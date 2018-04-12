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    Кьеллини обвинил «Реал» в подкупе судьи

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини обвинил футболистов «Реала» во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в том, что они заплатили судье встречи Майкла Оливера.

    «Вы заплатили, вы заплатили», – сказал Кьеллини после назначения пенальти в ворота итальянской команды в компенсированное время.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Twitter

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    12.04.2018 10:15
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 13 апреля 2018, 20:33

      Однозначно заплатили т.к. Роналду за симуляцию в штрафной должен был еще до этого момента получить желтую карточку а во время празднования гола бегая без футболки получить вторую а это красная по сумме. Но Он будет играть в любом случае потому что его тянут за уши на лучшего игрока...

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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 10:48

      Пенальти сомнительный,справедливей было бы судье решить исход в доп.время.

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      Рейтинг: +165

      JackBruce > zigbert 13 апреля 2018, 15:18

      В чем сомнительность?

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 13 апреля 2018, 09:55

      Итальянцы ещё те провокаторы, вспомните Зидана, а пеналь 100%й был.Я НЕ ФАНАТ РЕАЛА.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 12 апреля 2018, 23:57

      Да приплачивают испанцы за судейство в ЛЧ, по-другому не могут.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 18:15

      на эмоциях сказал конечно, но понять его можно.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 апреля 2018, 15:34

      1000% так судить нельзя.надо вводить видео повторы.вспомните тот год когда реал обыграл Бавария из за ошибок судей, и выграл турнир,получаеться не справедливо, ичему тут радоваться

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Жёлто-синий 12 апреля 2018, 22:24

      Мадридисты в большинстве своем глоры, поэтому им плевать на результат. Конечно любой при ошибке в пользу скажет фартануло, но тут уж слишком много фарта и ошибок.

      1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce > Жёлто-синий 13 апреля 2018, 15:20

      Этот эпизод показывали на все лады со всех сторон. Судья был прав. И что бы дал повтор в этом случае?

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 апреля 2018, 13:50

      Заплатили до матча при счёте 3-0 в свою пользу? ))
      Или в перерыве, прям не шифруясь?
      Или прям на поле во 2 тайме?)))

      Уж если кто и платит, то не игроки. Уровень базарной бабки.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 апреля 2018, 13:28

      Мда, вроде взрослый человек, а логики ноль.... Обычно судью подкупают думается в других ситуациях, а не тогда когда команда в гостях в первом матче побеждает 3-0 и по сути оформляет выход... В Джорджио говорят эмоции, а пенальти был чистый. Да, и если по чесноку, Реал был лучше в этом противостоянии и должен был решать все вопросы куда раньше, но где-то не везло, а где-то кстати, и судья очень спорно увидел оффсайд когда Реал забивал... Так что ныть не нужно.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > ivanthebest 12 апреля 2018, 14:18

      тут не то что Реал - тут их ТТХ в 1/8 возил как мог.

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > ivanthebest 12 апреля 2018, 22:25

      В смысле логики ноль? А как барса вывезла псж, как рома вынесла барсу? Подстраховку никто не отменял, и вот она сработала. Вот это логика.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 апреля 2018, 11:54

      Не могли же допустить , что бы все 3 испанские команды пролетели ........

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 апреля 2018, 11:36

      Да смысл ТОП-team взять полосатого?Рома например постаралась и всё вышло)

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