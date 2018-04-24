Каррера: «В прошлом сезоне мы хотели побеждать, а сейчас играем по принципу «будь что будет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:3).

– «Ахмат» сегодня выиграл потому, что он был более мотивированным. В футболе к каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью. С такой, которая была у нас в прошлом сезоне. В прошлом году мы хотели побеждать, поэтому победили. В этом году кажется так: «Будь что будет: выиграем – выиграем, проиграем – проиграем». В этом вся разница.

– Почему заменили Таски? Травма или качество игры?

– Небольшая травма.

– Каким видите выход из сложившейся ситуации? Очевидно, что проблемы с психологией. Может, стоит собраться командой и поговорить?

– Чтобы выйти из него, надо с завтрашнего дня тренироваться и пытаться понять причины. Еще осталось три матча, и мы должны работать, чтобы завершить этот чемпионат и набрать как можно больше очков.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!