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    Рязанцев: «Дзюба и Шатов доказали, что они игроки суперуровня. А Манчини, наверное, не прав»

    Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением об игре хавбека «Краснодара» Олега Шатова и форварда «Арсенала» Артема Дзюбы.

    «Я рад и за Дзюбу, и за Шатова. Ребята – молодцы! Доказывают, что главный тренер «Зенита», наверное, все-таки не прав. Это одни из лучших футболистов России. Думаю, не стоит разбрасываться таким материалом.

    Если говорить о том, как Дзюбу примет Петербург после того, как его гол может лишить «Зенит» Лиги чемпионов, то а что делать? Просто стоять на поле и говорить «спасибо»? Это не его вина. Если бы он играл за «Зенит», то с большой вероятностью забил бы «Арсеналу».

    Что касается того, что он мог отказаться выходить на поле… Что значит «отказаться»? Это спорт. Дзюба и Шатов доказали, что они игроки суперуровня. Не хочется повторяться, но, мне кажется, «Зенит» погорячился, отдав таких футболистов», – сказал Рязанцев.

    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2018 21:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +973

      г.Онега 23 апреля 2018, 16:09

      Многие пишут что они забили помешали Зениту выйти в лигу чемпионов а почему же сам Зенит больше то голов не забил для победы этих команд?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 10:21

      может они как раз игроки уровня тех команд куда перешли, там на них никто не давит, они чувствуют доверие а не как в Зене что если не будет результативных действий то можно проиграть конкуренцию и сесть на лавку.

      2
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 09:10

      Дзюба - игрок настроения.Сейчас он набрал не плохую форму, но с его характером трудно определить его дальнейшую судьбу.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 09:05

      Да такого же они уровня, что и Александр Рязанцев,. Плюс еще продажные твари. Надеюсь, ноги их в Зените больше не будет.

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 апреля 2018, 07:33

      Дзюба - игрок уровня Ростова и Арсенала...

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 апреля 2018, 06:25

      Будет новый тренер и новые игроки.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 апреля 2018, 03:24

      Шатов как не играл так и не играет,Дзюба как говно тупое падает так и падал,Рязанцев,а он вообще футболист?Кому что кто доказал?Они наоборот себе ямы вырыли не дав Зениту ЛЧ попасть,вот вам сломают руку,а потом скажут иди обниму по дружески...их дурачков руководство Зенита сгноит,да и как я должен их уважать после этого если они мой клуб тормознули будучи игроками Зенита б л я?Единственное что заставляет остыть в этой ситуации,что Зениту нехер делать с такой игрой в ЛЧ!

      -1
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      Рейтинг: +57

      аарон 23 апреля 2018, 01:52

      Зениту нужен наш тренер, который разбирается в психологии нашего чемпионата с его судьями, финансами, мотивацией наших игроков. Семак например.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > аарон 23 апреля 2018, 03:16

      да затрахали вы со своим Семаком уже,у нас есть свой хороший тренер Давыдов,который может молодняк подтянуть в основную команду.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 01:13

      Манчини просто чуть чуть мудачёк

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      Рейтинг: +4025

      raritet 22 апреля 2018, 22:55

      И ты господин Рязанцев такого же уровня. Какое-то странное совпадение , как только игрок, как вы выражаетесь суперуровня, так он почему-то не может этот самый уровень показать , играя за Зенит. Но деньги при этом суперуровневые получает и не плачет. А как только он оказывается вне Зенита , то его уровень просто зашкаливает. Впору снимать очередную серию Очевидное-невероятное....

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      Рейтинг: +24

      Fernandelzenit > raritet 22 апреля 2018, 23:20

      Рязанцев, почему то, своего друга-одногруппника забыл-Бухарова..Тоже игрок топ уровня!

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