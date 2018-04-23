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«Зенит» вновь пытается приобрести у «Сан-Паулу» Тавареса

23 апреля 2018, 12:48
10

«Зенит» намерен заполучить левого защитника «Сан-Паулу» Жуниора Тавареса.

Петербуржцы уже направили бразильскому клубу предложение по 21-летнему футболисту в размере 7 миллионов евро.

Об интересе сине-бело-голубых к бразильцу сообщалось еще прошлым летом. Однако тогда, по информации СМИ, «Сан-Паулу» не устроила сумма 6 миллионов, предложенная «Зенитом».

Текущий контракт Тавареса рассчитан до декабря 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Сан-Паулу
Комментарии (10)
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Shogun
1524477309
Логика тупизма зашкаливает, сначала всех скупили в лиге, а теперь еще бразильяна, наигрывайте татарина, а Жирок и с лавки поможет
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Чикомас
1524478622
Аргентинцев уже всех скупили, остались бразильцы...Чтоб удержать пятое место, надо пол Бразилии купить.
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Garrincha58
1524479785
А зачем тогда Терентьев Набиуллин, а еще есть Жирик. Сначала надо определиться кто тренером будет, а потом игроков покупать. Походу этот Манчининский остается
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1bear
1524484397
..."под кого" такая покупка?..опять "на вырост",ну так Зенит на Бенфика... на футболистах вообще в России никто не научился зарабатывать...
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Zenmaster
1524486407
Источник не внушает доверия ! Очередная УТКА !!!
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Каратель помойников
1524491400
да чего мелочиться то? покупайте разу "Сан-Паулу",хотя.....придёт новый нытик,и ничего не выйдет
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Nekit92
1524494666
Мля а Набиуллина зачем брали? ******* уже...
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СОКОЛ САРАТОВ
1524495700
да для кого только приобретают сейчас и так 21 человек в аренде
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zigbert
1524495994
Придет новый тренер и пусть решает кто ему более подходит.
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OfaZavr
1524497281
видимо решили что с аргентинцами порядок а бразильцев можно и прикупить))
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