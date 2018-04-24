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  • Вилков работал на 23-х матчах «Спартака». Москвичи побеждали четыре раза

Вилков работал на 23-х матчах «Спартака». Москвичи побеждали четыре раза

24 апреля 2018, 00:35
24

«Спартак» проиграл в матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» со счетом 1:3. Эту игру обслуживала бригада арбитра Михаила Вилкова.

Вилков работал на 23-х матчах с участием «Спартака». Москвичи победили четырежды в этих играх.

В восьми домашних встречах «Спартак» трижды победил, трижды сыграл вничью и два раза проиграл.

На выезде красно-белые сыграли 15 матчей, в которых один раз победили, шесть раз сыграли вничью и восемь раз проиграли.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Вилков Михаил
Комментарии (24)
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Dimka_Foxy
1524519791
Странно валить матч на судью когда в обороне проходной двор. Тем более что Вилков отсудил матч прекрасно, спартак играл грязно
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stream15
1524520356
При чем вообще здесь Вилков при такой ужасной игре?
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Павелий
1524523915
Сегодня Спартак проиграл по делу. Но лично мне показалось, что когда в первой тайме 2 игрока Ахмата завалили в штрафной Зе Луиша - это пенальти. Все остальные моменты матча - на усмотрение судьи.
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la verdad
1524533489
У москвичей всё было в руках! Чего на судей валить, если команда выходит на важную игру в разобранном состоянии???
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Gazelvagen877
1524540500
Вилков тёрпеть не может спартак.пенальти на Зе был чистый.а так наши в обороне дырка и мндленно,в атакн быстро и мимо или по галкам.претензий ннт с Снлихову и Зобнину и Андруано.остальных сжеч
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Диктор
1524545742
Несчастливый арбитр для Спартака.
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Ruryu
1524548468
Где вы,увидели,что валят на судью?? Просто,преподнесли статистику... читайте внимательнее...
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OfaZavr
1524559313
статистика конечно не в нашу пользу, вчера у судьи конечно были косяки но прежде всего виноваты сами.
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raritet
1524560851
Думаю, так как вчера играл Ахмат, с наглостью , борзостью, мало какая команда РФПЛ устояла бы. Пожалуй, проблема в том , что вальяжно играть с такими командами нельзя. Нужно кость в кость.
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andrebest4
1524567090
вилков конечно с самого начала стал тормозить игру и много чего не свистел(хотя бы пеналь на Зе) да и на Зобнине много фолили НО!!! так играть нельзя!!!или нервы тренируйте и играйте за клуб который вас кормит!!!и за болельщиков которые на вас ходят!!!или вам не место в клубе!!!
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