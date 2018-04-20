Григорян: «Увольнение из «Луча-Энергия»? Меня слили как будто в унитаз»

Александр Григорян, уволенный сегодня с поста главного тренера «Луча-Энергия», заявил, что болельщики клуба наотрез отказались встретиться с ним перед началом весенней части чемпионата России.

Также специалист, проработавший во Владивостоке чуть менее четырех месяцев, отметил, что сейчас ему больше всего хочется просто помолчать.

«Еще до начала чемпионата я хотел встретиться с фанатами «Луча». Через нашего безопасника предложил им это, но они отказались. Передали, что категорически не хотят ни о чем разговаривать. У них изначально была позиция – гнобить и все.

Сейчас получается, что меня слили как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущен этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», – сказал Григорян.

Напомним, Григорян был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством «Луч-Энергия» провел восемь матчей, в которых одержал лишь две победы, потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью.