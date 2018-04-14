АПЛ. «Челси» обыграл «Саутгемптон», к 70-й минуте уступая 0:2

В матче 34-го тура АПЛ «Челси» обыграл «Саутгемптон» в гостях со счетом 3:2.

К 70-й минуте матча гости уступали 0:2, но за восемь минут забили три мяча в ворота соперника. Дубль на счету форварда Оливье Жиру, который вышел на поле на 61-й минуте и заменил нападающего Альваро Морату. Одним голом отметился хавбек Эден Азар.

Лондонский клуб набрал 60 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 28-ю очками идет на 18-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Саутгемптон – Челси – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Тадич, 21; 2:0 – Беднарек, 60; 2:1 – Жиру, 70; 2:2 – Азар, 75; 2:3 – Жиру, 78.

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