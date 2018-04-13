Рамос сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Серхио Рамос не пропустит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Футболист мог быть отстранен за нарушение регламента УЕФА: в конце домашнего четвертьфинального поединка против «Ювентуса» (1:3) он находился в подтрибунном тоннеле, хотя не имел права этого делать, поскольку был дисквалифицирован на встречу с туринцами.

Тем не менее УЕФА решил не применять санкции к Рамосу. Таким образом он сможет помочь своей команде в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.