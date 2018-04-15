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  • Мутко – о желтой карточке Смолову: «Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить»

Мутко – о желтой карточке Смолову: «Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить»

15 апреля 2018, 13:36
11

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал эпизод матча 26-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Арсеналом», в котором форвард «быков» Федор Смолов получил желтую карточку за симуляцию.

«Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол. А то Федя вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату. По десятку других моментов он не сделал выводы?

Момент все видели, и еще надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым.

Еще раз скажу: мы будем делать все, чтобы у нас был объективный чемпионат. Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось», – сказал Мутко.

Если карточку Смолова не отменят, игрок пропустит матч чемпионата России против ЦСКА.

Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Смолов Федор Мутко Виталий
Комментарии (11)
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кузнецов артем
1523789242
Хорошо что прозвучал вопрос почему судья так поступил, будет очень интересно узнать ответ
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Eddyson
1523792987
Сказал бы не таясь: "Вы что, майдана захотели, либерал Смолов?!"
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prezent2017
1523797470
Разберутся, не сомневаюсь. Но только после игры с лошадями.
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Svoysvoemubrat
1523800044
Вас всех надо давить.
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sochi-2013
1523809251
Отменят, но .........после игр с ЦСКА.
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zigbert
1523809616
Давайте дождемся решения. Давайте соберем суд, который будет самым справедливым в мире.
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