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    Рамос сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

    Защитник «Реала» Серхио Рамос не пропустит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Футболист мог быть отстранен за нарушение регламента УЕФА: в конце домашнего четвертьфинального поединка против «Ювентуса» (1:3) он находился в подтрибунном тоннеле, хотя не имел права этого делать, поскольку был дисквалифицирован на встречу с туринцами.

    Тем не менее УЕФА решил не применять санкции к Рамосу. Таким образом он сможет помочь своей команде в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.

    Источник: Football Espana

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    13.04.2018 14:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 апреля 2018, 23:00

      Ага, а Буффона за слова, еще и на матчи Серии А готовы отстранить, молодцом!!!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:26

      Рамос мля какой-то неприкасаемый. У него много дискв и красных, но сколько их ему не дали, это просто пипец. Только в этом сезоне его уже пару раз прощали. Любого другого на его месте бы наказали да ещё так, чтобы надолго запомнил. Не думаю, что дело в коррупции в том смысле, как все считают. одни чиновники просто симпатизируют Реалу (Рамос - кэп, Роналду - звезда, тренер - Зидан), другие считают бабло, и ясное дело, что им выгодно, чтобы болельщики видели самые боевые составы своих любимых команд.

      1
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      Рейтинг: +729

      deimos88 13 апреля 2018, 17:05

      Кто бы сомневался))))

      4
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 апреля 2018, 14:37

      Я уже окончательно запутался,вернее все понятней становиться что к чему. Если в регламенте прописанно что ЗАПРЕЩЕНО находится поддтрибунном тоннеле,а он там находился,то и санкции должны быть обязательны,ведь так???!!! Что творится...Буффона удаляют за эмоции,на своё усмотрение ставят пенальти,кого нужно удалять (по их же регламенту) не удаляют. Походу коррупция гуляет по полной. Это уже не футбол! И те кто болеет за такие команды как РЕАЛ,на самом деле не уважают сам футбол.

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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 13 апреля 2018, 14:29

      Ну а кто же еще будет выделывать тройные перуэты и четверные тулупы, как не Рамос )))

      2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 апреля 2018, 14:18

      Бавария бей испанцев !!!

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 13 апреля 2018, 14:16

      И нечему уже удивляться, кто кого тащит, то голы с оффсайдов, то косяки судейские и т.д.

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Shogun 13 апреля 2018, 14:23

      То ли еще будет.Главное судеек зарядить во время.

      0
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Патронташ 13 апреля 2018, 15:11

      Ну да так и надо поступать ))) только великий Реал может себе это позволить а остальные так и утонут в своей жёлчи )))))))

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