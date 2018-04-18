Манчини: «Скроботов? Я открыл молодого игрока. Хотя бы что-то хорошее сделал»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре защитника санкт-петербуржцев Ильи Скроботова в матче 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1).

— При минимальном счете вы выпустили на замену Илью Скроботова. Какие качества позволяют 17-летнему футболисту выходить на поле в таких ситуациях?

— Здесь я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы. Хотя бы что-то хорошее я сделал. Я открыл молодого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и «Зенита», и сборной России.

— Не кажется ли вам, что его гол — это знак того, что нужно доверять молодым петербургским ребятам? Или они все еще наголову слабее остальных?

— Ему лишь в этом году исполнится 18 лет, на секундочку. Он даже не играл за «Зенит»-2, он выступает за молодежную команду. Он, безусловно, талантлив, но он очень молодой и ему нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Кроме того, он — левша, что нечасто встречается среди центральных защитников.

— Вы выпускали его, чтобы усилить оборону или верили, что он может забить?

— Я хотел поддержать оборону, поскольку она страдала в конце матча. У нас было четыре нападающих на поле, так что оборона нуждалась в некоторой поддержке.

Скроботов – после матча с «Динамо»: «Надо домой, завтра в школу»