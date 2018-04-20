Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» за форварда «Уотфорда»

    «Ювентус» является одним из трех клубов, заинтересованных в приобретении нападающего «Уотфорда» Ришарлисона.

    Согласно источнику, помимо «бьянконери» 20-летнего футболиста хотят заполучить «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

    Бразилец перешел в «Уотфорд» из «Флуминенсе» прошлым летом за 12,5 миллиона евро, заключив контракт сроком до 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, забив пять голов и отметившись пятью результативными передачами. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 апреля 2018, 13:14

      Опять утка, насчёт интереса Баварии))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11