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РФПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу»

15 апреля 2018, 15:56
134

В матче 26-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях проиграл «Уралу» со счетом 1:2. Голы в составе хозяев забили полузащитники Эрик Бикфалви и Отман Эль Кабир. У гостей отличился хавбек Квинси Промес.

«Спартак» с 50-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Урал» с 33 очками идет девятым.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бикфалви, 38; 2:0 – Эль Кабир, 89; 2:1 – 90+1, Промес.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Емельянов (Егорычев, 85), Кулаков, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 80), Бикфалви.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Глушаков (Пашалич, 77), Зобнин, Промес, Фернандо, Ханни (Роша, 59), Зе Луиш.

Предупреждения: Портнягин, 86 – Зе Луиш, 20; Кутепов, 74.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (134)
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Shogun
1523797144
Урал с победой, а Локо еще с одним шагом к чемпионству и что-то я Карреру понять не могут, есть Адриано, 2й снайпер команды и держать его в запасе
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Мультибановый хрякозавр
1523797384
Свинарник - ДНИЩЕ
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upiter622
1523797486
Заходит мужик в библиотеку и спрашивает: — Где здесь у вас книга «Спартак чемпион»? — Фантастика на втором этаже.)))
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oyabun
1523797535
Такое ощущение будто сегодня против Спартака играл не Урал,а Ливерпуль. Настолько беспомощно выглядел Спартак. А если серьезно то можно объяснить этот спартаковский позор только тем, что игроки, узнав про вчерашнюю суперуверенную победу Локо, решили что напрягаться далее уже нет смысла. И решили слить остаток Чемпионата
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Fedor4uk
1523797628
Будем ждать стишков от Назарова!!!!!!Или он только может Локо по....*******,пусть теперь свиней своих по...****!!!!!
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Мультибановый хрякозавр
1523797957
Вскоре ещё и Карпуша бородавочникам клизьму вставит
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Сибирь за Спартак
1523798383
Проиграли наши по делу, брак в передачах запредельный, все игроки сыграли плохо
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Мары
1523798578
Устал уже повторять.Артём в калитке, жди беды.Даже если не проиграем, так нервы пощекочит мама не балуй.А игроки линии атаки чувствуют, что в тылах косяки, вот и сами ошибаться начинают. Короче, паровозов с чемпионством и нам не хворать. Всем мира!
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Пестрый
1523798963
Не ну ладно там зина или цкг но каломотив чемпион?? Ну это *** в голове не укладывается)) Целый район можно обойти ни одного лохомота не встретить)) Где они вообще сидят? 10 тыщ они еле собирают из 15 млн Москвы и области))
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OfaZavr
1523804501
в первом тайме не везло с реализацией моментов, а во втором слишком много ошибок допустили. Урал смотрелся очень уверенно и надо признать заслуженно победил.
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