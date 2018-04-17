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  • Ловчев: «Газзаев сейчас в боевой форме. Его футбол вполне подошел бы «Зениту»

Ловчев: «Газзаев сейчас в боевой форме. Его футбол вполне подошел бы «Зениту»

17 апреля 2018, 15:32
31

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказал предположение, кто из российских тренеров мог бы взять на себя руководство петербургской командой после ухода Роберто Манчини.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что специалист может покинуть сине-бело-голубых по завершении сезона и возглавить сборную Италии.

«Много разговоров о Семаке. Он ведь работал помощником и у Спаллетти, и у Виллаш-Боаша, и у Луческу, а до этого три года играл в «Зените». То есть почти свой – питерский. И в «Уфе» все у него складывается удачно – команда на седьмом месте. Но «Зенит» – это другой уровень. Здесь тренер должен иметь такие харизму и авторитет, чтобы все побаивались. Не только игроки, но и работники клуба и даже начальство. Семак не из таких.

Есть и другой момент: тренера можно поменять, но тех же аргентинцев не распродадут. Их можно продать сейчас только за полцены – в Питере рейтинг этих легионеров не поднялся. Нужен опять-таки иностранец, который что-то слепит из данного материала. Ему сподручнее.

Но, вполне вероятно, «Зенит» готов и впредь наступать на одни и те же грабли. У богатых свои причуды. Скажете, в России нет свободного тренера нужной квалификации и авторитета? Есть! Газзаев и Романцев. Оба в боевой форме. Правда, футбол Романцева не совсем подходит «Зениту» – не тот стиль. А вот футбол Газзаева – вполне. Перед нами пример Семина. Сколько было разговоров, что его время ушло, но он вернулся в «Локомотив», и результат налицо», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (31)
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woyser
1523969764
Болезнь, какая-та у него. Совсем ума лишился. Какая Газзаев? Какая Романцев? Ух, Ловчев - Вы батенька бредите, хорош уже чушь нести, гадайте лучше кроссворды.
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Manilov
1523972611
Даешь Петржелу! Вот при нем на Зенит было приятно смотреть. Пусть не было особого результата, за то игра - Огонь!
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neveldomha
1523973475
Пущай сначала Газзаев доделает единую футбольную лигу с каклами. А дальше будем посмотреть.))))))
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la verdad
1523977470
Усатый почти 30 лямов за год отжал будучи депутатом госДуры :) В хорошей парень форме :)))
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zigbert
1523979121
Не подойдут они Зениту и зря Ловчев сравнивает Газзаева и Романцева с Семиным.Ведь они оба давно не были на тренерской работе.
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Asbjorn
1523979230
ага,Газзаева,чтоб тоже что и с Аланией сделал
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OfaZavr
1523980436
а они сами то хотят, хоть бы спросил, а то так можно предложить хоть кого а если желания нет то и разговаривать на счет них не имеет смысла.
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Taps
1523980563
Газзаев - пёс.
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порт
1523983618
Нафиг, нафиг этот график.
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Zenmaster
1523985939
Куйню батенька несёте !!!
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