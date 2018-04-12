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    Роналду стал главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч-2018»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

    Португальский форвард является главным фаворитом в борьбе за награду по версии букмекерских контор. На победу 33-летнего форварда предлагают поставить с коэффициентом 2,2.

    Второе место в списке претендентов занимает игрок «Барселоны» Лионель Месси. Тройку лидеров замыкает Мохамед Салах из «Ливерпуля».

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    Источник: Telegram

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    12.04.2018 14:42
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2018, 16:00

      а вдруг Месси и Аргентина выиграют ЧМ и тогда он вне конкуренции

      0
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 11:29

      Любой из троих достоин.

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 13 апреля 2018, 09:19

      На данном этапе Роналду однозначно сильнее всех. Что будет завтра никто не знает

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 13 апреля 2018, 07:30

      Сейчас дают только за ЛЧ, пофигу им что в Примере он не лучший по системе гол и гол+пас. Сейчас можешь пол сезона "ваньку" валять, висеть на 4 месте в таблице, а потом взять ЛЧ и золотой мяч твой. К сожалению сейчас так, у Месси только на ЧМ надежда, выиграет Аргентина тогда фаворит изменится.

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 12 апреля 2018, 21:57

      круто... как неожиданно...

      1
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 12 апреля 2018, 21:23

      Салах однозначно бомбит этот сезон,но и Роналду вроде не плоха в Лч рубит..

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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 12 апреля 2018, 19:19

      Салах заслужил

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 апреля 2018, 18:35

      Пеналду за пенальти награждают..)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 18:30

      кто бы сомневался) дайте угадаю кто же будет вторым претендентом не тот ли марсианин из Барсы?))

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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan > OfaZavr 12 апреля 2018, 19:16

      Там же написано, чё угадывать то?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Mishanj 13 апреля 2018, 18:21

      по мне так лучше Салах, Кавани или например Харри Кейн, надоели эти двое уже.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 апреля 2018, 17:35

      Всё понятно - опять Роналду, даже если он больше ни разу в ворота не попадёт до конца года. Сколько трепотни было, что Франс Футбол будет объективнее. Но смысл тот же - либо Месси, либо Роналду. Реал прошёл в 1/2 ЛЧ благодаря голам Криштиану, а Месси не затащил Барсу в полуфинал. Всё, что будет происходит дальше уже не имеет никакого значения. Ну разве что Месси станет чемпионом мира или Салах ещё штук 30-40 голов положит. Что-то в это не верится.

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Cules2013 12 апреля 2018, 17:50

      Ну ты забей Ювентусу 3 гола - один из которых через себя , В Лиге чемпионов забей в 11 матчах подряд и в Чемпионате больше всех - тогда и ты будешь претендовать....Про какую ты объективность говоришь -молчал бы уже сидел....

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Cules2013 12 апреля 2018, 17:51

      чушь такую пишешь....

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > AtticusFinch 12 апреля 2018, 22:23

      может и забивать как Роналду я не умею, а вот полсезона непопадать по пустым воротам, что Криштиану уже второй год подряд изображает, так это каждый может.

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Cules2013 12 апреля 2018, 23:00

      Изображает?что ты несёшь -посмотри на его показатели? Он каждый год дикие рекорды бьёт...Не попадать по пустым?а что есть футболисты которые не промахиваются? посмотри что Кавани с Икарди изобразили...Не неси ерунды - я хоть и терпеть Роналду - но говорить, что он незаслуженно что-то получает - это дикая глупость...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > AtticusFinch 12 апреля 2018, 23:20

      терпеть он не может... лол

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      AtticusFinch > Cules2013 12 апреля 2018, 23:47

      В отличии от некоторые у меня мозгов хватает разделять личность и качество игры - Марадона Рамос Суарес - все они падонки - их ещё больше терпеть не могу - но футболисты классные, топовые, до Роналду им конечно далеко,но...

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      AtticusFinch > Cules2013 12 апреля 2018, 23:49

      А...подожди - о каких мозгах я говорю - у тебя значок Барсы - это диагноз - ты из принципа будешь говорить , что Роналду ч м о - сворачиваю полемику ))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > AtticusFinch 13 апреля 2018, 00:34

      диагноз тут у тебя, что ни коммент, то истерия.

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