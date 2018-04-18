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    Скроботов – после матча с «Динамо»: «Надо домой, завтра в школу»

    Защитник «Зенита» Илья Скроботов, забивший победный гол в матче 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1), поделился эмоциями от игры.

    – Что вам сказал Манчини перед выходом на поле?

    – Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче.

    – Сильно волновались?

    – Конечно, волновался. Это первая игра на родном стадионе, поэтому волнение было. Выходил с настроем отдать все на поле.

    – Роберто Манчини только что сказал, что сборная России нашла нового защитника. Можете прокомментировать?

    – Да нет, рано еще, я думаю (смеется). Рановато пока.

    – Вы не соглашались на интервью после матча. Говорили, что вам пора домой и что завтра надо идти в школу. Вы действительно завтра идете в школу?

    – Да, на первые два урока. Экзамены надо сдавать.

    – Какие уроки будут?

    – Биология и физика.

    17-летний игрок вышел на поле на 88-й минуте матча и забил гол на 93-й минуте.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.04.2018 22:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 апреля 2018, 08:02

      Молодец

      1
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 19 апреля 2018, 07:56

      Парню респект, молодец, удачи на экзаменах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 07:08

      Школота спасает Россию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 19 апреля 2018, 01:00

      Странно,похоже у нас забивают только защитники;) Когда же и нападающие будут свой хлеб отрабатывать...

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 апреля 2018, 00:00

      вот только не надо делать из него звезду,пацан просто удачно стоял и удачно пробил головой вот и всё пока.Журнашдюхи вечно плодят новых кокош.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 18 апреля 2018, 23:58

      Молодец паренёк.Все правильно сказал)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 18 апреля 2018, 23:44

      Красава-даёшь молодёжь!!!Аргентину-домой!!!Кришито молодец ✊ респект и уважуха,жаль что уходит-всегда бился за Зенит!

      6
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      Рейтинг: +1532

      starche 18 апреля 2018, 23:37

      Правильно, надо российских ребят продвигать, хватит всякое зарубежное барахло покупать!

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 23:33

      Давно пора своих ребят подтягивать -- Скроботов -- вот доказательство !!! Тогда и гастриков не будет нужды покупать !!!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2018, 23:25

      Наконец то! Молодец!!!

      5
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