Погребняк получил травму и был заменен в матче 1/2 финала Кубка России со «Спартаком»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк был заменен на 34-й минуте матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком». Футболист получил травму на ровном месте, никто из игроков соперника его не трогал.

Когда экс-форвард красно-белых покидал поле, он был освистан болельщиками москвичей, расположившимися на трибуне за воротами. При этом центральный сектор наградил игрока аплодисментами.

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