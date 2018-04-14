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    «Барселона» провела 39 матчей без поражений и установила новый рекорд Примеры

    «Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. Каталонцы не проигрывают в 39 матчах подряд (32 матча текущего сезона и семь матчей прошлого). Таким образом, «Барселона» установила новый рекорд чемпионата.

    Прошлый рекорд принадлежал «Реал Сосьедаду», который в сезоне 1979/80 провел 38 матчей без поражений.

    Источник: Squawka Football

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    14.04.2018 19:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +41

      Тимур А 16 апреля 2018, 08:11

      Прос*али матч с Римлянами, сезон на 50% провален. Полностью согласен. Что Барсе от ещё одного Кубка Примеры и Кубка Короля??? Пшик и всё..... а вот так обос*аться в ЛЧ, это надолго запомнится. Жаль.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 апреля 2018, 06:37

      Да

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 апреля 2018, 00:20

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 14 апреля 2018, 23:37

      Барса и Гвардиола доминируют в 2 чемпионатах, а в Лиге Чемпионов лучшие Реал и Ливерпуль. Что больше запомнится? Победа в чемпионате или же взять кубок лиги чемпионов?

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 14 апреля 2018, 20:41

      Не зря Роме проиграли, смотрел матч думал это не Барса, а АтМ тмщики, ходили пешком по полю, жаль что в атаке у Валенсии мало что получалось, а то бы могли бы наказать за такое отношение, защита пахала по полной а нападение еле еле передвигалось. Непонятна замена Коута который хорошо играл, в отличии от Месси который ходил пешочком.

      -2
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      Рейтинг: +74

      seva81 14 апреля 2018, 19:48

      Уверен,что они обменяли бы этот свой рекорд на полуфинал Лиги чемпионов..

      4
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      Рейтинг: +1055

      3ton > seva81 14 апреля 2018, 20:25

      Один проваленный матч и сезон провален на 50%

      2
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > seva81 14 апреля 2018, 20:25

      Возможно ,но не факт..)А если честно,то думаю что нет)

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      Рейтинг: +74

      seva81 > Mark68 14 апреля 2018, 21:44

      Думаю,что Месси с тобой не согласиться,когда от него уйдет Золотой мяч по итогам года. Возможно,но не факт :) Если Реал выиграет Лигу чемпионов,то уже козыри будут у Роналду. А Месси придется попотеть на чемпионате мира...

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      Рейтинг: +906

      Football06 > seva81 14 апреля 2018, 23:53

      Если посмотреть то Месси тащит Барсу в Ла Лиге и в Кубке протащил в финал.. Решаться ЗМ будет в финале для Роналду полуфиналы и финал если будет нет так не видать ему ЗМ , а для Месси финал кубка Испании и осташиесе матчи в Ла Лиге этот период решит в чью пользу будет решаться ЗМ , хотя есть шансы что и на ЧМ будет удача у кого из них

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      Рейтинг: +575

      Mark68 > seva81 14 апреля 2018, 23:57

      Вы правы,"возможно" но не факт!)) Мне почему-то думается,что Месси гораздо прагматичнее чем Роналду...И Он, уже не ставит,для себя цель единоличного лидерства, а Он "служит" интересу команды, выигрывать так выигрывать, а "сливать так сливать"). Извините, но это чисто моё личное мнение.

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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Mark68 15 апреля 2018, 00:00

      Ему наверное за что обидно,что и "сегодня" сборной Аргентины и Ему ,практически не "светит" Кубок Мира...(

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