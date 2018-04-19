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Финалисты Кубка России могут не получить лицензию для участия в Лиге Европы

19 апреля 2018, 09:38
20

Вчера завершилась полуфинальная стадия Кубка России, по результатам которой в финале турнира встретятся «Тосно» и курский «Авангард».

Победитель финального матча должен будет представлять Россию в групповом турнире Лиги Европы следующего розыгрыша. Благодаря этому оба финалиста имеют шанс дебютировать в еврокубках.

Но этого может не произойти. Потенциальный участник Лиги Европы должен получить для участия в турнире соответствующую лицензию от национальной ассоциации (в данном случае речь идет о РФС), а также получить специальный допуск от УЕФА. Оба клуба могут не пройти данную стадию лицензирования.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Лига Европы Авангард Тосно
Комментарии (20)
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Ruryu
1524121362
Вот если не получат,тогда РФС на хер,не нужен...
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Жёлто-синий
1524122074
Это бред.как и этот финал
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алекс88
1524122124
Нахххх тогда вообще этот бонус в виде группы ле....или они берут в расчёт что кубок должен взять только клуб из верхней части таблицы....сраные бюрократы
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OfaZavr
1524123067
вот это будет конечно удар по клубам и по их мотивации, надеюсь все же лицензию они получат.
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Обер-КанцлерЪ
1524124490
Если победитель Кубка России не получит лицензию от РФС, то данный турнир можно расформировывать. Смысла в нём не останется.
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petrucho-spb
1524128058
Победитель получает кубок России,получает призовые,а далее вот лично я не заню точные требования УЕФА .Думаю только поэтому стоит так вопрос.
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ZENIT-59
1524139375
Если победит Тосно, то играть будут на лицензированном Петровиче, ну а у Авангарда для КУ поле не подходящее .Там и будут проблемы.
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Gullit 76
1524140003
Жаль,надо чтобы получили.Не зря же играли?
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Полная Канистра
1524142093
А ПОЧЕМУ ИМ РАНЬШЕ НЕ ОБЬЯСНИЛИ что вы там и по мячу и не ударите Знали бы они тогда зачем опу было рвать в этих полуфиналах выходя в финал. КОМЕНДИЯ В 3Х ДЕЙЧСТВИЯХ
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Мультибановый хрякозавр
1524237294
В 2014 году по тем же причинам пытались не пустить в ЛЕ Ростов, выигравший Кубок, и если не ошибаюсь опять же в пользу свинарника !!! PPS Предлагаю: 1. Свинарню расформировать, чтобы впредь у наших малобюджетных клубов, выигравших хоть что-то, не возникало проблем подобного рода. 2. Федуна трудоустроить на пол-ставки чистильщиком сортиров на АЗС 3. Мутко повесить в профилактических целях, в назидание другим коррупционерам
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