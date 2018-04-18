Скроботов – после матча с «Динамо»: «Надо домой, завтра в школу»

Защитник «Зенита» Илья Скроботов, забивший победный гол в матче 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1), поделился эмоциями от игры.

– Что вам сказал Манчини перед выходом на поле?

– Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче.

– Сильно волновались?

– Конечно, волновался. Это первая игра на родном стадионе, поэтому волнение было. Выходил с настроем отдать все на поле.

– Роберто Манчини только что сказал, что сборная России нашла нового защитника. Можете прокомментировать?

– Да нет, рано еще, я думаю (смеется). Рановато пока.

– Вы не соглашались на интервью после матча. Говорили, что вам пора домой и что завтра надо идти в школу. Вы действительно завтра идете в школу?

– Да, на первые два урока. Экзамены надо сдавать.

– Какие уроки будут?

– Биология и физика.

17-летний игрок вышел на поле на 88-й минуте матча и забил гол на 93-й минуте.