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    Григорян: «Увольнение из «Луча-Энергия»? Меня слили как будто в унитаз»

    Александр Григорян, уволенный сегодня с поста главного тренера «Луча-Энергия», заявил, что болельщики клуба наотрез отказались встретиться с ним перед началом весенней части чемпионата России.

    Также специалист, проработавший во Владивостоке чуть менее четырех месяцев, отметил, что сейчас ему больше всего хочется просто помолчать.

    «Еще до начала чемпионата я хотел встретиться с фанатами «Луча». Через нашего безопасника предложил им это, но они отказались. Передали, что категорически не хотят ни о чем разговаривать. У них изначально была позиция – гнобить и все.

    Сейчас получается, что меня слили как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущен этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», – сказал Григорян.

    Напомним, Григорян был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством «Луч-Энергия» провел восемь матчей, в которых одержал лишь две победы, потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2018 12:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 апреля 2018, 16:35

      "Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», – сказал Григорян."........Ну так и молчи, не надо оправдываться, только ещё больше вызовешь гнев фанатов.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 апреля 2018, 14:00

      Наверно впервые в жизни Григоряну захотелось помолчать...даже странно как то)))

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 20 апреля 2018, 18:30

      Ты там и должен сидеть не вылезая

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 20 апреля 2018, 15:25

      голубятник ....

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 13:50

      Клоун)

      1
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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > Федя Кабак 20 апреля 2018, 20:50

      можно было и не представляться, видно ясно, что КЛОУН да и только

      0
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Viktor5555 20 апреля 2018, 20:52

      Григорян, залогинься.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 20 апреля 2018, 13:39

      Хорошего тренера 3 раза за сезон не увольняют

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 апреля 2018, 13:36

      Не слежу за скандалами и заявлениями Александра Григоряна. Там и характер, похоже, не сахар, и желание попиариться есть. Однако он тренер с мыслью и его игровые схемы вполне адекватны и читаются. Результаты же бывают разными. И при негативных не всегда именно его вина.

      6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > cska-62 24 апреля 2018, 16:17

      Солидарен!Взять даже здесь(2 выиграли,2 ничьи из 6 матчей,весьма неплохой показатель для аутсайдера)при старом вовсе одни поражения шли!(в сравнения)Он конечно ляпать языком горазд ересь,но мне все равно непонятна ненависть фанатов)

      1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 20 апреля 2018, 13:17

      Гов но всегда смывают в унитаз, чтоб не воняло.

      0
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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > GermanVo 20 апреля 2018, 20:48

      Я и смотрю смотрю и только догадался -Это твой АВАТАР так расшифровывается-ГОВ-НО, вроде и не трудно было составить слово из твоих первых и последних букв

      0
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo > Viktor5555 23 апреля 2018, 14:34

      Русскому языку подучись, "защитничек личностей". Почитал твои комментарии, ты просто мудак какой-то.

      -1
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 20 апреля 2018, 13:16

      Тебе там и место.. Клоун.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 апреля 2018, 13:14

      Григорян как проститутка, бегает по клубам и пиарится! Зачем бамбардир печатает интервью с ним большой вопрос. В ФНЛ есть скромные тренеры. Например, Побегалов из Шинника. Сколько лет он работает в Шинника? Имея мизерный бюджет и набирая игроков в ПФЛ, держит команду на одном уровне. Но интервью у него не берут по несколько раз в неделю!

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