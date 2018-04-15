Коутиньо: «Месси для меня лучший в мире. Честь играть рядом с ним»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился мнением об игре одноклубника Лионеля Месси, а также прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

«Для меня он лучший в мире. Честь играть рядом с ним.

У нас была очень сложная неделя из-за Лиги чемпионов, потому что мы хотели победить, пройти в полуфинал и взять титул. Но мы должны продолжать, так как есть еще два соревнования, в которых мы можем победить. Мы должны смотреть вперед, продолжать», – сказал Коутиньо.

Напомним, что вчера каталонцы установили рекорд Примеры, победив в 39-м матче подряд.