Роналду стал главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч-2018»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

Португальский форвард является главным фаворитом в борьбе за награду по версии букмекерских контор. На победу 33-летнего форварда предлагают поставить с коэффициентом 2,2.

Второе место в списке претендентов занимает игрок «Барселоны» Лионель Месси. Тройку лидеров замыкает Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Эти и другие новости можно прочитать в нашем ставочном телеграм-канале: https://t.me/bets_are_made