Кэррик рассказал о причинах ухода из сборной Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик не выступает за сборную Англии с 2010 года. Сейчас футболист решил рассказать о причинах своего решения завершить международную карьеру.

«Мне было трудно присутствовать на сборах национальной команды. При этом я спокойно переносил трехнедельные сборы с «МЮ». Но сборы с национальной командой были по-настоящему удручающими.

После чемпионата мира в Южной Африке я подумал, что больше не могу так терпеть, выступая за Англию. Мне было на столько тяжело, что я больше не мог с этим справляться. Иногда я был очень подавлен. И в один момент сказал представителям футбольной ассоциации: «Пожалуйста, не вызывайте меня», – цитирует Кэррика BBC.