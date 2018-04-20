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    Кэррик рассказал о причинах ухода из сборной Англии

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик не выступает за сборную Англии с 2010 года. Сейчас футболист решил рассказать о причинах своего решения завершить международную карьеру.

    «Мне было трудно присутствовать на сборах национальной команды. При этом я спокойно переносил трехнедельные сборы с «МЮ». Но сборы с национальной командой были по-настоящему удручающими.

    После чемпионата мира в Южной Африке я подумал, что больше не могу так терпеть, выступая за Англию. Мне было на столько тяжело, что я больше не мог с этим справляться. Иногда я был очень подавлен. И в один момент сказал представителям футбольной ассоциации: «Пожалуйста, не вызывайте меня», – цитирует Кэррика BBC.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2018 07:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 апреля 2018, 12:26

      Каррик при живых Лэмпарде и Джеррарде всё равно был в сборной вечным запасным.

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      Рейтинг: -11

      petropavlovan 20 апреля 2018, 10:20

      Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- http://tok.pw/blogs

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 08:12

      Всё верно сделал, карьеру то заканчивает

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 20 апреля 2018, 07:43

      8 лет прошло, а раньше не зя было сообщить всем эту супер новость

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