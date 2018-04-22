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  • Газинский: «Смолов – лидер «Краснодара». Его не хватало в игре с ЦСКА»

Газинский: «Смолов – лидер «Краснодара». Его не хватало в игре с ЦСКА»

22 апреля 2018, 20:10
4

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

«Первый тайм сыграли не лучшим образом. ЦСКА владел инициативой. Во втором выровняли игру. Удалось забить первыми. Но затем пропустили два мяча. Получилось, что армейцы дожали нас. Ничейный результат был бы более приятной для «Краснодара». Смолова, конечно, не хватало. Он лидер команды», – сказал Газинский.

Напомним, что форвард «быков» Федор Смолов не смог принять участие в матче из-за перебора желтых карточек.

ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Смолов Федор Газинский Юрий
Комментарии (4)
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Татарин за ЦСКА
1524417913
Вот если честно,то Краснодар не наиграл на победу.Насчет ничьей правильно сказал,было бы куда справедливей.Но нам улыбнулась сама госпожа фортуна и мы улыбнулись ей в ответ.
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все_будет_AUDI
1524418721
Так же как не хватало щенникова с начала встречи Дзагоева вернблума и в какой то мере васина
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Вомбат
1524422321
Ничья ЦСКА была не нужна. нужна была победа. Для этого надо было убрать кого-то из ведущих игроков - Газинского, Классона или Смолова. Вряд ли устранение С. обошлось господину Г. более, чем в сотню-другую тысяч евро (даже с учетом компенсации Чистякову за 3-х недельную дисквалификацию до конца сезона). А вот за второе место, дающее выход в группу ЛЧ, УЕФА перечислит в бюджет клуба господина Г 12 млн евро, а если клуб возьмет 3-е место и пройдет в группу через стыки, то 15 млн евро. Господин Г никогда не выкидывает денежки на ветер.
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DeutschlandUberAlles
1524441183
Возможно со Смоловым сыграли бы лучше, но ЦСКА есть ЦСКА с ними просто не бывает.
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