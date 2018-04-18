Погребняк получил травму и был заменен в матче 1/2 финала Кубка России со «Спартаком»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк был заменен на 34-й минуте матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком». Футболист получил травму на ровном месте, никто из игроков соперника его не трогал.
Когда экс-форвард красно-белых покидал поле, он был освистан болельщиками москвичей, расположившимися на трибуне за воротами. При этом центральный сектор наградил игрока аплодисментами.
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Источник: «Спорт-Экспресс»