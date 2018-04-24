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    Каррера: «В прошлом сезоне мы хотели побеждать, а сейчас играем по принципу «будь что будет»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:3).

    – «Ахмат» сегодня выиграл потому, что он был более мотивированным. В футболе к каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью. С такой, которая была у нас в прошлом сезоне. В прошлом году мы хотели побеждать, поэтому победили. В этом году кажется так: «Будь что будет: выиграем – выиграем, проиграем – проиграем». В этом вся разница.

    – Почему заменили Таски? Травма или качество игры?

    – Небольшая травма.

    – Каким видите выход из сложившейся ситуации? Очевидно, что проблемы с психологией. Может, стоит собраться командой и поговорить?

    – Чтобы выйти из него, надо с завтрашнего дня тренироваться и пытаться понять причины. Еще осталось три матча, и мы должны работать, чтобы завершить этот чемпионат и набрать как можно больше очков.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2018 00:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 10:28

      Настрой Ахмата был очевиден.Спартак оказался не готов к такой борьбе.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 11:42

      Сейчас играем по принципу «будь что будет» и "идите вы на..."

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > prezent2017 24 апреля 2018, 12:45

      Принцип следующий - это ваша (болельщиков) проблема ждать от Спартака лучшего. Как у Шавы.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 24 апреля 2018, 10:26

      Это высказывание гораздо больше подходит на то что происходит с командой, нет огонька в глазах игроков.

      1
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      Рейтинг: +839

      dimag 24 апреля 2018, 09:51

      Ну вот, а-то "взял вину на себя"...ничего он не взял на себя

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2018, 08:05

      С психологией нужно что то делать однозначно,эта бесхребетность команды уже раздражает.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 24 апреля 2018, 03:31

      В прошлом году вам просто везло.Неимоверно везло.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 00:23

      Сказать нечего..., лучше помолчать.

      1
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      Рейтинг: -6

      volknord 24 апреля 2018, 00:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Форум о заработке на ставках -> pro100stavki.ru

      -8
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > volknord 24 апреля 2018, 00:21

      Да пошел ты на хер со своими ставками!

      4
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Sanek85 24 апреля 2018, 00:46

      А ты на коней не ставь и дело пойдёт в гору сразу ;)

      2
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