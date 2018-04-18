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  • Скроботов – после матча с «Динамо»: «Надо домой, завтра в школу»

Скроботов – после матча с «Динамо»: «Надо домой, завтра в школу»

18 апреля 2018, 22:44
13

Защитник «Зенита» Илья Скроботов, забивший победный гол в матче 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1), поделился эмоциями от игры.

– Что вам сказал Манчини перед выходом на поле?

– Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче.

– Сильно волновались?

– Конечно, волновался. Это первая игра на родном стадионе, поэтому волнение было. Выходил с настроем отдать все на поле.

– Роберто Манчини только что сказал, что сборная России нашла нового защитника. Можете прокомментировать?

– Да нет, рано еще, я думаю (смеется). Рановато пока.

– Вы не соглашались на интервью после матча. Говорили, что вам пора домой и что завтра надо идти в школу. Вы действительно завтра идете в школу?

– Да, на первые два урока. Экзамены надо сдавать.

– Какие уроки будут?

– Биология и физика.

17-летний игрок вышел на поле на 88-й минуте матча и забил гол на 93-й минуте.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Скроботов Илья
Комментарии (13)
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ЖОРРО
1524080914
Умница!Футбольный экзамен уже сдал на 5+))))
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Zeff
1524083101
Наконец то! Молодец!!!
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Zenmaster
1524083583
Давно пора своих ребят подтягивать -- Скроботов -- вот доказательство !!! Тогда и гастриков не будет нужды покупать !!!
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starche
1524083837
Правильно, надо российских ребят продвигать, хватит всякое зарубежное барахло покупать!
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ЭМФ
1524084278
Красава-даёшь молодёжь!!!Аргентину-домой!!!Кришито молодец ✊ респект и уважуха,жаль что уходит-всегда бился за Зенит!
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ДяДь ПашА
1524085097
Молодец паренёк.Все правильно сказал)
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3a zenit
1524085202
вот только не надо делать из него звезду,пацан просто удачно стоял и удачно пробил головой вот и всё пока.Журнашдюхи вечно плодят новых кокош.
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DeutschlandUberAlles
1524110895
Школота спасает Россию.
Ответить
GrizzlyD
1524113785
Парню респект, молодец, удачи на экзаменах
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Александр ЗА
1524114141
Молодец
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