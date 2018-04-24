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  • Силкин: «Если Каррера не выполняет задачи на сезон, то «Спартак» вправе с ним расстаться»

Силкин: «Если Каррера не выполняет задачи на сезон, то «Спартак» вправе с ним расстаться»

24 апреля 2018, 16:55
12

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что у руководства «Спартака» есть причины для увольнения Массимо Карреры.

Красно-белые проиграли два последних матча в РФПЛ, опустившись на третью строчку в турнирной таблице, а также вылетели из Кубка России, уступив «Тосно» (1:1; 4:5 по пенальти).

«У Карреры, очевидно, были какие-то задачи на сезон, и если он их не выполняет, то руководство вправе расстаться с Массимо. А уж насколько это будет правило и хорошо для красно-белых, покажет лишь время», – сказал Силкин.

Напомним, перед началом сезона спартаковские руководители заявляли, что задачами команды на сезон являются завоевание Кубка России и попадание в Лигу чемпионов со второго места. За три тура до завершения чемпионата красно-белые отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Силкин Сергей Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1524579448
Где они их выкапывают, где обитает эта популяция комментирующих всезнаек и почему они не занимаются собственной карьерой, а предпочитают своими предположениями и домыслами, засорять сознание окружающих... и вообще, заметки, начинающиеся словами " бывший главный тренер" - с большой долей вероятности, не несут в себе хоть сколько-то полезной информации, требующей нашего внимания
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yorgenbarenz
1524580127
Все рекомендуют избавиться от тренера.Умные.А не забыли,в какой ситуации он возглавил команду? И как она заиграла при нём? И Спартак по делу стал чемпионом ! Давайте,отблагодарите итальянца,напинайте ему на дорогу.Это по-нашему!
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FanatSerj
1524580642
Что за бред и паника, Спартак за много лет выиграл чемпионат, все праздновали пол года вместе с футболистами и в этом году опять чемпионство брать? Да пусть хоть успокоятся и подостынут, выиграть ЧМ это еще не самое главное, надо держать уровень каждый год, т.е та же зона ЛЧ будет через глаза в этом году. И куда Карреру сливать собрались, тут наконец то за кучу сраку лет что то получилось и пока не разваливается, то на хрена лодку то качать? Ладно бы Спартак на протяжение 15 лет каждый раз в ЛЧ играл, а тут вдруг может сорваться ))
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lordmrv
1524580827
Ну вас то Сергей Николаевич выгнали по собственному желанию. Может вместо комментариев займетесь подготовкой молодежи?
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Ruryu
1524581334
Епрст! Вот выгнать,разрушить,это по нашему.... не один,с**ка,эксперт не сказал: подкиньте пару достойных защитников и опорников,чтоб Каррера достойно готовил команду. Нет,бл...,снять и выгнать!
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panmon
1524582754
Конечно вправе, только нужно заплатить неустойку и найти на замену того кто не облажается еще больше. А это, как мы всем понимаем, будет ООООчень дорого
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OfaZavr
1524584679
уж кому кому а не Силкину об этом говорить, может результаты своей работы хочет предъявить общественности.
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Куртуазные манеры
1524587472
Все приходят и уходят, была бы польза команде.
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Полная Канистра
1524589796
ты то куда свой нос суёшь? тебе лучше осуждать про Динамо -Локо 0-4 а не СПАРТАК
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zigbert
1524649063
Высокие задачи на сезон были у многих команд и тренеров.Что же теперь всех увольнять?
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