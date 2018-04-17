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  • РФПЛ: «Егорычев мог играть со «Спартаком». Карточки из одной лиги не переносятся в другую»

РФПЛ: «Егорычев мог играть со «Спартаком». Карточки из одной лиги не переносятся в другую»

17 апреля 2018, 15:10
73

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, почему полузащитник «Урала» Андрей Егорычев имел право принимать участие в матче 26 тура со «Спартаком» (2:1).

После встречи красно-белые подали протест на то, что футболист, перешедший зимой в екатеринбургский клуб из «Носты», получил три желтые карточки в играх ПФЛ, и еще одну в матче за «Урал», поэтому, по мнению московского клуба, не мог выходить на поле.

«Каждая лига проводит свой чемпионат. Если футболист получил предупреждение в ПФЛ, то он пропускает матчи ПФЛ. Если в РФПЛ – то в РФПЛ. Карточки не переносятся из одной лиги в другую», – сказал Пышкин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Егорычев Андрей
Комментарии (73)
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Федя Кабак
1523967100
Показади сектантам правду! Играть нужно честно, а не по кабинетам потом бегать
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Shogun
1523967982
Да у Спартака постоянно, как сливают середнякам начинаются всякие кабинетные дела, команда-соперник мухлюет, только не мы, мы же звезды чемпионство взяли раз в 16 лет
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awko23
1523969201
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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Зарема лис
1523970001
Сколько желчи у людей полилось ,хех с августа первый матч проиграли, смешно смешно!!!!
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nirita
1523976759
Егорычева накажут пропуском только после седьмого нарушения в сезоне.
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Одинокий волк Маквейд
1523978511
Эту тему проехали через десять минут после финального свистка, сколько можно мусолить.
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OfaZavr
1523980108
да это уже понятно, просто Спартак хотел выяснить все ли по правилам было им сказали что да, все ясно и без вопросов.
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frizom
1523986246
да журналисты устроили панику на пустом месте, одни уточнили, им ответили... вопрос закрыт. Урал с победой!
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