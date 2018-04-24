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Гинер: «Думаю, Игнашевич проводит последний сезон»

24 апреля 2018, 19:43
9

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о будущем защитников Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича.

«Вчера общались с братьями. Вася и Леша считают, что пора заканчивать, все-таки уже много времени провели в команде. Надеюсь, что братья останутся в команде еще на один год.

Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик. Что касается Сережи Игнашевича, то ему уже тяжеловато. Думаю, это последний сезон», – сказал Гинер.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Гинер Евгений
Комментарии (9)
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за ЦСКА с 1980г
1524589279
Ну и правильно..Надо смягчить жёсткую посадку. Первый пошёл(Серёга). Через год второй пошёл(Березуцкий А.). И ещё через год-Васяня(третий пошёл)-дотерпит.. Ну вот-как то так..
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Федя Кабак
1524590438
Отпусти уже всех троих, они заслужили!
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XaXatyn
1524590944
Пора ЦСКА обновить оборону !
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Lester84
1524593494
Игнашу да, пора завязывать. Вместо него вернут Чернова из аренды, Васин поправится. А там гляди кого-то еще в центр защиьы прикупят в это ТО
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СОКОЛ САРАТОВ
1524615540
да не до 100 лет ему играть
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OfaZavr
1524638998
пора и братьев тоже отпустить, хватит выжимать из них последнее.
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Чикомас
1524642531
Гинер! Когда Чернова вернете и наигрывать будете? Когда нормального дублера Игорю купите??? Помазок-0. Неужели не видно? А старикам-поклон в ноги. Мало кто сделал столько для своих команд и сборной. Надо прощальные матчи организовать, чтоб все честь по чести...
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zigbert
1524652166
Свое они уже отыграли, надо наигрывать молодых.
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