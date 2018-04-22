ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!

Красивая и важная игра с неожиданной развязкой.

ЦСКА и «Краснодар» были в этой игре не в лучшем состоянии по составу. Желтая карточка за симуляцию, которой не было, лишила «Краснодар» Федора Смолова. У ЦСКА отсутствовал травмированный Вернблум и снова начинал матч на скамейке Натхо. Кажется, Гончаренко наказывает его за плохую форму. Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов – в старте армейцев теперь даже слишком много молодежи, но все они готовы давать результат. Много других вариантов все равно нет.

Перед игрой ЦСКА и «Краснодар» находились на расстоянии одной победы от третьего места. Оно дает право сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона. Победа вывела ЦСКА даже на вторую строчку, но ничего еще не закончено. Хотя важный задел сделан.

В этой встрече было несколько ключевых моментов:

1) Травма Шатова. «Краснодар» начал активно и мог открывать счет уже на старте. В созидании активничал Олег Шатов, но он сыграл всего 15 минут. Потом Олег захромал и покинул поле, заменившись на Жоаозиньо. После этого игра «Краснодара» представляла собой только длинные забросы на Вандерсона. Против него персонально справлялся один Игнашевич. Во втором тайме «Краснодар» поддавил ЦСКА позиционно, забил гол и оказался в подходящем составе для такого счета. Правда, преимущество команда не удержала.

2) Уход Набабкина. В первом тайме Кирилл Набабкин играл на ближней бровке к Гончаренко. Возникало ощущение, что левый защитник ЦСКА не понимает партнеров. Кучаев предъявлял ему за неполученный пас, Головин – за неудачное забегание. Подстегивали и болельщики, которые ревом встречали неудачные действия Набабкина. Гончаренко провел с ним несколько бесед, но Набабкина все равно игнорировали. Во втором тайме вышел Щенников. Кажется, теперь герой матча с «Арсеналом» снова окажется на скамейке, потому что без него фланг заработал.

3) Игра Синицына. Вратаря «Краснодара» часто критиковали за ненадежную игру. В этом матче Синицын показал себя голкипером топ-команды. Он не совершил ни одной видимой ошибки, с хорошим криком выходил за мячом и совершил два ключевых спасения. В первом тайме вратарь отбил дальний удар Головина и вытащил тяжелый мяч от Чалова. Если бы Синицын пропустил, матч развивался бы по-другому. Так у «Краснодара» хотя бы появился шанс зацепиться. Не вина Синицына, что им не воспользовались.

4) Гончаренко и болбои. Виктор Гончаренко учит мальчиков правильно подавать мячи. Это замечалось еще по игре с «Арсеналом», когда тренер ЦСКА наорал на одного из них. В матче с «Краснодаром» все было лучше, но нарекания оставались. Перед скамейкой ЦСКА один из болбоев неудачно бросил мяч Чалову. Нападающий не поймал, а Гончаренко сразу отругал бросавшего. Зато во втором тайме стало понятно, почему он это делает. Рамирес не торопился вбрасывать из-за боковой, после чего получил от болбоя мячом в спину. Здесь уже оказывают на соперника психологическое давление!

5) Старая схема. ЦСКА все еще пробует заканчивать матч с четырьмя защитниками. Раньше это работало при Слуцком, а теперь в экстренных ситуациях осваивается у Гончаренко. В игре с «Краснодаром» он убрал с поля Алексея Березуцкого и выпустил разыгрывающего опорника Натхо. Армейцы сразу захватили мяч, а лишние игроки атаки позволили сравнять счет и победить. Муса забил два красивых мяча и спас себя от критики. ЦСКА заработал важные очки, а нигериец наконец-то заслужил похвалу.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 апреля 2018 г.

Краткая характеристика этого матча в одном действии. Когда Кучаев получил желтую карточку, Виктор Гончаренко несколько секунд демонстративно хлопал в адрес арбитра. Он призывал команду бороться и не останавливаться, давить на соперника физически. Потом хлопали уже его ЦСКА.

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