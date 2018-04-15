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    Коутиньо: «Месси для меня лучший в мире. Честь играть рядом с ним»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился мнением об игре одноклубника Лионеля Месси, а также прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

    «Для меня он лучший в мире. Честь играть рядом с ним.

    У нас была очень сложная неделя из-за Лиги чемпионов, потому что мы хотели победить, пройти в полуфинал и взять титул. Но мы должны продолжать, так как есть еще два соревнования, в которых мы можем победить. Мы должны смотреть вперед, продолжать», – сказал Коутиньо.

    Напомним, что вчера каталонцы установили рекорд Примеры, победив в 39-м матче подряд.

    Источник: Marca

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    15.04.2018 15:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 апреля 2018, 20:35

      Он прав.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2018, 18:57

      а как же твой соотечественник Неймар, разве не он лучший?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Garrincha58 16 апреля 2018, 02:04

      ну ведь еще не чм, на чм скажет, что я рад играть в одной команде с лучшим в мире)

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