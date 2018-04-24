Силкин: «Если Каррера не выполняет задачи на сезон, то «Спартак» вправе с ним расстаться»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что у руководства «Спартака» есть причины для увольнения Массимо Карреры.

Красно-белые проиграли два последних матча в РФПЛ, опустившись на третью строчку в турнирной таблице, а также вылетели из Кубка России, уступив «Тосно» (1:1; 4:5 по пенальти).

«У Карреры, очевидно, были какие-то задачи на сезон, и если он их не выполняет, то руководство вправе расстаться с Массимо. А уж насколько это будет правило и хорошо для красно-белых, покажет лишь время», – сказал Силкин.

Напомним, перед началом сезона спартаковские руководители заявляли, что задачами команды на сезон являются завоевание Кубка России и попадание в Лигу чемпионов со второго места. За три тура до завершения чемпионата красно-белые отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.