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    Нигматуллин: «В полуфинале Кубка России напрашивается сенсация»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что можно ожидать сенсации в полуфинальных противостояниях в Кубке России.

    Напомним, красно-белые на своем поле сыграют с «Тосно», а «Авангард» примет «Шинник». Матчи состоятся сегодня, 18 апреля.

    «В этом розыгрыше Кубка было столько сенсаций, что в полуфинале она буквально сама напрашивается. В любом случае один из участников финала точно будет неожиданным. Все-таки ни Курск, ни «Шинник» в столь поздней стадии мы не думали увидеть.

    Конечно, «Спартак» потенциально сильнее нынешнего «Тосно» и обладает отличными шансами выиграть очередной трофей. Но кубки ведь тем и любопытны, что в них случаются неожиданности.

    При этом для болельщиков это, наверное, отчасти плохо – отношение многих топ-клубов к турниру в последнее время не очень серьезное, так как они позволяют себе выступать в нем спустя рукава. И это удивительно, ведь победа в Кубке дает прямую путевку Лигу Европы», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Газета.ру

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    18.04.2018 17:58
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 апреля 2018, 19:05

      Наушники снял-
      разум в"Зобладал..

      Хоть не в последний раз?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 апреля 2018, 18:06

      тем более она спартаку просто необходима

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > giluxa1963 18 апреля 2018, 19:50

      я имел в виду путевка

      0
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