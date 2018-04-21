Экс-форвард «Спартака» Мовсисян пропустит два матча чемпионата Швеции за удар соперника головой

Нападающий «Юргордена» Юра Мовсисян получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча третьего тура чемпионата Швеции с АИКом (0:2), сообщает Svenskafans.

Армянин был удален за удар головой защитника соперника Даниэля Сундгрена на второй компенсированной минуте встречи.

Дисциплинарный комитет принял решение отстранить форварда на две игры. Таким образом футболист не смог помочь своей команде в поединке с «Мальме» (3:0), а также пропустит матч с «Эльфсборгом».

Напомним, с 2013 по 2016 год Мовсисян защищал цвета «Спартака».