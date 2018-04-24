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    Вилков работал на 23-х матчах «Спартака». Москвичи побеждали четыре раза

    «Спартак» проиграл в матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» со счетом 1:3. Эту игру обслуживала бригада арбитра Михаила Вилкова.

    Вилков работал на 23-х матчах с участием «Спартака». Москвичи победили четырежды в этих играх.

    В восьми домашних встречах «Спартак» трижды победил, трижды сыграл вничью и два раза проиграл.

    На выезде красно-белые сыграли 15 матчей, в которых один раз победили, шесть раз сыграли вничью и восемь раз проиграли.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2018 00:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 10:38

      Судья не "фартовый" для Спартака,чему свидетельствует статистика. Но в большей степени виноваты сами игроки.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 17:02

      Вилков работал на 23-х матчах с участием «Спартака». Москвичи победили четырежды в этих играх. - Судить Вилкова! Послать на лесоповал!

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 24 апреля 2018, 13:51

      вилков конечно с самого начала стал тормозить игру и много чего не свистел(хотя бы пеналь на Зе) да и на Зобнине много фолили НО!!! так играть нельзя!!!или нервы тренируйте и играйте за клуб который вас кормит!!!и за болельщиков которые на вас ходят!!!или вам не место в клубе!!!

      3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 24 апреля 2018, 12:07

      Думаю, так как вчера играл Ахмат, с наглостью , борзостью, мало какая команда РФПЛ устояла бы. Пожалуй, проблема в том , что вальяжно играть с такими командами нельзя. Нужно кость в кость.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:41

      статистика конечно не в нашу пользу, вчера у судьи конечно были косяки но прежде всего виноваты сами.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 апреля 2018, 08:41

      Где вы,увидели,что валят на судью?? Просто,преподнесли статистику... читайте внимательнее...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2018, 07:55

      Несчастливый арбитр для Спартака.

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 24 апреля 2018, 06:28

      Вилков тёрпеть не может спартак.пенальти на Зе был чистый.а так наши в обороне дырка и мндленно,в атакн быстро и мимо или по галкам.претензий ннт с Снлихову и Зобнину и Андруано.остальных сжеч

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 апреля 2018, 04:31

      У москвичей всё было в руках! Чего на судей валить, если команда выходит на важную игру в разобранном состоянии???

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > VVM1964 24 апреля 2018, 13:38

      А ты только комментарии читаешь? Интервью игроков не интересуют?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > VVM1964 24 апреля 2018, 13:40

      Заканчивай истерику. Смешно читать :)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > VVM1964 24 апреля 2018, 18:21

      Это ты должен знать. Это же ты фанат Спартака. Кто ищет - тот найдёт.

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      Рейтинг: +5882

      Павелий 24 апреля 2018, 01:51

      Сегодня Спартак проиграл по делу. Но лично мне показалось, что когда в первой тайме 2 игрока Ахмата завалили в штрафной Зе Луиша - это пенальти. Все остальные моменты матча - на усмотрение судьи.

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