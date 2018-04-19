Финалисты Кубка России могут не получить лицензию для участия в Лиге Европы

Вчера завершилась полуфинальная стадия Кубка России, по результатам которой в финале турнира встретятся «Тосно» и курский «Авангард».

Победитель финального матча должен будет представлять Россию в групповом турнире Лиги Европы следующего розыгрыша. Благодаря этому оба финалиста имеют шанс дебютировать в еврокубках.

Но этого может не произойти. Потенциальный участник Лиги Европы должен получить для участия в турнире соответствующую лицензию от национальной ассоциации (в данном случае речь идет о РФС), а также получить специальный допуск от УЕФА. Оба клуба могут не пройти данную стадию лицензирования.