Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Бренд и имидж РФПЛ важны, но не в этом дело. Начинать нужно не с этого»

Мутко: «Бренд и имидж РФПЛ важны, но не в этом дело. Начинать нужно не с этого»

13 апреля 2018, 13:29
13

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал грядущий ребрендинг РФПЛ.

В феврале директор по стратегии и развитию лиги Евгений Савин заявил, что логотип турнира с сезона-2018/19 будет обновлен.

«Отмечу, что РФПЛ – самостоятельное юридическое лицо, ее учредителями являются клубы, но в моем понимании должны быть определенные приоритеты. Разве после смены бренда, к примеру, в Уфе вместо пяти тысяч человек на стадион начнут ходить двадцать? Да, бренд и имидж важны, но не в этом дело, не с этого надо начинать, изменение бренда само по себе ничего нового не даст. Надо менять систему лицензирования клубов, создавать возможности и условия для футбола.

В Российском футбольном союзе сейчас тоже начинают предлагать сменить бренд. Но вы действительно считаете, что все улучшится со сменой бренда?» – сказал Мутко.

Напомним, Российская футбольная Премьер-лига была создана в 2001 году.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Полная Канистра
1523616131
вот тебя как бренда ЗА РАЗВАЛ нашего футбола дать под зад Вот с этого надо и начинать
Ответить
raritet
1523616300
Начинать нужно с самого важного- добровольно , как настоящему человеку , имеющему хоть какое-то понятие о чести, уйти в отставку.
Ответить
Бабушка Зильзиля
1523616561
Начинать нужно того, что сеет сомнение в твоей бестолковке.
Ответить
acer2003
1523617245
Нужно начинать с увольнения Мутного
Ответить
Tostao
1523617803
Это г... постоянно всплывает в СМИ. Ну кому интересно слушать и читать эту пустую болтовню паркетного министра?
Ответить
serppion
1523619453
Не с этого надо начинать! В первую очередь надо убрать всех Мудков, всех скомпрометировавших российский спорт ворюг, аферистов, прохиндеев.
Ответить
mihail200606
1523620122
Я думаю,что утилизация Мутко куда нибудь подальше улучшит имидж рфпл..)) "надо менять","не с этого надо начинать "... Бл.., пиз...бол, ты там сколько лет сидишь? Уже давно бы че нибудь поменял и начал
Ответить
ОЛЕГ К.
1523624807
Надо менять не лицензирование клубов, а начинать нужно с перетряхивания бюрократов и толстосумов которые засели в РФПЛ и никак их не скинуть.А о Мутко ни то что слушать или смотреть - читать противно.
Ответить
OfaZavr
1523633950
надо же, впервые дело говорит. нужно поменять не бренд а некомпетентных людей в управлении.
Ответить
zigbert
1523635155
Конечно для развития футбола это ничего не даст,нужны действенные меры.
Ответить
Главные новости
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
3
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
1
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
2
Экс-форвард ЦСКА из России возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
10
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
9
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
5
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
11
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+