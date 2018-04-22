Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

«Первый тайм сыграли не лучшим образом. ЦСКА владел инициативой. Во втором выровняли игру. Удалось забить первыми. Но затем пропустили два мяча. Получилось, что армейцы дожали нас. Ничейный результат был бы более приятной для «Краснодара». Смолова, конечно, не хватало. Он лидер команды», – сказал Газинский.

Напомним, что форвард «быков» Федор Смолов не смог принять участие в матче из-за перебора желтых карточек.

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