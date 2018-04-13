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Рамос сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

13 апреля 2018, 14:14
9

Защитник «Реала» Серхио Рамос не пропустит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Футболист мог быть отстранен за нарушение регламента УЕФА: в конце домашнего четвертьфинального поединка против «Ювентуса» (1:3) он находился в подтрибунном тоннеле, хотя не имел права этого делать, поскольку был дисквалифицирован на встречу с туринцами.

Тем не менее УЕФА решил не применять санкции к Рамосу. Таким образом он сможет помочь своей команде в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов Реал Ювентус Рамос Серхио
Комментарии (9)
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Shogun
1523618207
И нечему уже удивляться, кто кого тащит, то голы с оффсайдов, то косяки судейские и т.д.
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Avatar 2
1523618311
Бавария бей испанцев !!!
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LogvinovSerj13
1523618980
Ну а кто же еще будет выделывать тройные перуэты и четверные тулупы, как не Рамос )))
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Tsigan
1523619434
Я уже окончательно запутался,вернее все понятней становиться что к чему. Если в регламенте прописанно что ЗАПРЕЩЕНО находится поддтрибунном тоннеле,а он там находился,то и санкции должны быть обязательны,ведь так???!!! Что творится...Буффона удаляют за эмоции,на своё усмотрение ставят пенальти,кого нужно удалять (по их же регламенту) не удаляют. Походу коррупция гуляет по полной. Это уже не футбол! И те кто болеет за такие команды как РЕАЛ,на самом деле не уважают сам футбол.
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deimos88
1523628350
Кто бы сомневался))))
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Cules2013
1523636774
Рамос мля какой-то неприкасаемый. У него много дискв и красных, но сколько их ему не дали, это просто пипец. Только в этом сезоне его уже пару раз прощали. Любого другого на его месте бы наказали да ещё так, чтобы надолго запомнил. Не думаю, что дело в коррупции в том смысле, как все считают. одни чиновники просто симпатизируют Реалу (Рамос - кэп, Роналду - звезда, тренер - Зидан), другие считают бабло, и ясное дело, что им выгодно, чтобы болельщики видели самые боевые составы своих любимых команд.
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ItalianFootball
1523649622
Ага, а Буффона за слова, еще и на матчи Серии А готовы отстранить, молодцом!!!
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