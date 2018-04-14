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Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 14 апреля 2018
Саутгемптон
14.04.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Челси
21'
Д. Тадич
70'
О. Жиру
75'
Э. Азар
78'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Челси
90'
+4
Желтая карточка
Г. Кэхилл
82'
Желтая карточка
Виллиан
Желтая карточка
Ш. Лонг
81'
Желтая карточка
О. Ромеу
78'
78'
ГОЛ! 1:3!
О. Жиру
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Азар
Пас отдал
Виллиан
70'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Алонсо
Желтая карточка
Р. Бертранд
65'
64'
Желтая карточка
Э. Азар
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
44'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Р. Бертранд
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
4
Йошида
29
Худт
21
Соареш
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Хейбьерг
10
Тадич
7
Лонг
3-3-2-1-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
24
Кэхилл
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
3
Алонсо
10
Азар
4
Фабрегас
10
Виллиан
21
Мората
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Саутгемптон - Челси
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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