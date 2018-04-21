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  • Экс-форвард «Спартака» Мовсисян пропустит два матча чемпионата Швеции за удар соперника головой

Экс-форвард «Спартака» Мовсисян пропустит два матча чемпионата Швеции за удар соперника головой

21 апреля 2018, 14:24
21

Нападающий «Юргордена» Юра Мовсисян получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча третьего тура чемпионата Швеции с АИКом (0:2), сообщает Svenskafans.

Армянин был удален за удар головой защитника соперника Даниэля Сундгрена на второй компенсированной минуте встречи.

Дисциплинарный комитет принял решение отстранить форварда на две игры. Таким образом футболист не смог помочь своей команде в поединке с «Мальме» (3:0), а также пропустит матч с «Эльфсборгом».

Напомним, с 2013 по 2016 год Мовсисян защищал цвета «Спартака».

Источник: Бомбардир.ру
Европа Юргорден АИК Спартак Мовсисян Юра
Комментарии (21)
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olic29ivica
1524310149
Где там удар))
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oyabun
1524310770
Это они называют Ударом?! Да... измельчали гордые скандинавские викинги..
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BRO_football
1524311996
По-настоящему удар головой был у Зидана в своё время. А это просто какой-то тычок.
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swot1205
1524312437
а говорят викинги не нытики, упал как девочка
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Татарин за ЦСКА
1524312870
Юра юра,убогое армянское гавно
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ruded
1524313735
бородач лицо сделал, словно его бревном долбануло)))
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Obojaemiy
1524318647
Смешно!! Тут даже удара нет никакого. А шведции тоже такие же тупицы сидят как и у нас в судебном комитете
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zigbert
1524319182
С дисциплиной у него и раньше было не все в порядке.
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maygli
1524321421
А ничего не было, была симуляция.
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OfaZavr
1524324544
это же симуляция чистой воды, Паредес Style)))
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