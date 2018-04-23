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    «Зенит» вновь пытается приобрести у «Сан-Паулу» Тавареса

    «Зенит» намерен заполучить левого защитника «Сан-Паулу» Жуниора Тавареса.

    Петербуржцы уже направили бразильскому клубу предложение по 21-летнему футболисту в размере 7 миллионов евро.

    Об интересе сине-бело-голубых к бразильцу сообщалось еще прошлым летом. Однако тогда, по информации СМИ, «Сан-Паулу» не устроила сумма 6 миллионов, предложенная «Зенитом».

    Текущий контракт Тавареса рассчитан до декабря 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.04.2018 12:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:28

      видимо решили что с аргентинцами порядок а бразильцев можно и прикупить))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 18:06

      Придет новый тренер и пусть решает кто ему более подходит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 апреля 2018, 18:01

      да для кого только приобретают сейчас и так 21 человек в аренде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 23 апреля 2018, 17:44

      Мля а Набиуллина зачем брали? ******* уже...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 23 апреля 2018, 16:50

      да чего мелочиться то? покупайте разу "Сан-Паулу",хотя.....придёт новый нытик,и ничего не выйдет

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 апреля 2018, 15:26

      Источник не внушает доверия ! Очередная УТКА !!!

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 апреля 2018, 14:53

      ..."под кого" такая покупка?..опять "на вырост",ну так Зенит на Бенфика... на футболистах вообще в России никто не научился зарабатывать...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 13:36

      А зачем тогда Терентьев Набиуллин, а еще есть Жирик. Сначала надо определиться кто тренером будет, а потом игроков покупать. Походу этот Манчининский остается

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 апреля 2018, 13:17

      Аргентинцев уже всех скупили, остались бразильцы...Чтоб удержать пятое место, надо пол Бразилии купить.

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun 23 апреля 2018, 12:55

      Логика тупизма зашкаливает, сначала всех скупили в лиге, а теперь еще бразильяна, наигрывайте татарина, а Жирок и с лавки поможет

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