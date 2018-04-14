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    АПЛ. «Челси» обыграл «Саутгемптон», к 70-й минуте уступая 0:2

    В матче 34-го тура АПЛ «Челси» обыграл «Саутгемптон» в гостях со счетом 3:2.

    К 70-й минуте матча гости уступали 0:2, но за восемь минут забили три мяча в ворота соперника. Дубль на счету форварда Оливье Жиру, который вышел на поле на 61-й минуте и заменил нападающего Альваро Морату. Одним голом отметился хавбек Эден Азар.

    Лондонский клуб набрал 60 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 28-ю очками идет на 18-й строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Саутгемптон – Челси – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тадич, 21; 2:0 – Беднарек, 60; 2:1 – Жиру, 70; 2:2 – Азар, 75; 2:3 – Жиру, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 16:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 23:01

      Интересно о чем думали "святые" на последних минутах?

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 14 апреля 2018, 18:04

      да, дал жару Жиру, и с жиру не бесится даже

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 апреля 2018, 16:28

      Ржу не могу,Жиру, Азар,Жиру-проста разорвали аутсайдеров

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