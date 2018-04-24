Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «В матче с «Ахматом» Каррера выглядел, как убитый горем человек»

Ловчев: «В матче с «Ахматом» Каррера выглядел, как убитый горем человек»

24 апреля 2018, 14:08
14

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев не верит в то, что футболисты команды «плавят» ее главного тренера Массимо Карреру. По его словам, у всех бывают неудачные периоды.

Напомним, красно-белые дома проиграли «Ахмату» (1:3) матче 27 тура РФПЛ. Это поражение стало для них вторым подряд в Премьер-лиге. Также «Спартак» на прошлой неделе вылетел из Кубка России, уступив «Тосно» в серии пенальти.

«Разговоры о том, что игроки «плавят» Карреру, – полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, «Спартак» попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня проклинают.

Про Карреру говорят, что он умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Это считается его главным достоинством. Но вчера я посмотрел на Карреру – он выглядел, как убитый горем человек», – сказал Ловчев.

После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1524568446
Ну а что он хотел???Манчини тоже каждый матч убитый. Ничего страшного,зато Каррера после Спартака таким крепким морально будет,что в любом топ клубе не затеряется.А сейчас считай закалка для него.
Ответить
ssspartak
1524568586
скорее верится, что это Ловчев своими разговарами плавит Кареру...ага, игроки взяли и нарочно дома слили ахмату, нарочно не хотят в ЛЧ и вообще медалей. маразм у Ловчева крепчает
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1524569166
..там сливать не кому, уася! все ведущие постоянно в основе....кто сливать будет? таски, мельгарехо? там люди семьями дружат, о чем вы? а на бровке, уася, я еще ни кого счастливым не видел, когда твоя команда проигрывает
Ответить
maygli
1524569459
Следующий Амкар, который обыграл Тосно на его поле, при том, что Тосно на подъёме моральном, эмоциональном игровом после победы над Спартаком. Смотреть даже не хочется эту игру.
Ответить
maygli
1524570214
Каррера не один так выглядел. Видел бы ты меня...
Ответить
Старикан
1524571202
Убитый горем, мученик, получающий миллионы за свою не знаю как назвать...щас сблюю от сочуствия... голова у него болела после ДР - вот и весь ответ!
Ответить
порт
1524573646
Горем убитый, лавкой придавлен.
Ответить
OfaZavr
1524583051
то что специально плавят тоже не верю, а то что выглядел так это неудивительно, все кто искренне переживают за команду так же выглядели.
Ответить
СШГЭС
1524588407
А он что должен был быть похож на Краморова?
Ответить
zigbert
1524646373
Быть равнодушным может только бесчувственный человек,Каррера к таким не относится.
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
2
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
6
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
22
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда
15:22
2
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
22
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
6
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+