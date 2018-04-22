Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – после матча с «Локомотивом»: «Страха перед топами нет, и это плюс»

Семак – после матча с «Локомотивом»: «Страха перед топами нет, и это плюс»

22 апреля 2018, 21:42
2

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Сегодня я не могу быть недовольным ничьей. Давление во втором тайме было ощутимое. У нас был хороший момент после удара Слая. «Локомотив» тоже имел несколько хороших шансов. Сегодня нам надо быть довольными ничьей.

Повлияло ли на наш настрой то, что «Уфа» не сможет сыграть в Лиге Европы из-за вылета «Спартака»? Конечно, нечего это скрывать. Для нашей команды было важно хотя бы чувствовать возможность борьбы за что-то существенное, как Лига Европы.

Здорово, что ребята прочувствовали такое. Но мы прекрасно понимаем, что для прогресса нужно играть на 100 процентов каждую игру. Иногда получается, сегодня качество было чуть ниже. Страха перед топами нет, и это плюс», – сказал Семак.

«Уфа» с 36-ю очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив Семак Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ral13
1524423405
Всё ещё будет!!! Главное, чтоб в след. сезоне Вы были у руля Уфы!!!
Ответить
Муруал
1524423903
Семак при весьма скудных ресурсах создал вполне боеспособную команду.Браво!
Ответить
Главные новости
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
2
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
8
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
6
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
12
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
18
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Все новости
Все новости
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+