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    РФПЛ: «Егорычев мог играть со «Спартаком». Карточки из одной лиги не переносятся в другую»

    Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, почему полузащитник «Урала» Андрей Егорычев имел право принимать участие в матче 26 тура со «Спартаком» (2:1).

    После встречи красно-белые подали протест на то, что футболист, перешедший зимой в екатеринбургский клуб из «Носты», получил три желтые карточки в играх ПФЛ, и еще одну в матче за «Урал», поэтому, по мнению московского клуба, не мог выходить на поле.

    «Каждая лига проводит свой чемпионат. Если футболист получил предупреждение в ПФЛ, то он пропускает матчи ПФЛ. Если в РФПЛ – то в РФПЛ. Карточки не переносятся из одной лиги в другую», – сказал Пышкин.

    Источник: Sport24

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    17.04.2018 15:10
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    Комментарии72
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    • ...
      Рейтинг: +451

      frizom 17 апреля 2018, 20:30

      да журналисты устроили панику на пустом месте, одни уточнили, им ответили... вопрос закрыт.
      Урал с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 18:48

      да это уже понятно, просто Спартак хотел выяснить все ли по правилам было им сказали что да, все ясно и без вопросов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 апреля 2018, 18:21

      Эту тему проехали через десять минут после финального свистка, сколько можно мусолить.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 17 апреля 2018, 17:52

      Егорычева накажут пропуском только после седьмого нарушения в сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:00

      Сколько желчи у людей полилось ,хех с августа первый матч проиграли, смешно смешно!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      awko23 17 апреля 2018, 15:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 17 апреля 2018, 15:26

      Да у Спартака постоянно, как сливают середнякам начинаются всякие кабинетные дела, команда-соперник мухлюет, только не мы, мы же звезды чемпионство взяли раз в 16 лет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 15:37

      Что-то первый раз я такую херь вижу, наверно очень давно не сливали!!!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 15:47

      СКА 0-0 Спартак - подали жалобу на судью
      Тосно 2-2 Спартак - жалобы на судью и газон
      Спартак 2-2 Анжи - угадай что, правильно жалобы на судью
      Спартак 0-0 Амкар - без комментариев
      Спартак 0-0 Ростов - это же тема
      и тут видимо схема старая не работает и придумали новую, у игрока в ПФЛ карточка была и тут любезная отговорка по сливу матча,что никто не виноваты из мегазвезд, а виноваты судьи, что проглядели карточки, а точнее не подсчитали их

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 15:56

      И где проиграли то?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 15:57

      Ты говоришь ,что после каждого слитого матча идет работа в кабинетах!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 15:57

      А я говорю первый раз такое!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 15:59

      Чаще я слышу нытье от тренеров, руководства Зенита ,ЦСКА!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:04

      Ни разу не слышал от Карреры жалоб на судью или газон, а что там говорят недоуправленцы вообще по барабану!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:05

      Ничья с главным аутсайдером это разве не слив, ты п...ц тормозной в логике и в футбольных делах

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:07

      ***** ты отбитый ,где Каррера жаловался на судей или газон цитаты кидай !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:09

      Ваш Гончаренка очень часто ноет , что их топят ,вместе с Гинером!!!Как говорится вижу щепку в чужом глазу , а в своем бревна не замечаю!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:10

      Какой ты отшиб, причем тут Каррера овощ, решения принимают руководства, а он обыкновенный физрук, который руководит тренировкой и ставит тактику на игру и выбирает тот же самый состав, а как любой косяк первый удар по нему и еще раз пишу ты далекий от футбольных дел, а насчет газона и даже переноса игры это спроси какого х...я засали играть в Самаре при -15 и свистели так же насчет газона

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:12

      Ты ***** даже цитаты Федуна не найдешь или ещё кого ,что он жалуется на судей !Кому нужен этот матч при -15 , что бы половина игроков получила травмы и смотреть было не возможно, как матч с Локо!Рад что не играли!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:12

      Хахахха, ты отшиб реальный при чем тут Гинер с картофельным, ты явно далекий и не интересно с отшибленным списываться, ты явно умственно отсталый и тема тут спецом для дуриков как ты пишут, а в часности про Спартак тут, пока овощной

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:13

      Ясно говно из тебя полилось, всё ***** факты закончились школолошка!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:14

      Ты реальный дигер, регламентом разрешено играть при -15 и только твоя свинина заныла, в Питере врообще игра при -18 прошла и слова никто не сказал, а тут сразу кабинет и все решено, был бы Локо, тот же ЦСКА или кто либой другой засчитали бы технический счет и пока кубок

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:15

      Отдыхай тупорылый и уже в 5й раз пишу ты далекий от футбольных дел и твоя писанина детсада доказательство твоих умственных способностей, ты жалкий

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:16

      **** ты тупая там был ветер и при подсчете вместе с ним было -20 !!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:16

      Вот тебе дебилу маленькая сноска

      ФЕДУН: "СДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТОБЫ КАРАСЕВ БОЛЬШЕ НЕ СУДИЛ"


      Радуйся дебила кусок

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:17

      Хахахаха, ты реальный дебил, замеряют не ветер, а газон и температура на поле, ты тупой и нечего тут писать и температура газона была +3 и сама темпа -14, ты тупой явно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:22

      Больше не нашел ай яй яй в пылу можно сказать все ,что угодно!
      Леонид Федун: «Когда пришел в «Спартак», запретил работать с судьями и другими командами. Спросите Карпина!
      Может вот это!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:23

      И вообще команда ведет работу и проверяет нарушения, они его нашли , но походу правила не читали , и решили отправить протест, что в этом такого, для этого и сидят чиновники что бы проверять и разруливать такие ситуации!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:25

      Не интересно списываться с дебилом который скачет с темы на тему, ты уже определись родной

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > sssrspartak 17 апреля 2018, 16:25

      Я заметил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:27

      Ты явный представитель ярого дебилизма России, иди отдохни и подумай, а как найдешь что нибудь по теме то пиши, а то уже надоели мне твои скачки с темы на тему

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:27

      Если бы мы судей подкупали, то за 16 лет наверно уж точно 1 раз хотя бы стали чемпионами!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:28

      И ты придурок, я ни слова не написал что Спартак судей подкупал, ты явно слабоумный и читай внимательно хоть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:28

      Иди лесом утырок , Я доказываю свою точку зрения ,а ты горишь с этого!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:29

      Ага, давай следующая тема какая - про Гинера была, про Федуна была, про судей была дальше что в твой башке тупой родится, а по факту ты пустой, ни слова не написал и еще раз, уже в 10й раз, ТЫ ТУПОЙ В ФУТБОЛЬНЫХ ДЕЛАХ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:29

      А работа в кабинетах ,это не подкуп судей, не подкуп других команд , если это так, то пусть работают молодцы!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:30

      Какая должность у тебя и в каком клубе умник?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:30

      Ты е...ать дебил реальный, читай внимательно ска, где я бл9 написал, что Спартак подкупал судей мудила, ты реальный придурок, да конченный впридачу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:31

      Не интересно уже, ты явный дебил, да и читать и думать одновременно не в состоянии, чао олигофрен

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:32

      А как можно отстранить судью от работы? Наверное за счет денег, связей!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:33

      Быдло в каждом предложение оскорбления, господи тебе сколько лет 15?Моча в голову бьет ещё

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:34

      При чем тут судья олигофрен? Ты дебил в вопросе разберись тупица для начала, несешь хрень себе подобную, твой крошечный мозг явно не развит, начни хоть думать на 1% для начала дебил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:35

      Думать научись Алеша, а не прыгать с темы на тему, хотя тебе это очень сложно, видно уже, как факт так сразу несешь х...ю редкую, а хотя да, ты же дебил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:35

      Ты ***** кидаешь цитату мне и начинаешь доказывать,что ты ничего не говорил про судей?
      Вот тебе дебилу маленькая сноска

      ФЕДУН: "СДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТОБЫ КАРАСЕВ БОЛЬШЕ НЕ СУДИЛ"


      Радуйся дебила кусок

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:36

      Какое ты отсталое существо ,если ты даже не понимаешь о чем идет разговор! Иди лесом Я тебе уже давно сказал!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:37

      Ты реально придурок, ты просил где Федун кидает про судей, я тебе кинул, ты реальный дубалом и где я конкретней писал, что Спартак покупает судей?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:38

      Хахахаха, не сливайся так легко дебил, а точнее твой мозг ущербный, мне уже интересно дальше какую х...ю придумаешь и поднимешь тему

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:39

      Это фиаско братан, ты явный тормоз

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:40

      ***** ты мне нужен мальчик!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:42

      И это существо что-то писало про быдло, слился так слился, дебилы все так сливаются, по теме нихрена ничего не знают, прыгают с темы на тему, пишут хрень и т.д. Ладно пока ущерб

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Scuderia Ferrari F1 17 апреля 2018, 16:43

      Дружочек зашел ***, везде минусов наставил?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:45

      Я даже писать ничего не буду, ты явно далекий и мне так же втирать свою дичь будешь, пока, а минусы проставил за то что ни одной новости толком и не написал, прыгал только с темы на тему и реально ты дебил, а таких как ты много, вчера такой же придурок достался

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:46

      Я сказал все ,что хотел и больше мне с тобой говорить не о чем!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:47

      Так вали уже неадекватный, пишешь и пишешь, несешь хрень так и несешь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Scuderia Ferrari F1 17 апреля 2018, 16:48

      По твоим комментариям Я вижу ,какой ты даун, везде один срач!!И тут приклеился к разговору!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:52

      А ты ******** на клуб ,сказал что Спартак постоянно ведет какие-то кабинетные дела , а когда тебе начали доказывать ,что Спартак работает по правилам из тебя лилось лишь говно и больше ничего!!!Вот теперь я закончил!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:52

      Я сказал все ,что хотел и больше мне с тобой говорить не о чем!

      Твои слова, так что брысь шашлычный и следи уже за своими словами

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:53

      Хах слился ты и уже давно *********!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 16:53

      Говоришь ,что так сливаются и сам работаешь по той же схеме!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 16:53

      Пока уже, ты уже как 15 минут мне коммент отправил, что все ты сказал и уходишь, следи за словами дебил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 17:02

      За словами следить?Говно из тебя пока без остановки вытекает!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 17:03

      Да вали ты уже, 3,14здабольных дел мастер

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 17:04

      Ещё что вытечет из тебя, начитанный ты наш!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 17:04

      Долго думаешь слишком, отвали

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 17:05

      У школьницы бомбит ой ой ой!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 17:08

      Так как раз у тебя и бомбит недоразвитый, если хрень несешь, что бы привлечь себе внимание, а то что ты д...б, как 25 минут написал что сваливаешь, так до сих пор свалить не можешь убогое животное и это был последний коммент, чао существо недоразвитое с признаками дебилизма выраженное олигофренизмом

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      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 17:12

      Какое внимание , я просто сериал смотрю мне скучно, а тут такой начитанный и умный человек , как его не послушать!!!

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      Shogun > Вахахахаха 17 апреля 2018, 17:13

      Не интересно уже дебил, пока

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      Вахахахаха > Shogun 17 апреля 2018, 17:14

      Кекус

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      Munez89 > Shogun 17 апреля 2018, 18:51

      Я короче х.. знает, зачем, но прочёл все что вы оба написали написали друг другу)) Капец ты заморочился!) а зачем? Ну читать было интересно

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      Shogun > Munez89 17 апреля 2018, 19:30

      Рад стараться, ну интересно мне, что в головах у дебилов

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 15:11

      Показади сектантам правду! Играть нужно честно, а не по кабинетам потом бегать

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