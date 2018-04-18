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    Чернышов: «Тосно» даст бой «Спартаку» в Кубке России. Будет дополнительное время»

    Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что красно-белым придется очень непросто в матче 1/2 финала Кубка России с «Тосно».

    «Сможет ли «Спартак» выиграть Кубок России? Сначала нужно попасть в финал, а сделать это будет очень трудно. «Тосно» сделает все возможное и невозможное для победы в полуфинале. Но «Спартак» явный фаворит в этой четверке, и я думаю, что если они будут в финале Кубка, то победят.

    «Тосно» конечно даст бой чемпиону. Кубок – это прежде всего характер, много раз было, когда явный фаворит был повержен, особенно на последних стадиях турнира. Поэтому за счет сплоченности, огромного желания, характера «Тосно» даст бой «Спартаку». Предположу, что будет дополнительное время», – сказал Чернышов.

    Матч «Спартак» – «Тосно» состоится сегодня, 18 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Sport24

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    18.04.2018 13:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 апреля 2018, 09:36

      Так это все по плану прошло???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 22:20

      Так оно и вышло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 18 апреля 2018, 20:36

      Как в воду смотрел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 15:18

      Надеюсь Тосно поднажмёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 апреля 2018, 14:36

      не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 18 апреля 2018, 14:15

      Ох, что то сомневаюсь... Ну, если только Павлушка развоюется.

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