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Каррера: «Увольнение? Я готов и к такому» 

18 апреля 2018, 21:54
44

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Кубок России был одной из главных целей в нынешнем сезоне. Теперь – вылет. В чемпионате тоже почти потеряны шансы на золото. Не боитесь, что руководством будут принято решение об увольнении?

– Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи – хорошей или плохой.

– Как в таком случаи поступали римские императоры?

– Они сразу вставали с колен и оставляли поражения в прошлом. Увы, в футболе такое случается. Нужно смотреть вперед.

– Насколько довольны действиями команды при счете 1:0?

– У нас не было баланса во втором тайме. Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось.

– Как оцените игру Глушакова, не реализовавшего момент на последних минутах и смазавшего пенальти?

– В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. Пенальти – лотерея. И дело не в нем.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Тосно Каррера Массимо
Комментарии (44)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Shogun
1524077916
Уйдет Каррера и придет опять условный Валера и конец Спартаку
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VVM1964
1524078029
" Понять и простить "
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Гуус
1524078095
Будет очень глупо если Кареру уволят, с ним спартак играет в футбол и знанимает места которые никогда лет 16 не занимал, с ним нужно контракт сделать до того момента пока он сам уйти не захочет!
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AЛЕКС73
1524078493
Если Массимо уволят,то это будет очень большоооооййййййййй ошибкой !!!!!!!!!! Держись тренер !!!!!!!!!!
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mialkov
1524079996
Сегодня проиграл не один Массимо, а все вместе! Вчера мы носили его на руках, а сегодня на свалку? Нет!!! Массимо, веди Спартак к новым победам!
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KARAT777
1524080192
Каррера хороший тренер, если он уйдет не только спартак потеряет но и весь РФПЛ
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movie
1524082214
одного не пойму: ЗАЧЕМ ПОСТОЯННО МЕНЯЮТ ХАННИ???!
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zigbert
1524083329
Не такой игры мы ждали от Спартака.
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Мультибановый хрякозавр
1524111050
Причём здесь Каррера ? Судью надо увольнять за то, что не играл за сбардак. PS Либо такса в последнее время сильно выросла, либо Федун поиздержался
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OfaZavr
1524120523
мне кажется не нужно из крайности в крайность, как чемпионство так сразу Каррера наше все а как черная полоса и неудачи так увольнение, нужно пережить, сделать выводы и стать сильнее!
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