Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Сегодня я не могу быть недовольным ничьей. Давление во втором тайме было ощутимое. У нас был хороший момент после удара Слая. «Локомотив» тоже имел несколько хороших шансов. Сегодня нам надо быть довольными ничьей.

Повлияло ли на наш настрой то, что «Уфа» не сможет сыграть в Лиге Европы из-за вылета «Спартака»? Конечно, нечего это скрывать. Для нашей команды было важно хотя бы чувствовать возможность борьбы за что-то существенное, как Лига Европы.

Здорово, что ребята прочувствовали такое. Но мы прекрасно понимаем, что для прогресса нужно играть на 100 процентов каждую игру. Иногда получается, сегодня качество было чуть ниже. Страха перед топами нет, и это плюс», – сказал Семак.

«Уфа» с 36-ю очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.