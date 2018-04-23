«Зенит» вновь пытается приобрести у «Сан-Паулу» Тавареса

«Зенит» намерен заполучить левого защитника «Сан-Паулу» Жуниора Тавареса.

Петербуржцы уже направили бразильскому клубу предложение по 21-летнему футболисту в размере 7 миллионов евро.

Об интересе сине-бело-голубых к бразильцу сообщалось еще прошлым летом. Однако тогда, по информации СМИ, «Сан-Паулу» не устроила сумма 6 миллионов, предложенная «Зенитом».

Текущий контракт Тавареса рассчитан до декабря 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.