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  • Главные новости дня. ЦСКА не удержал победу над «Арсеналом», Роналду – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Главные новости дня. ЦСКА не удержал победу над «Арсеналом», Роналду – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

13 апреля 2018, 00:34
4

Кьеллини считает, что «Реал» подкупил судью.

Россия опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА.

Роналду стал главным фаворитом в сражении за «Золотой мяч».

У «Тосно» закончились деньги. Футболисты уже в курсе.

Буффон установил рекорд в ЛЧ среди итальянских игроков.

«Газпром» прокомментировал слухи об отставке Миллера.

У РФПЛ скоро появится новый логотип.

КОНМЕБОЛ просит ФИФА расширить количество участников ЧМ-2022.

ЦСКА не смог выиграть у «Арсенала», хотя вел в два мяча.

Стали известны все участники полуфиналов Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Михаил_Боярский
1523577866
Да кто бы сомневался.
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alex-76
1523593260
Что плакса №7 уже стал выплакивать золотой мяч....
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rostik-100
1523593829
Дали вчера так дали, если бы Игнашевич попал на 3-0, было бы дело.
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Старина Хэнк
1523599263
Появилась надежда уж .... Но, всё как всегда....
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