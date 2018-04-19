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    Жигулев: «Увидел, что Селихов гадает, поэтому заранее решил, куда буду бить»

    Полузащитник «Тосно» Илья Жигулев рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Спартак» в полуфинале Кубка России.

    «Тренер говорил терпеть, играть, как мы играли в конце второго тайма, когда «Спартак» атаковал. Мы их сдерживали, терпели и добились результата.

    Во время серии пенальти следил за тем, как били другие. Увидел, что Селихов гадает, поэтому заранее решил, куда буду бить, хорошо, что забил», – рассказал Жигулев.

    Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.

    Источник: ФК «Тосно»

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    19.04.2018 06:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 20 апреля 2018, 18:36

      Вообще то все вратари гадают

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 19 апреля 2018, 07:19

      от Селихова большего ждал по пенальти... Вратарь с другой команды Мужик... почти все угадал...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Кинстифа 19 апреля 2018, 16:38

      Если хорошо пробивать ни один вратарь не возьмёт! Вратарь гадает а игрок реализует своё мастерство.

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