Фанаты ЦСКА: «Обвинения в расизме – ложь. Журналисты – отвратительные клоуны»

Болельщики московского ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме, которые были высказаны в их адрес по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против английского «Арсенала» (2:2).

«Эти новости – абсолютная ложь. Мы беседовали с английскими журналистами после игры, они никакого расизма не заметили. Есть ощущение, что «фотограф» – это всего лишь прикрытие для Dayli Mirror, которая знает, что ей никто не доверяет. Отвратительные клоуны», – говорится в заявлении.

Британские СМИ сделали акцент, что Россия по-прежнему расистская страна.