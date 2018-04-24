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    Гинер: «Думаю, Игнашевич проводит последний сезон»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о будущем защитников Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича.

    «Вчера общались с братьями. Вася и Леша считают, что пора заканчивать, все-таки уже много времени провели в команде. Надеюсь, что братья останутся в команде еще на один год.

    Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик. Что касается Сережи Игнашевича, то ему уже тяжеловато. Думаю, это последний сезон», – сказал Гинер.

    ЦСКА хочет продлить контракт с Вернблумом с понижением зарплаты

    Источник: Sport24

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    24.04.2018 19:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:29

      Свое они уже отыграли, надо наигрывать молодых.

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 апреля 2018, 10:48

      Гинер! Когда Чернова вернете и наигрывать будете? Когда нормального дублера Игорю купите??? Помазок-0. Неужели не видно? А старикам-поклон в ноги. Мало кто сделал столько для своих команд и сборной. Надо прощальные матчи организовать, чтоб все честь по чести...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 09:49

      пора и братьев тоже отпустить, хватит выжимать из них последнее.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 апреля 2018, 03:19

      да не до 100 лет ему играть

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 апреля 2018, 21:11

      Игнашу да, пора завязывать. Вместо него вернут Чернова из аренды, Васин поправится. А там гляди кого-то еще в центр защиьы прикупят в это ТО

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Lester84 24 апреля 2018, 21:29

      Васин, по уровню игры, к сожалению, далеко не уровень Сергея и братьев....

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 апреля 2018, 20:29

      Пора ЦСКА обновить оборону !

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 20:20

      Отпусти уже всех троих, они заслужили!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 апреля 2018, 20:01

      Ну и правильно..Надо смягчить жёсткую посадку. Первый пошёл(Серёга). Через год второй пошёл(Березуцкий А.). И ещё через год-Васяня(третий пошёл)-дотерпит.. Ну вот-как то так..

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