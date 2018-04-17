РФПЛ: «Егорычев мог играть со «Спартаком». Карточки из одной лиги не переносятся в другую»

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, почему полузащитник «Урала» Андрей Егорычев имел право принимать участие в матче 26 тура со «Спартаком» (2:1).

После встречи красно-белые подали протест на то, что футболист, перешедший зимой в екатеринбургский клуб из «Носты», получил три желтые карточки в играх ПФЛ, и еще одну в матче за «Урал», поэтому, по мнению московского клуба, не мог выходить на поле.

«Каждая лига проводит свой чемпионат. Если футболист получил предупреждение в ПФЛ, то он пропускает матчи ПФЛ. Если в РФПЛ – то в РФПЛ. Карточки не переносятся из одной лиги в другую», – сказал Пышкин.