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    Мутко: «Бренд и имидж РФПЛ важны, но не в этом дело. Начинать нужно не с этого»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал грядущий ребрендинг РФПЛ.

    В феврале директор по стратегии и развитию лиги Евгений Савин заявил, что логотип турнира с сезона-2018/19 будет обновлен.

    «Отмечу, что РФПЛ – самостоятельное юридическое лицо, ее учредителями являются клубы, но в моем понимании должны быть определенные приоритеты. Разве после смены бренда, к примеру, в Уфе вместо пяти тысяч человек на стадион начнут ходить двадцать? Да, бренд и имидж важны, но не в этом дело, не с этого надо начинать, изменение бренда само по себе ничего нового не даст. Надо менять систему лицензирования клубов, создавать возможности и условия для футбола.

    В Российском футбольном союзе сейчас тоже начинают предлагать сменить бренд. Но вы действительно считаете, что все улучшится со сменой бренда?» – сказал Мутко.

    Напомним, Российская футбольная Премьер-лига была создана в 2001 году.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2018 13:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 апреля 2018, 03:24

      Для развития российского футбола прежде всего необходимо отправить Мутко в отставку и исключить из друзей ВВП.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 18:59

      Конечно для развития футбола это ничего не даст,нужны действенные меры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 18:39

      надо же, впервые дело говорит. нужно поменять не бренд а некомпетентных людей в управлении.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 13 апреля 2018, 17:12

      опять чего то мутит этот чел мутко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 13 апреля 2018, 16:06

      Надо менять не лицензирование клубов, а начинать нужно с перетряхивания бюрократов и толстосумов которые засели в РФПЛ и никак их не скинуть.А о Мутко ни то что слушать или смотреть - читать противно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7716

      mihail200606 13 апреля 2018, 14:48

      Я думаю,что утилизация Мутко куда нибудь подальше улучшит имидж рфпл..))
      "надо менять","не с этого надо начинать "... Бл.., пиз...бол, ты там сколько лет сидишь? Уже давно бы че нибудь поменял и начал

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2018, 14:39

      господин Мутко уйдите в отставку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 апреля 2018, 14:37

      Не с этого надо начинать! В первую очередь надо убрать всех Мудков, всех скомпрометировавших российский спорт ворюг, аферистов, прохиндеев.

      4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 апреля 2018, 14:10

      Это г... постоянно всплывает в СМИ. Ну кому интересно слушать и читать эту пустую болтовню паркетного министра?

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 апреля 2018, 14:00

      Нужно начинать с увольнения Мутного

      7
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