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    Нобоа: «Жаль, что не победили «Ростов». Хотелось забить такой красивый гол в победном матче»

    Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:1).

    – Был тяжелый матч, как мы и ожидали. Жаль, что не победили. Хотелось забить такой красивый гол в победном матче. Будем работать дальше.

    – Почему же не удалось выиграть?

    – Потому что соперник тоже старался победить. «Ростов» хорошо и компактно играл в обороне. У нас было немного моментов. Мы хотели победить, но одно очко – это тоже неплохой результат.

    – В моменте с голом сразу решили бить?

    – Я сразу решил бить. Поймал мяч и ударил.

    «Рубин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 35-ю очками.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.04.2018 20:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 22 апреля 2018, 18:37

      Ростсельмаш, который обокрал Бердыев, ещё начистит рыло Рубину!
      С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 22 апреля 2018, 10:35

      Мастерюга.
      PS А Манчини, как тренер - нулище

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 10:15

      гол безусловно шикарный получился!

      3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 апреля 2018, 00:08

      Неприятно слышать такие слова от бывшего игрока Ростова..
      Мне очень жаль, что Ростов не влындил Рубину!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > Таганский 22 апреля 2018, 10:46

      1.Нашему руководству в отношениях с Бердыевым надо было не гонор показывать и кормить несбыточными обещаниями, а уметь договариваться.
      2. Если уж на то пошло, то Нобоа это всё-таки больше Рубин, чем Ростов
      3. Что бы он ни сказал, я ему за штрафной против Баварии простил бы всё на жизнь вперёд, тем более, что ничего неуважительного в его словах нет от слова совсем

      5
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 21 апреля 2018, 23:11

      Красавчик)

      0
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