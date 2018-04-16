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    «Монако» вернет деньги болельщикам, посетившим матч с «ПСЖ»

    Руководство «Монако» возместит все финансовые расходы болельщикам своей команды, которые посетили матч 33-го тура французской Лиги 1 против «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:7.

    После этой встречи «ПСЖ» досрочно оформил чемпионское звание. Случилось это за пять туров до завершения чемпионата Франции. «Монако» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от парижан на 17 очков.

    Источник: ФК «Монако»

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    16.04.2018 11:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:49

      Поражение конечно очень болезненное.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 апреля 2018, 20:19

      Фурсенко икнул..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 16 апреля 2018, 13:16

      ОПУПЕТЬ!!!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 апреля 2018, 12:47

      Вот это по-взрослому!

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 12:35

      После такого счёта ещё и доплатить должны))

      2
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      Рейтинг: +6

      sport12069 16 апреля 2018, 11:47

      Прогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 16 апреля 2018, 11:32

      Я думаю болельщики с радостью отдали бы эти деньги за победу или хотя бы за шанс переиграть этот злополучный матч...а так это лишь "ложка меда в огромной бочке дегтя"

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 апреля 2018, 11:21

      Благородно. Нужно ввести практику, если команда пропускает 4 мяча - билеты на матч оплачивает команда. Если больше, ещё и проезд

      3
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      Рейтинг: +76

      Leo_12 > panmon 16 апреля 2018, 12:31

      М - мотивация)

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 апреля 2018, 11:18

      лучше верните себе киллера, нечего ему в шейхоклупе делать

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 апреля 2018, 11:10

      Можно смело подавать коллективные иски в суд. Столь сильный моральный ущерб могут оценить в миллиарды долларов, но уже ничего не вернет людям надежды

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