Рязанцев: «Дзюба и Шатов доказали, что они игроки суперуровня. А Манчини, наверное, не прав»

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением об игре хавбека «Краснодара» Олега Шатова и форварда «Арсенала» Артема Дзюбы.

«Я рад и за Дзюбу, и за Шатова. Ребята – молодцы! Доказывают, что главный тренер «Зенита», наверное, все-таки не прав. Это одни из лучших футболистов России. Думаю, не стоит разбрасываться таким материалом.

Если говорить о том, как Дзюбу примет Петербург после того, как его гол может лишить «Зенит» Лиги чемпионов, то а что делать? Просто стоять на поле и говорить «спасибо»? Это не его вина. Если бы он играл за «Зенит», то с большой вероятностью забил бы «Арсеналу».

Что касается того, что он мог отказаться выходить на поле… Что значит «отказаться»? Это спорт. Дзюба и Шатов доказали, что они игроки суперуровня. Не хочется повторяться, но, мне кажется, «Зенит» погорячился, отдав таких футболистов», – сказал Рязанцев.

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