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    Ловчев: «В матче с «Ахматом» Каррера выглядел, как убитый горем человек»

    Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев не верит в то, что футболисты команды «плавят» ее главного тренера Массимо Карреру. По его словам, у всех бывают неудачные периоды.

    Напомним, красно-белые дома проиграли «Ахмату» (1:3) матче 27 тура РФПЛ. Это поражение стало для них вторым подряд в Премьер-лиге. Также «Спартак» на прошлой неделе вылетел из Кубка России, уступив «Тосно» в серии пенальти.

    «Разговоры о том, что игроки «плавят» Карреру, – полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, «Спартак» попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают.

    Про Карреру говорят, что он умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Это считается его главным достоинством. Но вчера я посмотрел на Карреру – он выглядел, как убитый горем человек», – сказал Ловчев.

    После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.04.2018 14:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:52

      Быть равнодушным может только бесчувственный человек,Каррера к таким не относится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 24 апреля 2018, 19:46

      А он что должен был быть похож на Краморова?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:17

      то что специально плавят тоже не верю, а то что выглядел так это неудивительно, все кто искренне переживают за команду так же выглядели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 16:00

      Столько умников вокруг)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 24 апреля 2018, 15:40

      Горем убитый, лавкой придавлен.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 24 апреля 2018, 15:00

      Убитый горем, мученик, получающий миллионы за свою не знаю как назвать...щас сблюю от сочуствия... голова у него болела после ДР - вот и весь ответ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 апреля 2018, 14:50

      как серафимыч-то активизировался

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 апреля 2018, 14:43

      Каррера не один так выглядел.
      Видел бы ты меня...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 апреля 2018, 14:30

      Следующий Амкар, который обыграл Тосно на его поле, при том, что Тосно на подъёме моральном, эмоциональном игровом после победы над Спартаком.
      Смотреть даже не хочется эту игру.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > maygli 24 апреля 2018, 14:41

      ....у амкара тоже когда то везение должно закончится

      -1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > maygli 24 апреля 2018, 19:02

      какой моральный подъём у тосно ?! таблицу посмотри !

      -1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 14:26

      ..там сливать не кому, уася! все ведущие постоянно в основе....кто сливать будет? таски, мельгарехо? там люди семьями дружат, о чем вы? а на бровке, уася, я еще ни кого счастливым не видел, когда твоя команда проигрывает

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