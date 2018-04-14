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    Гилерме: «Легких соперников нет. Никто не ожидал, что ЦСКА проиграет «Динамо», а мы – «Амкару»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о календаре железнодорожников.

    – Какая из оставшихся встреч будет самой трудной?

    – Конечно, люди говорят, что будет тяжело с «Зенитом» или «Краснодаром». Но я думаю, все матчи будут примерно одинаково трудными.

    – Но согласны, что у «Спартака» календарь полегче?

    – В теории да, так как он не встречается с топ-клубами. Играет только с командами за пределами первой шестерки. Но легких соперников нет. Никто ведь не ожидал, что «Динамо» обыграет ЦСКА, так? И никто не ждал, что мы проиграем «Амкару» дома.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2018 01:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 14 апреля 2018, 13:12

      не оглядывайтесь назад, забивайте голы!!! Победы с Динамо!!! Вперед локо!!!!

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 апреля 2018, 06:01

      Цена победы чемпионство.

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