«Монако» вернет деньги болельщикам, посетившим матч с «ПСЖ»

Руководство «Монако» возместит все финансовые расходы болельщикам своей команды, которые посетили матч 33-го тура французской Лиги 1 против «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:7.

После этой встречи «ПСЖ» досрочно оформил чемпионское звание. Случилось это за пять туров до завершения чемпионата Франции. «Монако» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от парижан на 17 очков.