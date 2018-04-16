Карпин – о новом стадионе в Ростове-на-Дону: «Вид с бровки такой же, как и везде. А поле великолепное»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от нового стадиона в Ростове-на-Дону. Матч открытия состоялся в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (2:0).

– Ваше мнение про стадион.

– Этот вопрос лучше адресовать болельщикам. Вид с бровки такой же, как и везде. А поле великолепное. Надеемся, будет еще лучше. Вид снизу, с поля, великолепный.

– Скамейку на поле вы сами выбирали?

– Попросил при выходе справа. Чтобы судья рядом был (улыбается).