Жигулев: «Увидел, что Селихов гадает, поэтому заранее решил, куда буду бить»

Полузащитник «Тосно» Илья Жигулев рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Спартак» в полуфинале Кубка России.

«Тренер говорил терпеть, играть, как мы играли в конце второго тайма, когда «Спартак» атаковал. Мы их сдерживали, терпели и добились результата.

Во время серии пенальти следил за тем, как били другие. Увидел, что Селихов гадает, поэтому заранее решил, куда буду бить, хорошо, что забил», – рассказал Жигулев.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» завершился со счетом 1:1 (4:5 в серии пенальти). В финале турнира «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» 9 мая в Волгограде.