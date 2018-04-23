Нигматуллин предложил усадить Глушакова на скамейку запасных

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что капитан «Спартака» Денис Глушаков начнет матч 27-го тура РФПЛ с «Ахматом» со скамейки запасных из-за неудачной попытки в серии послематчевых 11-метровых ударов в полуфинале Кубка России с «Тосно».

«Вряд ли следующая игра с «Ахматом» что-то предопределит, и он изменится, но все равно необходимо провести работу для того, чтобы вернуть себе доверие тренера. Через работу на тренировках это можно будет сделать. Если он и получит шанс в этой игре, то максимум – во второй тайме при выходе на замену. Всегда так было и всегда так будет: если сыграл неудачный матч – следующий нужно начать со скамейки.

Игра будет непростой. «Ахмат» отобрал очки у «Локомотива», может отобрать их и у «Спартака». На таком негативном фоне после вылета из Кубка России это возможно. Однако «Спартаку» нужно побеждать, если, конечно, он уже не уверовал, что «Локомотив» чемпион», – считает Нигматуллин.

Матч 27-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ахмат» состоится в понедельник, 23 апреля, в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.