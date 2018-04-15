РФПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу»

В матче 26-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях проиграл «Уралу» со счетом 1:2. Голы в составе хозяев забили полузащитники Эрик Бикфалви и Отман Эль Кабир. У гостей отличился хавбек Квинси Промес.

«Спартак» с 50-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Урал» с 33 очками идет девятым.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бикфалви, 38; 2:0 – Эль Кабир, 89; 2:1 – 90+1, Промес.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Емельянов (Егорычев, 85), Кулаков, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 80), Бикфалви.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Глушаков (Пашалич, 77), Зобнин, Промес, Фернандо, Ханни (Роша, 59), Зе Луиш.

Предупреждения: Портнягин, 86 – Зе Луиш, 20; Кутепов, 74.

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