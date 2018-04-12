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  • Роналду стал главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч-2018»

Роналду стал главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч-2018»

12 апреля 2018, 14:42
38

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

Португальский форвард является главным фаворитом в борьбе за награду по версии букмекерских контор. На победу 33-летнего форварда предлагают поставить с коэффициентом 2,2.

Второе место в списке претендентов занимает игрок «Барселоны» Лионель Месси. Тройку лидеров замыкает Мохамед Салах из «Ливерпуля».

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Источник: Telegram
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Барселона Ливерпуль Месси Лионель Роналду Криштиану Салах Мохамед
Комментарии (38)
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Евгений Агеев
1523534026
Ставлю на победу Салаха!
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I_R_O_N_M_A_N
1523534934
Ну пожалуй именно эта 3-ка, а вот в какой последовательности, тут станет ясно во первых как ЛЧ закончится и во вторых кто как себя на ЧМ проявит - Месси тут тяжелее других, у него осталась только сборная...
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Cubinec1989
1523535037
Даже если Салах выиграет Лигу Чемпионов в составе Ливерпуля, бороться за золотой мяч будут эти двое. Х.ули звезды-легенды-инопланетяне-и-бла-бла-бл*)
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Жёлто-синий
1523535954
*** Ливерпуль возьмёт лигу и салат золотой мяч
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nelez
1523536628
Из этих троих у Роналду больше шансов. Месси вылетел из ЛЧ. А в ЧМ выиграть у Аргентины мало шансов. Остается Салах и Роналду.Роналду уже бомбардир ЛЧ. И еще дальше пройти у Реала больше шансов чем у Ливерпулья. В ЧМ Сб. Португалии займет лучшее место чем сб. Египет. А может в ЧМ кто то проявит себя так что все забудут об этих троих. Это мой личный анализ.
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Ден Батонг
1523537370
САЛАХ в этом году должен получить Золотой Мяч
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Dmitrii Darian
1523540295
Хоть и болею за Реал, но мяч отдал бы Салаху.
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yarik1_78
1523542103
Бородатый гном-хоббит должен быть третьим после Салаха!
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Cules2013
1523543739
Всё понятно - опять Роналду, даже если он больше ни разу в ворота не попадёт до конца года. Сколько трепотни было, что Франс Футбол будет объективнее. Но смысл тот же - либо Месси, либо Роналду. Реал прошёл в 1/2 ЛЧ благодаря голам Криштиану, а Месси не затащил Барсу в полуфинал. Всё, что будет происходит дальше уже не имеет никакого значения. Ну разве что Месси станет чемпионом мира или Салах ещё штук 30-40 голов положит. Что-то в это не верится.
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zigbert
1523608198
Любой из троих достоин.
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