Палиенко: «У «Тосно» были моменты, которые должны были забивать, и, в конце концов, забили»

Этой Дырявой команде забить может кто угодно.... На кой покупать всяких Роше .. если в защите загубят всё... что эти денежные мешки создавали всю игру... причем не самым лучшим образом...
Полузащитник «Тосно» Максим Палиенко отметил, что у его команды было достаточно моментов у ворот «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России, которые в итоге и были реализованы.
Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.
– Я бы не сказал, что второй тайм мы играли пассивно, у нас были моменты, которые должны были забивать, и, в конце концов, забили.
– Твой выход на поле состоялся в середине второго тайма. Какими словами тебя напутствовал главный тренер?
– Моей задачей стало наладить игру в центре поля, потому что вторая игра за неделю, наши полузащитники устали. Стараться играть вперед, создавать моменты.
– Твои эмоции после гола Нуну Роши?
– Конечно, сумасшедшие эмоции, никогда таких не испытывал, тем более после такой игры, когда обыграли «Спартак», чемпиона России.