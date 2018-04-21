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  • Нобоа: «Жаль, что не победили «Ростов». Хотелось забить такой красивый гол в победном матче»

Нобоа: «Жаль, что не победили «Ростов». Хотелось забить такой красивый гол в победном матче»

21 апреля 2018, 20:18
6

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:1).

– Был тяжелый матч, как мы и ожидали. Жаль, что не победили. Хотелось забить такой красивый гол в победном матче. Будем работать дальше.

– Почему же не удалось выиграть?

– Потому что соперник тоже старался победить. «Ростов» хорошо и компактно играл в обороне. У нас было немного моментов. Мы хотели победить, но одно очко – это тоже неплохой результат.

– В моменте с голом сразу решили бить?

– Я сразу решил бить. Поймал мяч и ударил.

«Рубин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 35-ю очками.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Нобоа Кристиан
Комментарии (6)
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Benzema 9
1524341485
Красавчик)
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Таганский
1524344913
Неприятно слышать такие слова от бывшего игрока Ростова.. Мне очень жаль, что Ростов не влындил Рубину!!
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OfaZavr
1524381304
гол безусловно шикарный получился!
Ответить
Мультибановый хрякозавр
1524382506
Мастерюга. PS А Манчини, как тренер - нулище
Ответить
GoLenaStop
1524411449
Ростсельмаш, который обокрал Бердыев, ещё начистит рыло Рубину! С ув.
Ответить
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