Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу»

    В матче 26-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях проиграл «Уралу» со счетом 1:2. Голы в составе хозяев забили полузащитники Эрик Бикфалви и Отман Эль Кабир. У гостей отличился хавбек Квинси Промес.

    «Спартак» с 50-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Урал» с 33 очками идет девятым.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 38; 2:0 – Эль Кабир, 89; 2:1 – 90+1, Промес.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Емельянов (Егорычев, 85), Кулаков, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 80), Бикфалви.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Глушаков (Пашалич, 77), Зобнин, Промес, Фернандо, Ханни (Роша, 59), Зе Луиш.

    Предупреждения: Портнягин, 86 – Зе Луиш, 20; Кутепов, 74.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2018 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии117
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 апреля 2018, 15:21

      Обидно!Так играть нельзя!Сами своими руками практически похоронили интригу в чемпионате!Но всё равно болеть и надеяться не перестанем!Удачи Спартак!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 апреля 2018, 00:11

      Спартак сыграл отвратительно!!!! очень много брака.....давненько столько тупых ошибок на ровном месте не видел!!! Реброва нахер с команды, бестолковый вратарь!!! Для вратаря это убийственно, совершать много ошибок за матч.....плюс ещё этот нелепый прыжок, когда Урал забивал первый гол.....пипец.....слов нет!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 19:48

      Игра не получилась.Какая то расхлябанность и не до настроенность .Плохая реализация моментов.К Реброву претензий нет.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 15 апреля 2018, 19:08

      Спасибо тебе,Урал..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 15 апреля 2018, 18:58

      Спасибо тебе Урал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat 15 апреля 2018, 18:57

      Да бывает в жизни огорчение((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 апреля 2018, 18:10

      Обидный результат,Спартаку сегодня просто не везло,столько выходов один на один запорололи + ещё в штангу попали и в тоге ещё умудрился 2 мяча подарить Уралу. Короче тупо подарили 3 очка и теперь Локомотив уже чемпион на 100%,а Спартак будет бороться за второе место.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat > DZHEK_VOROBEY1987 15 апреля 2018, 18:58

      Верили и будем верить!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > VVM1964 16 апреля 2018, 18:43

      какого невезенья -неуменья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 18:01

      в первом тайме не везло с реализацией моментов, а во втором слишком много ошибок допустили. Урал смотрелся очень уверенно и надо признать заслуженно победил.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 апреля 2018, 17:59

      Кто больше хотел -- тот и победил -- это футбол !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 апреля 2018, 17:58

      Зрелищный матч на красивом стадионе. По сути наверное логичнее всего счёт должен был быть ничейный, но Урал заслужил все таки победу.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11