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    ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!


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    Голосов: 7
    22.04.2018 18:25
    Красивая и важная игра с неожиданной развязкой.

    ЦСКА и «Краснодар» были в этой игре не в лучшем состоянии по составу. Желтая карточка за симуляцию, которой не было, лишила «Краснодар» Федора Смолова. У ЦСКА отсутствовал травмированный Вернблум и снова начинал матч на скамейке Натхо. Кажется, Гончаренко наказывает его за плохую форму. Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов – в старте армейцев теперь даже слишком много молодежи, но все они готовы давать результат. Много других вариантов все равно нет.

    Перед игрой ЦСКА и «Краснодар» находились на расстоянии одной победы от третьего места. Оно дает право сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона. Победа вывела ЦСКА даже на вторую строчку, но ничего еще не закончено. Хотя важный задел сделан.

    В этой встрече было несколько ключевых моментов:

    1) Травма Шатова. «Краснодар» начал активно и мог открывать счет уже на старте. В созидании активничал Олег Шатов, но он сыграл всего 15 минут. Потом Олег захромал и покинул поле, заменившись на Жоаозиньо. После этого игра «Краснодара» представляла собой только длинные забросы на Вандерсона. Против него персонально справлялся один Игнашевич. Во втором тайме «Краснодар» поддавил ЦСКА позиционно, забил гол и оказался в подходящем составе для такого счета. Правда, преимущество команда не удержала.

    2) Уход Набабкина. В первом тайме Кирилл Набабкин играл на ближней бровке к Гончаренко. Возникало ощущение, что левый защитник ЦСКА не понимает партнеров. Кучаев предъявлял ему за неполученный пас, Головин – за неудачное забегание. Подстегивали и болельщики, которые ревом встречали неудачные действия Набабкина. Гончаренко провел с ним несколько бесед, но Набабкина все равно игнорировали. Во втором тайме вышел Щенников. Кажется, теперь герой матча с «Арсеналом» снова окажется на скамейке, потому что без него фланг заработал.

    3) Игра Синицына. Вратаря «Краснодара» часто критиковали за ненадежную игру. В этом матче Синицын показал себя голкипером топ-команды. Он не совершил ни одной видимой ошибки, с хорошим криком выходил за мячом и совершил два ключевых спасения. В первом тайме вратарь отбил дальний удар Головина и вытащил тяжелый мяч от Чалова. Если бы Синицын пропустил, матч развивался бы по-другому. Так у «Краснодара» хотя бы появился шанс зацепиться. Не вина Синицына, что им не воспользовались.

    4) Гончаренко и болбои. Виктор Гончаренко учит мальчиков правильно подавать мячи. Это замечалось еще по игре с «Арсеналом», когда тренер ЦСКА наорал на одного из них. В матче с «Краснодаром» все было лучше, но нарекания оставались. Перед скамейкой ЦСКА один из болбоев неудачно бросил мяч Чалову. Нападающий не поймал, а Гончаренко сразу отругал бросавшего. Зато во втором тайме стало понятно, почему он это делает. Рамирес не торопился вбрасывать из-за боковой, после чего получил от болбоя мячом в спину. Здесь уже оказывают на соперника психологическое давление!

    5) Старая схема. ЦСКА все еще пробует заканчивать матч с четырьмя защитниками. Раньше это работало при Слуцком, а теперь в экстренных ситуациях осваивается у Гончаренко. В игре с «Краснодаром» он убрал с поля Алексея Березуцкого и выпустил разыгрывающего опорника Натхо. Армейцы сразу захватили мяч, а лишние игроки атаки позволили сравнять счет и победить. Муса забил два красивых мяча и спас себя от критики. ЦСКА заработал важные очки, а нигериец наконец-то заслужил похвалу.

    Краткая характеристика этого матча в одном действии. Когда Кучаев получил желтую карточку, Виктор Гончаренко несколько секунд демонстративно хлопал в адрес арбитра. Он призывал команду бороться и не останавливаться, давить на соперника физически. Потом хлопали уже его ЦСКА.

    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +13

      Карпухин Евгений 2 мая 2018, 21:37

      Оренбург - чемпион!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 23 апреля 2018, 22:02

      не смотрел этот матч,и думаю зря.хорошая игра получилась.жаль быков,но кони были сильнее.

      1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 23 апреля 2018, 13:49

      вот что животворящий русский язык то делает как обматерил гончаренко мусу тот в четырех матчах три гола забил и три передачи голевые выдал

      3
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 23 апреля 2018, 08:10

      Игра есть игра.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 апреля 2018, 07:14

      Выиграли в футбол, жаль в хоккее не повезло.

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > TUMS 23 апреля 2018, 18:11

      В одну калитку 4-1 не повезло ? это примерно тоже самое , что Ливерпуль-Спартак 7-0 говорить не повезло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 23 апреля 2018, 06:51

      герои только не наши, чему радуемся...?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22

      Cobold > Strig 23 апреля 2018, 22:12

      За победу КЛУБА радуемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 апреля 2018, 00:16

      да, классная игра!!!

      2
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      Рейтинг: +13

      Карпухин Евгений 22 апреля 2018, 21:23

      Игра была супер!!!!

      3
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      Рейтинг: +981

      г.Онега 22 апреля 2018, 20:42

      Смотрел в инете игру ,игра понравилась

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > г.Онега 22 апреля 2018, 20:50

      а если бы смотрел по телевизору,то игра бы не понравилась))))
      Шутка)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW > г.Онега 22 апреля 2018, 22:54

      Привет гнилому матч тв, показывающему никому не нужный хоккей при наличии бесплатного хоккейного канала

      8
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      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > г.Онега 23 апреля 2018, 18:21

      Всё таки новое поколение приносит совсем другую игру, более атакующей становится, Ростов, Тосно,Динамо,Краснодар,ЦСКА все играют в аттаку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 22 апреля 2018, 20:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      герой не Муська а Чистяков !!!! и тот кто ему проплатил отпуск от футбола

      -9
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > тётя ASYA 22 апреля 2018, 20:34

      Что тебя не устроило в арбитре сегодня???

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > тётя ASYA 22 апреля 2018, 20:37

      Иди постирай свои мозги стиральным порошком.

      3
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > тётя ASYA 22 апреля 2018, 20:37

      Жаль, что у Гинера сейчас финансовые проблемы и он забыл проплатить красную Гранквисту.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > bset 22 апреля 2018, 20:51

      он же все потратил на желтую Смолову))))

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 22:58

      всё особенно вы ваша милость

      -3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > х** вам всем 22 апреля 2018, 23:31

      даун

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 13:50

      у тя вроде другое погоняло то

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > х** вам всем 23 апреля 2018, 17:18

      так я про тебя говорю

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