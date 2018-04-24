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  • Каррера: «В прошлом сезоне мы хотели побеждать, а сейчас играем по принципу «будь что будет»

Каррера: «В прошлом сезоне мы хотели побеждать, а сейчас играем по принципу «будь что будет»

24 апреля 2018, 00:05
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:3).

– «Ахмат» сегодня выиграл потому, что он был более мотивированным. В футболе к каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью. С такой, которая была у нас в прошлом сезоне. В прошлом году мы хотели побеждать, поэтому победили. В этом году кажется так: «Будь что будет: выиграем – выиграем, проиграем – проиграем». В этом вся разница.

– Почему заменили Таски? Травма или качество игры?

– Небольшая травма.

– Каким видите выход из сложившейся ситуации? Очевидно, что проблемы с психологией. Может, стоит собраться командой и поговорить?

– Чтобы выйти из него, надо с завтрашнего дня тренироваться и пытаться понять причины. Еще осталось три матча, и мы должны работать, чтобы завершить этот чемпионат и набрать как можно больше очков.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Каррера Массимо
Комментарии (11)
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volknord
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DOCTOR PENALTY
1524518624
Сказать нечего..., лучше помолчать.
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Муруал
1524529914
В прошлом году вам просто везло.Неимоверно везло.
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Диктор
1524546310
С психологией нужно что то делать однозначно,эта бесхребетность команды уже раздражает.
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dimag
1524552661
Ну вот, а-то "взял вину на себя"...ничего он не взял на себя
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Сержтир
1524554818
Это высказывание гораздо больше подходит на то что происходит с командой, нет огонька в глазах игроков.
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prezent2017
1524559363
Сейчас играем по принципу «будь что будет» и "идите вы на..."
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zigbert
1524641326
Настрой Ахмата был очевиден.Спартак оказался не готов к такой борьбе.
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