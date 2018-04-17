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    Ловчев: «Газзаев сейчас в боевой форме. Его футбол вполне подошел бы «Зениту»

    Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказал предположение, кто из российских тренеров мог бы взять на себя руководство петербургской командой после ухода Роберто Манчини.

    Ранее СМИ неоднократно сообщали, что специалист может покинуть сине-бело-голубых по завершении сезона и возглавить сборную Италии.

    «Много разговоров о Семаке. Он ведь работал помощником и у Спаллетти, и у Виллаш-Боаша, и у Луческу, а до этого три года играл в «Зените». То есть почти свой – питерский. И в «Уфе» все у него складывается удачно – команда на седьмом месте. Но «Зенит» – это другой уровень. Здесь тренер должен иметь такие харизму и авторитет, чтобы все побаивались. Не только игроки, но и работники клуба и даже начальство. Семак не из таких.

    Есть и другой момент: тренера можно поменять, но тех же аргентинцев не распродадут. Их можно продать сейчас только за полцены – в Питере рейтинг этих легионеров не поднялся. Нужен опять-таки иностранец, который что-то слепит из данного материала. Ему сподручнее.

    Но, вполне вероятно, «Зенит» готов и впредь наступать на одни и те же грабли. У богатых свои причуды. Скажете, в России нет свободного тренера нужной квалификации и авторитета? Есть! Газзаев и Романцев. Оба в боевой форме. Правда, футбол Романцева не совсем подходит «Зениту» – не тот стиль. А вот футбол Газзаева – вполне. Перед нами пример Семина. Сколько было разговоров, что его время ушло, но он вернулся в «Локомотив», и результат налицо», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.04.2018 15:32
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 18 апреля 2018, 09:21

      Нет .

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 18 апреля 2018, 08:33

      А на хрена ему(Газзаеву)это надо,когда можно языком зарабатывать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 18 апреля 2018, 03:01

      ХА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 апреля 2018, 22:50

      Нет!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 17 апреля 2018, 21:29

      Бред.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 апреля 2018, 21:04

      в запахах Зенита нет псиного...)

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 апреля 2018, 20:32

      Ловчев: «Газзаев сейчас в боевой форме. Его футбол вполне подошел бы «Зениту»....
      он бы подошёл тренировать госдумой...не больше!

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 апреля 2018, 20:25

      Куйню батенька несёте !!!

      4
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      Рейтинг: +6310

      порт 17 апреля 2018, 19:46

      Нафиг, нафиг этот график.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 17 апреля 2018, 18:56

      Газзаев - пёс.

      4
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