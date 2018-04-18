Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Ташаеве заинтересованы российские топ-клубы и несколько команд из Европы

В Ташаеве заинтересованы российские топ-клубы и несколько команд из Европы

18 апреля 2018, 17:13
13

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, рассказал, где может продолжить карьеру 23-летний футболист.

«В Ташаеве есть заинтересованность у нескольких топ-клубов России, а также у нескольких клубов из Европы. Но сейчас у «Динамо» и Саши есть задача остаться в РФПЛ. Решение о своем будущем Ташаев будет принимать после конца чемпионата.

В любом случае хочется развиваться и достигать высоких целей, ставить перед собой максимальные задачи. В каком клубе мы будем это делать, решим по завершении сезона», – сказал Агузаров.

В нынешнем сезоне Ташаев принял участие в 23 матчах, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 2020 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Ташаев Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Приус
1524060995
Агент начал рекламную компанию.
Ответить
vshter76
1524061988
очень странный агент, команда идет на дно (без сарказма и язвительности), имеет теоретические шансы на прямой вылет или на стыки, а твой клиент подписывает новый долгосрочный контракт с этой командой, очень странно.
Ответить
Shogun
1524062681
Зенит или Спартак и вот весь потолок интереса
Ответить
Федя Кабак
1524063615
Локомотив тоже может им интересоваться
Ответить
FanatSerj
1524064128
"В каком клубе мы будем это делать" - мыкалка, ты то там больше всего делаешь, агенты прихлебатели, как ввели лимит на легионеров так они озолотились.
Ответить
OfaZavr
1524064670
желаю не ошибиться в выборе клуба очень перспективному игроку!
Ответить
Kokmarov
1524078733
Ташаев конечно старается, играет от души, но глубокой мысли в его действиях не наблюдается, по игре похож на Ионова, мяч отскакивает, с определенной периодичностью косячит. Можно идти в топ клубы, но только если на лавку сесть и сгинуть в небытие. Играй лучше в Динамо, расти и тащи команду - 23 уже не юноша, пора что-то показывать (мысль, точный пас, технику, сильный и точный удар), а так просто старательный... В 23 года перспективный, а сколько лет Мбаппе....?
Ответить
zigbert
1524081438
Главное не останавливаться в совершенствовании своего мастерства.
Ответить
Главные новости
Бензема может перейти в чемпионат Турции
13:42
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
1
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
2
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Все новости
Все новости
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+