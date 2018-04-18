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    Каррера: «Увольнение? Я готов и к такому» 

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

    – Кубок России был одной из главных целей в нынешнем сезоне. Теперь – вылет. В чемпионате тоже почти потеряны шансы на золото. Не боитесь, что руководством будут принято решение об увольнении?

    – Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи – хорошей или плохой.

    – Как в таком случаи поступали римские императоры?

    – Они сразу вставали с колен и оставляли поражения в прошлом. Увы, в футболе такое случается. Нужно смотреть вперед.

    – Насколько довольны действиями команды при счете 1:0?

    – У нас не было баланса во втором тайме. Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось.

    – Как оцените игру Глушакова, не реализовавшего момент на последних минутах и смазавшего пенальти?

    – В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. Пенальти – лотерея. И дело не в нем.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2018 21:54
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 апреля 2018, 21:32

      Массимо, ни мы ни Федун тебя никуда не отпустим. Не надейся!!!

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 19 апреля 2018, 17:20

      Провал был у Спартака в начале чемпионата, много потеряли тогда, а сейчас просто не повезло. но моментов было уйма просто не забили. Юрченко был хороооош

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:48

      мне кажется не нужно из крайности в крайность, как чемпионство так сразу Каррера наше все а как черная полоса и неудачи так увольнение, нужно пережить, сделать выводы и стать сильнее!

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > gol_kak_sokol 19 апреля 2018, 18:08

      может конечно и так, но то что этот сезон получился не такой удачный как прошлый вина всей команды и так просто после первых неудач не очень правильно сразу выкидывать тренера который тем более не просто приехал равнодушно зарабатывать а пришелся к душе команде да и опыт приходит к нему постепенно. думаю нужно подождать и посмотреть каким будет следующий сезон а там уж делать выводы. Ведь бывали у нас и опытные тренеры в команде а результата вон сколько лет не было.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 20 апреля 2018, 10:39

      думаю дело не в нарушении режима ведь команда который матч уже вот так играет, много ошибок и брака, может спад начался опять, надеюсь Каррера сможет их собрать как надо на оставшиеся игры.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 20 апреля 2018, 19:31

      надеюсь увидим проделанную работу над ошибками, на такое что было в последних играх смотреть без нервов уже никаких сил нет.

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 19 апреля 2018, 07:10

      Причём здесь Каррера ? Судью надо увольнять за то, что не играл за сбардак.
      PS Либо такса в последнее время сильно выросла, либо Федун поиздержался

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Мультибановый хрякозавр 19 апреля 2018, 07:51

      Либо ты не далёкий!!!

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 07:05

      Слушай Карерра, ещё одна такая игра и разжалуем тебя до обычного Кузьмича!

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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 19 апреля 2018, 02:42

      Надо не тренера увольнять, а пол команды игроков. Думаю Федун так и поступит в межсезонье.

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 19 апреля 2018, 00:19

      помню как он три титула хотел взять за сезон.
      1.лигу европы
      2.чемпионство
      3.кубок России
      эх и фантазёр наивный

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 апреля 2018, 00:02

      конечно увольнение,чемпионат не выиграл,кубок просрал,гоните макарону.Его бы весной этой уволили,просто Зенит сломался...

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > 3a zenit 19 апреля 2018, 07:54

      Роберто ты ли это? Очередные отмазки лупишь ? Или снова игроков не купили? Клоуны твой зенит и всё руководство!!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Oldtrafford83/97 19 апреля 2018, 08:46

      не ной!

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > 3a zenit 20 апреля 2018, 07:56

      Это бомжам стоит ныть что они всего лишь на ЛЕ наиграли.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Oldtrafford83/97 20 апреля 2018, 09:32

      в которой вы даже может быть не будите играть весной))клоун.

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > 3a zenit 6 мая 2018, 11:18

      Судя по турнирной таблице клоун это ты.))

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      Рейтинг: +440

      Аэратор 18 апреля 2018, 23:54

      разочаровало безразличие команды. не добежал,не забил им все пох,они устали.

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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 23:28

      Не такой игры мы ждали от Спартака.

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