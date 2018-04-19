Палиенко: «У «Тосно» были моменты, которые должны были забивать, и, в конце концов, забили»

Полузащитник «Тосно» Максим Палиенко отметил, что у его команды было достаточно моментов у ворот «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России, которые в итоге и были реализованы.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.

– Я бы не сказал, что второй тайм мы играли пассивно, у нас были моменты, которые должны были забивать, и, в конце концов, забили.

– Твой выход на поле состоялся в середине второго тайма. Какими словами тебя напутствовал главный тренер?

– Моей задачей стало наладить игру в центре поля, потому что вторая игра за неделю, наши полузащитники устали. Стараться играть вперед, создавать моменты.

– Твои эмоции после гола Нуну Роши?

– Конечно, сумасшедшие эмоции, никогда таких не испытывал, тем более после такой игры, когда обыграли «Спартак», чемпиона России.