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Саутгемптон - Челси

14.04.2018, Суббота, 14:30 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 34 тур Саутгемптон - Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
16 декабря, суббота 18:00 Челси 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
25 апреля, вторник 21:45 Челси 4:2 Саутгемптон
10 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Челси
8 тур
3 октября, суббота 19:30 Челси 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Саутгемптон
19 тур
28 декабря, воскресенье 17:05 Саутгемптон 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 19:00 Саутгемптон 0:3 Челси
13 тур
1 декабря, воскресенье 20:10 Челси 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 2:1 Челси
17 тур
16 января, среда 23:45 Челси 2:2 Саутгемптон
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Саутгемптон 1:5 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 16:10

    Вот это матч! За это мы и любим АПЛ! А ведь казалось после 2-0, что Челси не выиграть 1000%

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    Рейтинг: +33

    Chambo 14 апреля 2018, 15:52

    10 человек у Сотона))) ******* сайт.

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm > Chambo 14 апреля 2018, 15:54

    и плевать!! они и вдесятером командишку жида уделывают!!

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ > Chambo 14 апреля 2018, 16:11

    На поле 11)

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 15:00

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    Рейтинг: +390

    fantom23 14 апреля 2018, 02:33

    п2

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    Рейтинг: +155

    Васьок86 > fantom23 14 апреля 2018, 10:19

    с форой -1,5

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    Рейтинг: +390

    fantom23 > Васьок86 14 апреля 2018, 10:45

    Вообще шикарно-)

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