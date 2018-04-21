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    Экс-форвард «Спартака» Мовсисян пропустит два матча чемпионата Швеции за удар соперника головой

    Нападающий «Юргордена» Юра Мовсисян получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча третьего тура чемпионата Швеции с АИКом (0:2), сообщает Svenskafans.

    Армянин был удален за удар головой защитника соперника Даниэля Сундгрена на второй компенсированной минуте встречи.

    Дисциплинарный комитет принял решение отстранить форварда на две игры. Таким образом футболист не смог помочь своей команде в поединке с «Мальме» (3:0), а также пропустит матч с «Эльфсборгом».

    Напомним, с 2013 по 2016 год Мовсисян защищал цвета «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 14:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +23

      eleas1997 21 апреля 2018, 21:25

      В Швеции с этим строго. Когда Странберг из ЦСКА был там в аренде, его на несколько матчей дисквалифицировали за то,что за шею одноклубника взял

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 18:29

      это же симуляция чистой воды, Паредес Style)))

      7
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 21 апреля 2018, 17:37

      А ничего не было, была симуляция.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 16:59

      С дисциплиной у него и раньше было не все в порядке.

      3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 апреля 2018, 16:50

      Смешно!! Тут даже удара нет никакого. А шведции тоже такие же тупицы сидят как и у нас в судебном комитете

      3
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      Рейтинг: +253

      Sancool 21 апреля 2018, 16:17

      бред...Дисциплинарный комитет...я вах*е

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 апреля 2018, 16:07

      По кадру борода от испугу завалил под убитого...

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 21 апреля 2018, 15:28

      бородач лицо сделал, словно его бревном долбануло)))

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 апреля 2018, 15:28

      У шведа не оказалось "рогов" чтобы по бодаться, а вот у Мовсисяна они всегда с собой ,поэтому одержал победу,хоть команда и проиграла

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      Рейтинг: -366

      Чоткий 21 апреля 2018, 15:21

      Красава!!! Так и надо. С ноги надо было по яйцам или в голову добавить, чтоб сдох. Уже все равно красная

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