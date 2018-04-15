Мутко – о желтой карточке Смолову: «Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал эпизод матча 26-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Арсеналом», в котором форвард «быков» Федор Смолов получил желтую карточку за симуляцию.

«Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол. А то Федя вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату. По десятку других моментов он не сделал выводы?

Момент все видели, и еще надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым.

Еще раз скажу: мы будем делать все, чтобы у нас был объективный чемпионат. Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось», – сказал Мутко.

Если карточку Смолова не отменят, игрок пропустит матч чемпионата России против ЦСКА.

Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»