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  • Погребняк получил травму и был заменен в матче 1/2 финала Кубка России со «Спартаком»

Погребняк получил травму и был заменен в матче 1/2 финала Кубка России со «Спартаком»

18 апреля 2018, 19:40
5

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк был заменен на 34-й минуте матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком». Футболист получил травму на ровном месте, никто из игроков соперника его не трогал.

Когда экс-форвард красно-белых покидал поле, он был освистан болельщиками москвичей, расположившимися на трибуне за воротами. При этом центральный сектор наградил игрока аплодисментами.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Тосно Погребняк Павел
Комментарии (5)
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dddolphin
1524069922
34 минуты тянулись как 3 часа....)
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giluxa1963
1524070176
ну что сказать свинья она и на трибуне свинья
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vretyu
1524070614
Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, завтра у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
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shinnik
1524070762
ну что сказать свинья она и на трибуне свинья
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Masteralex
1524079639
это был переломный момент матча, после него стало ясно, что Тосно сегодня победит! :)
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