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    Газинский: «Смолов – лидер «Краснодара». Его не хватало в игре с ЦСКА»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

    «Первый тайм сыграли не лучшим образом. ЦСКА владел инициативой. Во втором выровняли игру. Удалось забить первыми. Но затем пропустили два мяча. Получилось, что армейцы дожали нас. Ничейный результат был бы более приятной для «Краснодара». Смолова, конечно, не хватало. Он лидер команды», – сказал Газинский.

    Напомним, что форвард «быков» Федор Смолов не смог принять участие в матче из-за перебора желтых карточек.

    ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!

    Источник: Rusfootball.info

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    22.04.2018 20:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 апреля 2018, 02:53

      Возможно со Смоловым сыграли бы лучше, но ЦСКА есть ЦСКА с ними просто не бывает.

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 22 апреля 2018, 21:38

      Ничья ЦСКА была не нужна. нужна была победа. Для этого надо было убрать кого-то из ведущих игроков - Газинского, Классона или Смолова. Вряд ли устранение С. обошлось господину Г. более, чем в сотню-другую тысяч евро (даже с учетом компенсации Чистякову за 3-х недельную дисквалификацию до конца сезона). А вот за второе место, дающее выход в группу ЛЧ, УЕФА перечислит в бюджет клуба господина Г 12 млн евро, а если клуб возьмет 3-е место и пройдет в группу через стыки, то 15 млн евро. Господин Г никогда не выкидывает денежки на ветер.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 22 апреля 2018, 20:38

      Так же как не хватало щенникова с начала встречи
      Дзагоева вернблума и в какой то мере васина

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 20:25

      Вот если честно,то Краснодар не наиграл на победу.Насчет ничьей правильно сказал,было бы куда справедливей.Но нам улыбнулась сама госпожа фортуна и мы улыбнулись ей в ответ.

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