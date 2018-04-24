Вилков работал на 23-х матчах «Спартака». Москвичи побеждали четыре раза

«Спартак» проиграл в матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» со счетом 1:3. Эту игру обслуживала бригада арбитра Михаила Вилкова.

Вилков работал на 23-х матчах с участием «Спартака». Москвичи победили четырежды в этих играх.

В восьми домашних встречах «Спартак» трижды победил, трижды сыграл вничью и два раза проиграл.

На выезде красно-белые сыграли 15 матчей, в которых один раз победили, шесть раз сыграли вничью и восемь раз проиграли.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!