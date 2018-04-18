Каррера: «Увольнение? Я готов и к такому» 

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– Кубок России был одной из главных целей в нынешнем сезоне. Теперь – вылет. В чемпионате тоже почти потеряны шансы на золото. Не боитесь, что руководством будут принято решение об увольнении?

– Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи – хорошей или плохой.

– Как в таком случаи поступали римские императоры?

– Они сразу вставали с колен и оставляли поражения в прошлом. Увы, в футболе такое случается. Нужно смотреть вперед.

– Насколько довольны действиями команды при счете 1:0?

– У нас не было баланса во втором тайме. Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось.

– Как оцените игру Глушакова, не реализовавшего момент на последних минутах и смазавшего пенальти?

– В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. Пенальти – лотерея. И дело не в нем.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!