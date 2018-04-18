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    Погребняк получил травму и был заменен в матче 1/2 финала Кубка России со «Спартаком»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк был заменен на 34-й минуте матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком». Футболист получил травму на ровном месте, никто из игроков соперника его не трогал.

    Когда экс-форвард красно-белых покидал поле, он был освистан болельщиками москвичей, расположившимися на трибуне за воротами. При этом центральный сектор наградил игрока аплодисментами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2018 19:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 апреля 2018, 22:27

      это был переломный момент матча, после него стало ясно, что Тосно сегодня победит! :)

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 апреля 2018, 19:59

      ну что сказать свинья она и на трибуне свинья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      vretyu 18 апреля 2018, 19:56

      Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, завтра у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 апреля 2018, 19:49

      ну что сказать свинья она и на трибуне свинья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 18 апреля 2018, 19:45

      34 минуты тянулись как 3 часа....)

      0
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