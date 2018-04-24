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    Силкин: «Если Каррера не выполняет задачи на сезон, то «Спартак» вправе с ним расстаться»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что у руководства «Спартака» есть причины для увольнения Массимо Карреры.

    Красно-белые проиграли два последних матча в РФПЛ, опустившись на третью строчку в турнирной таблице, а также вылетели из Кубка России, уступив «Тосно» (1:1; 4:5 по пенальти).

    «У Карреры, очевидно, были какие-то задачи на сезон, и если он их не выполняет, то руководство вправе расстаться с Массимо. А уж насколько это будет правило и хорошо для красно-белых, покажет лишь время», – сказал Силкин.

    Напомним, перед началом сезона спартаковские руководители заявляли, что задачами команды на сезон являются завоевание Кубка России и попадание в Лигу чемпионов со второго места. За три тура до завершения чемпионата красно-белые отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

    Источник: Газета.ру

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    24.04.2018 16:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:37

      Высокие задачи на сезон были у многих команд и тренеров.Что же теперь всех увольнять?

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 апреля 2018, 23:02

      и кого возьмут? или опять начнётся перетасовка тренеров,а команда будет плестись в середине таблицы?...оставьте кареру и не говорите глупостей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 апреля 2018, 20:09

      ты то куда свой нос суёшь? тебе лучше осуждать про Динамо -Локо 0-4 а не СПАРТАК

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 24 апреля 2018, 19:31

      Все приходят и уходят, была бы польза команде.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:44

      уж кому кому а не Силкину об этом говорить, может результаты своей работы хочет предъявить общественности.

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 апреля 2018, 18:12

      Конечно вправе, только нужно заплатить неустойку и найти на замену того кто не облажается еще больше.
      А это, как мы всем понимаем, будет ООООчень дорого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 апреля 2018, 17:48

      Епрст! Вот выгнать,разрушить,это по нашему.... не один,с**ка,эксперт не сказал: подкиньте пару достойных защитников и опорников,чтоб Каррера достойно готовил команду. Нет,бл...,снять и выгнать!

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 24 апреля 2018, 17:40

      Ну вас то Сергей Николаевич выгнали по собственному желанию. Может вместо комментариев займетесь подготовкой молодежи?

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 апреля 2018, 17:37

      Что за бред и паника, Спартак за много лет выиграл чемпионат, все праздновали пол года вместе с футболистами и в этом году опять чемпионство брать?
      Да пусть хоть успокоятся и подостынут, выиграть ЧМ это еще не самое главное, надо держать уровень каждый год, т.е та же зона ЛЧ будет через глаза в этом году.
      И куда Карреру сливать собрались, тут наконец то за кучу сраку лет что то получилось и пока не разваливается, то на хрена лодку то качать?
      Ладно бы Спартак на протяжение 15 лет каждый раз в ЛЧ играл, а тут вдруг может сорваться ))

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 апреля 2018, 17:28

      Все рекомендуют избавиться от тренера.Умные.А не забыли,в какой ситуации он возглавил команду? И как она заиграла при нём? И Спартак по делу стал чемпионом ! Давайте,отблагодарите итальянца,напинайте ему на дорогу.Это по-нашему!

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