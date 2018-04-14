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    Фанаты ЦСКА: «Обвинения в расизме – ложь. Журналисты – отвратительные клоуны»

    Болельщики московского ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме, которые были высказаны в их адрес по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против английского «Арсенала» (2:2).

    «Эти новости – абсолютная ложь. Мы беседовали с английскими журналистами после игры, они никакого расизма не заметили. Есть ощущение, что «фотограф» – это всего лишь прикрытие для Dayli Mirror, которая знает, что ей никто не доверяет. Отвратительные клоуны», – говорится в заявлении.

    Британские СМИ сделали акцент, что Россия по-прежнему расистская страна.

    Источник: Twitter

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    14.04.2018 08:42
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +19

      lloegr 17 апреля 2018, 17:46

      Dayli Mirror, блеать...
      где вас только понабрали на бомбардир таких безграмотных клоунов

      0
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      Рейтинг: +81

      palik 14 апреля 2018, 14:33

      был на матче, ни о каком расизме и речи быть не может

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 апреля 2018, 13:43

      Журналюгам, только жареного подавай, а если нет ничего выдумывай на пустом.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 апреля 2018, 12:47

      Красно-синие и пушистые болелы ЦСКА :)

      2
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      Рейтинг: -45

      stream15 14 апреля 2018, 12:10

      Расизм - единственная зацепка, да и та уже не катит.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 апреля 2018, 10:42

      Для наших болел назвать кого-либо " чуркой"," обезьяной "," жидом "- это не расизм, это обыденность,увы.

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS > kykyi 14 апреля 2018, 12:10

      Однако даже если самый вежливый болела назовет негра негром, а не афроамериканцем, то тоже будет самым жестоким расистом, хотя его просто так в школе учили и ничего за этим не стоит.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > NapaS 14 апреля 2018, 12:56

      Значит плохо учили,нужно переучиваться.
      Немцев в 30-40 тоже учили русских называть по другому,переучились же.

      -2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > kykyi 14 апреля 2018, 13:14

      Ну так переучивайся, а потом рассуждай.
      "Хижина Дяди Тома" тебе в помощь.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > maygli 14 апреля 2018, 13:20

      Я давно переучился и тебе пора если не хочешь в лаптях ходить.

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > kykyi 14 апреля 2018, 13:29

      Будь любезен, дай определение, что такое расизм.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > VVM1964 14 апреля 2018, 13:32

      По-моему ты абсолютно прав.
      Бороться нужно с хамством, грубостью, оскорблениями, а не с тем чего нет,

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > maygli 14 апреля 2018, 14:35

      Жду от тебя.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > VVM1964 14 апреля 2018, 14:48

      Если тебе не обидно когда тебя будут называть " русской свиньёй ", твои проблемы. Может быть попробовать вообще не называть друг друга кличками. А то приедешь как нибудь в Таджикистан, и будешь человеком второго сорта. Может быть попробовать, когда все равны,хоть по Библии,хоть по Дарвину. Просто есть люди воспитанные образованные,а есть со свиньёй на Аве. Пушкин был чёрный, а Гитлер белый.

      1
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      Рейтинг: +67308

      portero 14 апреля 2018, 10:29

      это после каждой игры гейроппа сочиняет

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 апреля 2018, 10:10

      Гомосеки вонючие совсем распоясались

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 апреля 2018, 10:05

      Это реально уже переходит все границы! Почему вечно вылазят журналюги и "фотографы"? Ни болельщики, ни футболисты, ни официальные лица ничего не зафиксировали, а какой-то ушлепок услышал?? Надо добиться, чтоб выдали его имя и лишить визы за клевету

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 апреля 2018, 10:05

      Вся эта антироссийская пропаганда ещё со времён Ивана 4 тянется. Опасались они всегда России и её неизученных возможностей. А уж англичане с американцами всегда воевали информационно значительно лучше, чем на поле боя. Развязали две мировые войны, в которых огребали так, что если бы не РИ,а затем СССР немцы командовали бы там парадом. А саксы только улыбались бы сквозь страх, так как мужество у них в крови и не ночевало.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viper for CSKA 14 апреля 2018, 10:24

      В 1 мировой победили без России, мы вышли из войны в марте, при этом уступили немцам треть европейской части страны. вначале 2 ой мировой 2 года воевали с Германией один на один и не один немец не побывал на британской земле.
      Учи матчасть.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > kykyi 14 апреля 2018, 10:37

      "Не один" А Гесс? А снимки солдат в форме вермахта на фоне английского полисмена и других обывателей на захваченных у британцев островах?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ribavadim 14 апреля 2018, 11:01

      Жопой,сбитые летчики- да. Ты ещё напиши на фоне каких русских городов нацики снимались, так,для объективности.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > kykyi 14 апреля 2018, 14:43

      Это чьей-же жопой их так сбивали? Так это ты их так из очкомёта присаживал?!

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