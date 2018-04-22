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  • Рязанцев: «Дзюба и Шатов доказали, что они игроки суперуровня. А Манчини, наверное, не прав»

Рязанцев: «Дзюба и Шатов доказали, что они игроки суперуровня. А Манчини, наверное, не прав»

22 апреля 2018, 21:35
21

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением об игре хавбека «Краснодара» Олега Шатова и форварда «Арсенала» Артема Дзюбы.

«Я рад и за Дзюбу, и за Шатова. Ребята – молодцы! Доказывают, что главный тренер «Зенита», наверное, все-таки не прав. Это одни из лучших футболистов России. Думаю, не стоит разбрасываться таким материалом.

Если говорить о том, как Дзюбу примет Петербург после того, как его гол может лишить «Зенит» Лиги чемпионов, то а что делать? Просто стоять на поле и говорить «спасибо»? Это не его вина. Если бы он играл за «Зенит», то с большой вероятностью забил бы «Арсеналу».

Что касается того, что он мог отказаться выходить на поле… Что значит «отказаться»? Это спорт. Дзюба и Шатов доказали, что они игроки суперуровня. Не хочется повторяться, но, мне кажется, «Зенит» погорячился, отдав таких футболистов», – сказал Рязанцев.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Зенит Амкар-Пермь Дзюба Артем Рязанцев Александр Шатов Олег Манчини Роберто
Комментарии (21)
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пряник929
1524423064
Манчини и Черчесов икают не переставая.....
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Игорь В
1524424205
Хахаха!!! Суперуровень был в субботу на финале кубка Короля
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Zubo
1524425382
Как они это доказали ? Спорное заявление... Дзюба , я понимаю, забив с отскока, a Шатов ? В чём Манчини не прав ? Почему они в Зените не доказали ?
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Ловкий Бубен
1524425661
Рязанцев, к сожалению ты на том же уровне ...
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raritet
1524426925
И ты господин Рязанцев такого же уровня. Какое-то странное совпадение , как только игрок, как вы выражаетесь суперуровня, так он почему-то не может этот самый уровень показать , играя за Зенит. Но деньги при этом суперуровневые получает и не плачет. А как только он оказывается вне Зенита , то его уровень просто зашкаливает. Впору снимать очередную серию Очевидное-невероятное....
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Федя Кабак
1524435225
Манчини просто чуть чуть мудачёк
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3a zenit
1524443067
Шатов как не играл так и не играет,Дзюба как говно тупое падает так и падал,Рязанцев,а он вообще футболист?Кому что кто доказал?Они наоборот себе ямы вырыли не дав Зениту ЛЧ попасть,вот вам сломают руку,а потом скажут иди обниму по дружески...их дурачков руководство Зенита сгноит,да и как я должен их уважать после этого если они мой клуб тормознули будучи игроками Зенита б л я?Единственное что заставляет остыть в этой ситуации,что Зениту нехер делать с такой игрой в ЛЧ!
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prezent2017
1524463525
Да такого же они уровня, что и Александр Рязанцев,. Плюс еще продажные твари. Надеюсь, ноги их в Зените больше не будет.
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zigbert
1524463845
Дзюба - игрок настроения.Сейчас он набрал не плохую форму, но с его характером трудно определить его дальнейшую судьбу.
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OfaZavr
1524468083
может они как раз игроки уровня тех команд куда перешли, там на них никто не давит, они чувствуют доверие а не как в Зене что если не будет результативных действий то можно проиграть конкуренцию и сесть на лавку.
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