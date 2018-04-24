Ловчев: «В матче с «Ахматом» Каррера выглядел, как убитый горем человек»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев не верит в то, что футболисты команды «плавят» ее главного тренера Массимо Карреру. По его словам, у всех бывают неудачные периоды.

Напомним, красно-белые дома проиграли «Ахмату» (1:3) матче 27 тура РФПЛ. Это поражение стало для них вторым подряд в Премьер-лиге. Также «Спартак» на прошлой неделе вылетел из Кубка России, уступив «Тосно» в серии пенальти.

«Разговоры о том, что игроки «плавят» Карреру, – полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, «Спартак» попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают.

Про Карреру говорят, что он умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Это считается его главным достоинством. Но вчера я посмотрел на Карреру – он выглядел, как убитый горем человек», – сказал Ловчев.

После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.