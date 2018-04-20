«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» за форварда «Уотфорда»

«Ювентус» является одним из трех клубов, заинтересованных в приобретении нападающего «Уотфорда» Ришарлисона.

Согласно источнику, помимо «бьянконери» 20-летнего футболиста хотят заполучить «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Бразилец перешел в «Уотфорд» из «Флуминенсе» прошлым летом за 12,5 миллиона евро, заключив контракт сроком до 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, забив пять голов и отметившись пятью результативными передачами. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов.