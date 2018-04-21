Нобоа: «Жаль, что не победили «Ростов». Хотелось забить такой красивый гол в победном матче»

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:1).
– Был тяжелый матч, как мы и ожидали. Жаль, что не победили. Хотелось забить такой красивый гол в победном матче. Будем работать дальше.
– Почему же не удалось выиграть?
– Потому что соперник тоже старался победить. «Ростов» хорошо и компактно играл в обороне. У нас было немного моментов. Мы хотели победить, но одно очко – это тоже неплохой результат.
– В моменте с голом сразу решили бить?
– Я сразу решил бить. Поймал мяч и ударил.
«Рубин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 35-ю очками.
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Источник: «Матч ТВ»