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    Нигматуллин предложил усадить Глушакова на скамейку запасных

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что капитан «Спартака» Денис Глушаков начнет матч 27-го тура РФПЛ с «Ахматом» со скамейки запасных из-за неудачной попытки в серии послематчевых 11-метровых ударов в полуфинале Кубка России с «Тосно».

    «Вряд ли следующая игра с «Ахматом» что-то предопределит, и он изменится, но все равно необходимо провести работу для того, чтобы вернуть себе доверие тренера. Через работу на тренировках это можно будет сделать. Если он и получит шанс в этой игре, то максимум – во второй тайме при выходе на замену. Всегда так было и всегда так будет: если сыграл неудачный матч – следующий нужно начать со скамейки.

    Игра будет непростой. «Ахмат» отобрал очки у «Локомотива», может отобрать их и у «Спартака». На таком негативном фоне после вылета из Кубка России это возможно. Однако «Спартаку» нужно побеждать, если, конечно, он уже не уверовал, что «Локомотив» чемпион», – считает Нигматуллин.

    Матч 27-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ахмат» состоится в понедельник, 23 апреля, в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 10:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 апреля 2018, 16:45

      Не надо Дениса наказывать,он себя уже наказал.Будет,теперь, рвать и метать в оставшихся играх.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 апреля 2018, 14:27

      В 6й девизион пустышку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 23 апреля 2018, 13:59

      - "С-Э" и кто ещё там!???, вы уж между собой договоритесь!, "предложил" или "уверен"?...подобная двойственность в высказываниях навивает мысль о вашей ,извините, "желтизне".., а Спартаку в любом случае надо побеждать!, "уверовал", "не уверовал"(((, Руслан, Вы лучше на танцполе "проповедуйте", а Спартак без Вас разберётся !, сегодня...

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 апреля 2018, 13:14

      Если начнут реализовывать свои моменты спартаковские нападающие, то по фигу где будет находиться Глушаков...

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 апреля 2018, 13:07

      Глушаков сейчас сдал заметно, но... выход на прежние кондиции должен быть через игру! Давай, Денис, ты боец, возвращай себя прежнего!!!

      2
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 23 апреля 2018, 13:05

      Да там весь Спартак надо посадить. Только не на скамейку, а на черенок от лопаты

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 апреля 2018, 13:03

      А что Пашалич лучше Глушакова? С Тосно тоже не блистал! Массимо сам решит кто будет играть!

      1
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 23 апреля 2018, 12:23

      Минимум - это пнуть под зад перед выходолм на поле.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 апреля 2018, 12:15

      Такие вопросы решает тренер.
      А Нигматулин пусть дальше диски выпускает.Если их кто то покупает.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 11:33

      может так и будет правильно, посмотрим что решит тренер.

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