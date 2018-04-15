Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко – о желтой карточке Смолову: «Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал эпизод матча 26-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Арсеналом», в котором форвард «быков» Федор Смолов получил желтую карточку за симуляцию.

    «Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол. А то Федя вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату. По десятку других моментов он не сделал выводы?

    Момент все видели, и еще надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым.

    Еще раз скажу: мы будем делать все, чтобы у нас был объективный чемпионат. Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось», – сказал Мутко.

    Если карточку Смолова не отменят, игрок пропустит матч чемпионата России против ЦСКА.

    Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2018 13:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 19:26

      Давайте дождемся решения. Давайте соберем суд, который будет самым справедливым в мире.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 15 апреля 2018, 19:20

      Отменят, но .........после игр с ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 15 апреля 2018, 16:47

      Вас всех надо давить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 16:04

      Разберутся, не сомневаюсь. Но только после игры с лошадями.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 апреля 2018, 14:49

      Сказал бы не таясь: "Вы что, майдана захотели, либерал Смолов?!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 апреля 2018, 13:47

      Хорошо что прозвучал вопрос почему судья так поступил, будет очень интересно узнать ответ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11