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    Манчини: «Скроботов? Я открыл молодого игрока. Хотя бы что-то хорошее сделал»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре защитника санкт-петербуржцев Ильи Скроботова в матче 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1).

    — При минимальном счете вы выпустили на замену Илью Скроботова. Какие качества позволяют 17-летнему футболисту выходить на поле в таких ситуациях?

    — Здесь я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы. Хотя бы что-то хорошее я сделал. Я открыл молодого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и «Зенита», и сборной России.

    — Не кажется ли вам, что его гол — это знак того, что нужно доверять молодым петербургским ребятам? Или они все еще наголову слабее остальных?

    — Ему лишь в этом году исполнится 18 лет, на секундочку. Он даже не играл за «Зенит»-2, он выступает за молодежную команду. Он, безусловно, талантлив, но он очень молодой и ему нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Кроме того, он — левша, что нечасто встречается среди центральных защитников.

    — Вы выпускали его, чтобы усилить оборону или верили, что он может забить?

    — Я хотел поддержать оборону, поскольку она страдала в конце матча. У нас было четыре нападающих на поле, так что оборона нуждалась в некоторой поддержке.

    Скроботов – после матча с «Динамо»: «Надо домой, завтра в школу»

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.04.2018 23:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 09:40

      Молодец, Манчини. Угадал и не прогадал! Дорогу молодым, мля, зажравшихся пенсов - в утиль!

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 19 апреля 2018, 09:26

      Сам себя не похвалишь, не кто не похвалит. Хорош сознаваться, парень постарался на Славу

      1
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      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" 19 апреля 2018, 09:05

      Открыл??? "Запашок" Капелло с выходом Чернова в сборной! И где щас он??? Дело случая этот гол! А то что доверил - похвально! И дальше надо его наигрывать, если такой правильный! Вот пару сезонов в старте Зенита отыграет, тогда пусть и упивается своей прозорливостью! А пока просто повезло пареньку! Поздравляю и движения вверх!!!

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 апреля 2018, 08:48

      Тяжело так вспомнить тренера, которому говорят про успешный дебют, а он в ответ "Это потому что я молодец". Понятное дело, что это и работа игрока, и тренерского штаба. Но ты уже за столько клубов поиграл, а парню нужны хорошие слова для мотивации. Зачем на себя тему переводить?

      3
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      Рейтинг: +528

      Dguffin > bset 19 апреля 2018, 09:36

      Это не дебют. Скроботов уже выходил за Зенит

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 апреля 2018, 08:19

      Не густо,за такую-то зарплату,да еще и не факт,что открыл.)))

      1
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:05

      Умеет играть и молодёжь.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 апреля 2018, 06:24

      Замечательный дебют.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 апреля 2018, 05:14

      Манчини: "Кто забил? Скроботов? А за кого он играет?"

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 23:52

      Это и правда знак какой то -- вышел местный паренёк -- решил исход матча !!! .......

      5
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 18 апреля 2018, 23:35

      Такой вот он..он его выпустил, ему дали дойти до штрафной и через 0000.1 секунды Зенит пускает, укрепил оборону.Манчинка-выделки не стоит! Он как тренер ошибся, сидя на скамейке грыз ногти и думал, что я ж наделал.А парень молоток, красавчик! Забил, выручил клуб.

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