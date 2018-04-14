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  • Фанаты ЦСКА: «Обвинения в расизме – ложь. Журналисты – отвратительные клоуны»

Фанаты ЦСКА: «Обвинения в расизме – ложь. Журналисты – отвратительные клоуны»

14 апреля 2018, 08:42
36

Болельщики московского ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме, которые были высказаны в их адрес по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против английского «Арсенала» (2:2).

«Эти новости – абсолютная ложь. Мы беседовали с английскими журналистами после игры, они никакого расизма не заметили. Есть ощущение, что «фотограф» – это всего лишь прикрытие для Dayli Mirror, которая знает, что ей никто не доверяет. Отвратительные клоуны», – говорится в заявлении.

Британские СМИ сделали акцент, что Россия по-прежнему расистская страна.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Арсенал
Комментарии (36)
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пряник929
1523684697
Это все происки лживых англосаксов
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Федя Кабак
1523684769
Говнюки эти англичане. Уже не знают в чём бы обвинить
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vladimir-7
1523686102
СМИ Англии продолжают подпевать бабушке Терезе и лохматому Борису, а они, в свою очередь, жирным и вонючим америкосам.
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BarStep
1523686968
Не болела я московских клубов..., но здесь я с вами... Держитесь парни!
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retiremen
1523687343
Но им то все равно. Там скорей всего никакой журналист ничего и не говорил, просто сообщили и все... Они страны бомбят по сообщению в фейсбуке.
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Полная Канистра
1523688078
ну почему нашим сми тоже не написать как они против мусы и вити выкрикивали и также обвинить что страна сплошной расизм пусть также оправдываются как и мы ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ И ПОШЛИ ОНИ НА Х..
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Vickont
1523689546
Это реально уже переходит все границы! Почему вечно вылазят журналюги и "фотографы"? Ни болельщики, ни футболисты, ни официальные лица ничего не зафиксировали, а какой-то ушлепок услышал?? Надо добиться, чтоб выдали его имя и лишить визы за клевету
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kykyi
1523691749
Для наших болел назвать кого-либо " чуркой"," обезьяной "," жидом "- это не расизм, это обыденность,увы.
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la verdad
1523699272
Красно-синие и пушистые болелы ЦСКА :)
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palik
1523705601
был на матче, ни о каком расизме и речи быть не может
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