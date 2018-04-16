«Монако» вернет деньги болельщикам, посетившим матч с «ПСЖ»

Руководство «Монако» возместит все финансовые расходы болельщикам своей команды, которые посетили матч 33-го тура французской Лиги 1 против «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:7.
После этой встречи «ПСЖ» досрочно оформил чемпионское звание. Случилось это за пять туров до завершения чемпионата Франции. «Монако» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от парижан на 17 очков.
L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V— AS Monaco
Источник: ФК «Монако»