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  • Григорян: «Увольнение из «Луча-Энергия»? Меня слили как будто в унитаз»

Григорян: «Увольнение из «Луча-Энергия»? Меня слили как будто в унитаз»

20 апреля 2018, 12:25
16

Александр Григорян, уволенный сегодня с поста главного тренера «Луча-Энергия», заявил, что болельщики клуба наотрез отказались встретиться с ним перед началом весенней части чемпионата России.

Также специалист, проработавший во Владивостоке чуть менее четырех месяцев, отметил, что сейчас ему больше всего хочется просто помолчать.

«Еще до начала чемпионата я хотел встретиться с фанатами «Луча». Через нашего безопасника предложил им это, но они отказались. Передали, что категорически не хотят ни о чем разговаривать. У них изначально была позиция – гнобить и все.

Сейчас получается, что меня слили как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущен этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», – сказал Григорян.

Напомним, Григорян был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством «Луч-Энергия» провел восемь матчей, в которых одержал лишь две победы, потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Луч Григорян Александр
Комментарии (16)
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Freyk
1524216885
Григоряну стоит задуматься, если его сливают из любого клуба через пару месяцев, то может дело не в фанатах, которые решили его загнобить, а всё-таки в нём самом?
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Max Bobr
1524218552
Зачем тебя сливать - ты сам стек!
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Отчаянный Пердун
1524219255
Григорян как проститутка, бегает по клубам и пиарится! Зачем бамбардир печатает интервью с ним большой вопрос. В ФНЛ есть скромные тренеры. Например, Побегалов из Шинника. Сколько лет он работает в Шинника? Имея мизерный бюджет и набирая игроков в ПФЛ, держит команду на одном уровне. Но интервью у него не берут по несколько раз в неделю!
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mihail200606
1524219372
Тебе там и место.. Клоун.
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GermanVo
1524219467
Гов но всегда смывают в унитаз, чтоб не воняло.
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cska-62
1524220584
Не слежу за скандалами и заявлениями Александра Григоряна. Там и характер, похоже, не сахар, и желание попиариться есть. Однако он тренер с мыслью и его игровые схемы вполне адекватны и читаются. Результаты же бывают разными. И при негативных не всегда именно его вина.
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Torvald64
1524220770
Хорошего тренера 3 раза за сезон не увольняют
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Федя Кабак
1524221449
Клоун)
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Басмачи
1524227114
голубятник ....
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kaa-71
1524238258
Ты там и должен сидеть не вылезая
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