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  • Манчини: «Скроботов? Я открыл молодого игрока. Хотя бы что-то хорошее сделал»

Манчини: «Скроботов? Я открыл молодого игрока. Хотя бы что-то хорошее сделал»

18 апреля 2018, 23:05
13

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре защитника санкт-петербуржцев Ильи Скроботова в матче 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1).

— При минимальном счете вы выпустили на замену Илью Скроботова. Какие качества позволяют 17-летнему футболисту выходить на поле в таких ситуациях?

— Здесь я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы. Хотя бы что-то хорошее я сделал. Я открыл молодого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и «Зенита», и сборной России.

— Не кажется ли вам, что его гол — это знак того, что нужно доверять молодым петербургским ребятам? Или они все еще наголову слабее остальных?

— Ему лишь в этом году исполнится 18 лет, на секундочку. Он даже не играл за «Зенит»-2, он выступает за молодежную команду. Он, безусловно, талантлив, но он очень молодой и ему нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Кроме того, он — левша, что нечасто встречается среди центральных защитников.

— Вы выпускали его, чтобы усилить оборону или верили, что он может забить?

— Я хотел поддержать оборону, поскольку она страдала в конце матча. У нас было четыре нападающих на поле, так что оборона нуждалась в некоторой поддержке.

Скроботов – после матча с «Динамо»: «Надо домой, завтра в школу»

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Скроботов Илья Манчини Роберто
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ЖОРРО
1524082157
Манчини: Здесь я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы. Болельщики Зенита: Спасибо!!!Пока!!!...))))
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Garrincha58
1524082216
хоть что то хорошее сделал этим он признал что все завалил
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Munez89
1524083735
Такой вот он..он его выпустил, ему дали дойти до штрафной и через 0000.1 секунды Зенит пускает, укрепил оборону.Манчинка-выделки не стоит! Он как тренер ошибся, сидя на скамейке грыз ногти и думал, что я ж наделал.А парень молоток, красавчик! Забил, выручил клуб.
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Zenmaster
1524084770
Это и правда знак какой то -- вышел местный паренёк -- решил исход матча !!! .......
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Ще Гевара
1524108281
Замечательный дебют.
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zigbert
1524114308
Умеет играть и молодёжь.
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rubinovyi2
1524115185
Не густо,за такую-то зарплату,да еще и не факт,что открыл.)))
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bset
1524116939
Тяжело так вспомнить тренера, которому говорят про успешный дебют, а он в ответ "Это потому что я молодец". Понятное дело, что это и работа игрока, и тренерского штаба. Но ты уже за столько клубов поиграл, а парню нужны хорошие слова для мотивации. Зачем на себя тему переводить?
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"Пахрей91"
1524117927
Открыл??? "Запашок" Капелло с выходом Чернова в сборной! И где щас он??? Дело случая этот гол! А то что доверил - похвально! И дальше надо его наигрывать, если такой правильный! Вот пару сезонов в старте Зенита отыграет, тогда пусть и упивается своей прозорливостью! А пока просто повезло пареньку! Поздравляю и движения вверх!!!
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Stavropolets
1524119161
Сам себя не похвалишь, не кто не похвалит. Хорош сознаваться, парень постарался на Славу
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