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    В Ташаеве заинтересованы российские топ-клубы и несколько команд из Европы

    Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, рассказал, где может продолжить карьеру 23-летний футболист.

    «В Ташаеве есть заинтересованность у нескольких топ-клубов России, а также у нескольких клубов из Европы. Но сейчас у «Динамо» и Саши есть задача остаться в РФПЛ. Решение о своем будущем Ташаев будет принимать после конца чемпионата.

    В любом случае хочется развиваться и достигать высоких целей, ставить перед собой максимальные задачи. В каком клубе мы будем это делать, решим по завершении сезона», – сказал Агузаров.

    В нынешнем сезоне Ташаев принял участие в 23 матчах, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 2020 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2018 17:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 22:57

      Главное не останавливаться в совершенствовании своего мастерства.

      2
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 18 апреля 2018, 22:12

      Ташаев конечно старается, играет от души, но глубокой мысли в его действиях не наблюдается, по игре похож на Ионова, мяч отскакивает, с определенной периодичностью косячит. Можно идти в топ клубы, но только если на лавку сесть и сгинуть в небытие. Играй лучше в Динамо, расти и тащи команду - 23 уже не юноша, пора что-то показывать (мысль, точный пас, технику, сильный и точный удар), а так просто старательный... В 23 года перспективный, а сколько лет Мбаппе....?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:17

      желаю не ошибиться в выборе клуба очень перспективному игроку!

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 апреля 2018, 18:08

      "В каком клубе мы будем это делать" - мыкалка, ты то там больше всего делаешь, агенты прихлебатели, как ввели лимит на легионеров так они озолотились.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 18:00

      Локомотив тоже может им интересоваться

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 18 апреля 2018, 17:44

      Зенит или Спартак и вот весь потолок интереса

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      Рейтинг: +444

      vshter76 18 апреля 2018, 17:33

      очень странный агент, команда идет на дно (без сарказма и язвительности), имеет теоретические шансы на прямой вылет или на стыки, а твой клиент подписывает новый долгосрочный контракт с этой командой, очень странно.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > vshter76 18 апреля 2018, 17:47

      Это сделано для того, чтобы Динамо что то поимело с его продажи. Ну и откатик свой получить.

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      Рейтинг: +444

      vshter76 > Евгений Агеев 18 апреля 2018, 17:59

      теоретически агенту и игроку должны быть не интересны финансовые выгоды клуба, а вот второе предположение очень логично.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > vshter76 18 апреля 2018, 18:10

      ну не все антоны, кто то и думает о клубе где его в люди вывели, тот же Кокорин перед переходом в Анжи контракт подливал.

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      Рейтинг: +444

      vshter76 > FanatSerj 18 апреля 2018, 18:28

      я не знаю подробностей контракта, но новый долгосрочный контракт предполагает высокий выкуп и вероятность так и остаться в клубе.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > vshter76 19 апреля 2018, 09:22

      это для Зенита, это их не остановит. А если он захочет уехать за бугор в путевый клуб то его и за меньшею сумму отпустят.
      Правда никто за бугор пока не едет имея предложения из Зенита.

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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 апреля 2018, 17:16

      Агент начал рекламную компанию.

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