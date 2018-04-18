Чернышов: «Тосно» даст бой «Спартаку» в Кубке России. Будет дополнительное время»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что красно-белым придется очень непросто в матче 1/2 финала Кубка России с «Тосно».

«Сможет ли «Спартак» выиграть Кубок России? Сначала нужно попасть в финал, а сделать это будет очень трудно. «Тосно» сделает все возможное и невозможное для победы в полуфинале. Но «Спартак» явный фаворит в этой четверке, и я думаю, что если они будут в финале Кубка, то победят.

«Тосно» конечно даст бой чемпиону. Кубок – это прежде всего характер, много раз было, когда явный фаворит был повержен, особенно на последних стадиях турнира. Поэтому за счет сплоченности, огромного желания, характера «Тосно» даст бой «Спартаку». Предположу, что будет дополнительное время», – сказал Чернышов.

Матч «Спартак» – «Тосно» состоится сегодня, 18 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.