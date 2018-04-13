Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. ЦСКА не удержал победу над «Арсеналом», Роналду – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

    Кьеллини считает, что «Реал» подкупил судью.

    Россия опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА.

    Роналду стал главным фаворитом в сражении за «Золотой мяч».

    У «Тосно» закончились деньги. Футболисты уже в курсе.

    Буффон установил рекорд в ЛЧ среди итальянских игроков.

    «Газпром» прокомментировал слухи об отставке Миллера.

    У РФПЛ скоро появится новый логотип.

    КОНМЕБОЛ просит ФИФА расширить количество участников ЧМ-2022.

    ЦСКА не смог выиграть у «Арсенала», хотя вел в два мяча.

    Стали известны все участники полуфиналов Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 13 апреля 2018, 09:01

      Появилась надежда уж .... Но, всё как всегда....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 13 апреля 2018, 07:30

      Дали вчера так дали, если бы Игнашевич попал на 3-0, было бы дело.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 13 апреля 2018, 07:21

      Что плакса №7 уже стал выплакивать золотой мяч....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 13 апреля 2018, 03:04

      Да кто бы сомневался.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11