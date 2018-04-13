Мутко: «Бренд и имидж РФПЛ важны, но не в этом дело. Начинать нужно не с этого»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал грядущий ребрендинг РФПЛ.

В феврале директор по стратегии и развитию лиги Евгений Савин заявил, что логотип турнира с сезона-2018/19 будет обновлен.

«Отмечу, что РФПЛ – самостоятельное юридическое лицо, ее учредителями являются клубы, но в моем понимании должны быть определенные приоритеты. Разве после смены бренда, к примеру, в Уфе вместо пяти тысяч человек на стадион начнут ходить двадцать? Да, бренд и имидж важны, но не в этом дело, не с этого надо начинать, изменение бренда само по себе ничего нового не даст. Надо менять систему лицензирования клубов, создавать возможности и условия для футбола.

В Российском футбольном союзе сейчас тоже начинают предлагать сменить бренд. Но вы действительно считаете, что все улучшится со сменой бренда?» – сказал Мутко.

Напомним, Российская футбольная Премьер-лига была создана в 2001 году.