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    Финалисты Кубка России могут не получить лицензию для участия в Лиге Европы

    Вчера завершилась полуфинальная стадия Кубка России, по результатам которой в финале турнира встретятся «Тосно» и курский «Авангард».

    Победитель финального матча должен будет представлять Россию в групповом турнире Лиги Европы следующего розыгрыша. Благодаря этому оба финалиста имеют шанс дебютировать в еврокубках.

    Но этого может не произойти. Потенциальный участник Лиги Европы должен получить для участия в турнире соответствующую лицензию от национальной ассоциации (в данном случае речь идет о РФС), а также получить специальный допуск от УЕФА. Оба клуба могут не пройти данную стадию лицензирования.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2018 09:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 апреля 2018, 13:58

      Европа испугались Авангард и Тосно!!!))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 20 апреля 2018, 18:14

      В 2014 году по тем же причинам пытались не пустить в ЛЕ Ростов, выигравший Кубок, и если не ошибаюсь опять же в пользу свинарника !!!

      PPS Предлагаю:
      1. Свинарню расформировать, чтобы впредь у наших малобюджетных клубов, выигравших хоть что-то, не возникало проблем подобного рода.
      2. Федуна трудоустроить на пол-ставки чистильщиком сортиров на АЗС
      3. Мутко повесить в профилактических целях, в назидание другим коррупционерам

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 апреля 2018, 15:48

      А ПОЧЕМУ ИМ РАНЬШЕ НЕ ОБЬЯСНИЛИ что вы там и по мячу и не ударите Знали бы они тогда зачем опу было рвать в этих полуфиналах выходя в финал. КОМЕНДИЯ В 3Х ДЕЙЧСТВИЯХ

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 19 апреля 2018, 15:20

      Опа!А шо так???Что рылом не вышли???Пусть муДко объяснит почему гнобят "маленькие" клубы?Бабла не занесли?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 15:13

      Жаль,надо чтобы получили.Не зря же играли?

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 19 апреля 2018, 15:02

      Если победит Тосно, то играть будут на лицензированном Петровиче, ну а у Авангарда для КУ поле не подходящее .Там и будут проблемы.

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 апреля 2018, 12:00

      Позорище.21 век. рфс тупые дебилы

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 19 апреля 2018, 11:54

      Победитель получает кубок России,получает призовые,а далее вот лично я не заню точные требования УЕФА .Думаю только поэтому стоит так вопрос.

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      Рейтинг: +9

      M@SiK 19 апреля 2018, 11:53

      и что тогда?

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 19 апреля 2018, 11:49

      и не получат

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