В Ташаеве заинтересованы российские топ-клубы и несколько команд из Европы

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, рассказал, где может продолжить карьеру 23-летний футболист.

«В Ташаеве есть заинтересованность у нескольких топ-клубов России, а также у нескольких клубов из Европы. Но сейчас у «Динамо» и Саши есть задача остаться в РФПЛ. Решение о своем будущем Ташаев будет принимать после конца чемпионата.

В любом случае хочется развиваться и достигать высоких целей, ставить перед собой максимальные задачи. В каком клубе мы будем это делать, решим по завершении сезона», – сказал Агузаров.

В нынешнем сезоне Ташаев принял участие в 23 матчах, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 2020 года.