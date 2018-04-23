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  • Нигматуллин предложил усадить Глушакова на скамейку запасных

Нигматуллин предложил усадить Глушакова на скамейку запасных

23 апреля 2018, 10:29
14

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что капитан «Спартака» Денис Глушаков начнет матч 27-го тура РФПЛ с «Ахматом» со скамейки запасных из-за неудачной попытки в серии послематчевых 11-метровых ударов в полуфинале Кубка России с «Тосно».

«Вряд ли следующая игра с «Ахматом» что-то предопределит, и он изменится, но все равно необходимо провести работу для того, чтобы вернуть себе доверие тренера. Через работу на тренировках это можно будет сделать. Если он и получит шанс в этой игре, то максимум – во второй тайме при выходе на замену. Всегда так было и всегда так будет: если сыграл неудачный матч – следующий нужно начать со скамейки.

Игра будет непростой. «Ахмат» отобрал очки у «Локомотива», может отобрать их и у «Спартака». На таком негативном фоне после вылета из Кубка России это возможно. Однако «Спартаку» нужно побеждать, если, конечно, он уже не уверовал, что «Локомотив» чемпион», – считает Нигматуллин.

Матч 27-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ахмат» состоится в понедельник, 23 апреля, в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Глушаков Денис
Комментарии (14)
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Untitled-1
1524469051
кормить сырым мясом и бить палками - это помогает!
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zigbert
1524469995
Это должен решить Каррера.
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OfaZavr
1524472411
может так и будет правильно, посмотрим что решит тренер.
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Мары
1524474924
Такие вопросы решает тренер. А Нигматулин пусть дальше диски выпускает.Если их кто то покупает.
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Дядя Серёжа
1524475401
Минимум - это пнуть под зад перед выходолм на поле.
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Опорник84
1524477836
А что Пашалич лучше Глушакова? С Тосно тоже не блистал! Массимо сам решит кто будет играть!
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Чоткий
1524477949
Да там весь Спартак надо посадить. Только не на скамейку, а на черенок от лопаты
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mialkov
1524478079
Глушаков сейчас сдал заметно, но... выход на прежние кондиции должен быть через игру! Давай, Денис, ты боец, возвращай себя прежнего!!!
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Старикан
1524478447
Если начнут реализовывать свои моменты спартаковские нападающие, то по фигу где будет находиться Глушаков...
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yorgenbarenz
1524491112
Не надо Дениса наказывать,он себя уже наказал.Будет,теперь, рвать и метать в оставшихся играх.
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