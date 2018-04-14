Гилерме: «Легких соперников нет. Никто не ожидал, что ЦСКА проиграет «Динамо», а мы – «Амкару»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о календаре железнодорожников.

– Какая из оставшихся встреч будет самой трудной?

– Конечно, люди говорят, что будет тяжело с «Зенитом» или «Краснодаром». Но я думаю, все матчи будут примерно одинаково трудными.

– Но согласны, что у «Спартака» календарь полегче?

– В теории да, так как он не встречается с топ-клубами. Играет только с командами за пределами первой шестерки. Но легких соперников нет. Никто ведь не ожидал, что «Динамо» обыграет ЦСКА, так? И никто не ждал, что мы проиграем «Амкару» дома.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах.