Нигматуллин: «В полуфинале Кубка России напрашивается сенсация»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что можно ожидать сенсации в полуфинальных противостояниях в Кубке России.

Напомним, красно-белые на своем поле сыграют с «Тосно», а «Авангард» примет «Шинник». Матчи состоятся сегодня, 18 апреля.

«В этом розыгрыше Кубка было столько сенсаций, что в полуфинале она буквально сама напрашивается. В любом случае один из участников финала точно будет неожиданным. Все-таки ни Курск, ни «Шинник» в столь поздней стадии мы не думали увидеть.

Конечно, «Спартак» потенциально сильнее нынешнего «Тосно» и обладает отличными шансами выиграть очередной трофей. Но кубки ведь тем и любопытны, что в них случаются неожиданности.

При этом для болельщиков это, наверное, отчасти плохо – отношение многих топ-клубов к турниру в последнее время не очень серьезное, так как они позволяют себе выступать в нем спустя рукава. И это удивительно, ведь победа в Кубке дает прямую путевку Лигу Европы», – сказал Нигматуллин.