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    Карпин – о новом стадионе в Ростове-на-Дону: «Вид с бровки такой же, как и везде. А поле великолепное»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от нового стадиона в Ростове-на-Дону. Матч открытия состоялся в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (2:0).

    – Ваше мнение про стадион.

    – Этот вопрос лучше адресовать болельщикам. Вид с бровки такой же, как и везде. А поле великолепное. Надеемся, будет еще лучше. Вид снизу, с поля, великолепный.

    – Скамейку на поле вы сами выбирали?

    – Попросил при выходе справа. Чтобы судья рядом был (улыбается).

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.04.2018 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 апреля 2018, 09:56

      Не только поле, сам стадион великолепен!!

      0
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:23

      Главное качество самого поля,а не" вид с низу или вид с бровки".

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 08:34

      Он когда нибудь вообще серьёзно говорит?!

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