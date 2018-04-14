«Барселона» провела 39 матчей без поражений и установила новый рекорд Примеры

Прос*али матч с Римлянами, сезон на 50% провален. Полностью согласен. Что Барсе от ещё одного Кубка Примеры и Кубка Короля??? Пшик и всё..... а вот так обос*аться в ЛЧ, это надолго запомнится. Жаль.
«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. Каталонцы не проигрывают в 39 матчах подряд (32 матча текущего сезона и семь матчей прошлого). Таким образом, «Барселона» установила новый рекорд чемпионата.
Прошлый рекорд принадлежал «Реал Сосьедаду», который в сезоне 1979/80 провел 38 матчей без поражений.