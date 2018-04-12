Кьеллини обвинил «Реал» в подкупе судьи

Однозначно заплатили т.к. Роналду за симуляцию в штрафной должен был еще до этого момента получить желтую карточку а во время празднования гола бегая без футболки получить вторую а это красная по сумме. Но Он будет играть в любом случае потому что его тянут за уши на лучшего игрока...
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини обвинил футболистов «Реала» во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в том, что они заплатили судье встречи Майкла Оливера.
«Вы заплатили, вы заплатили», – сказал Кьеллини после назначения пенальти в ворота итальянской команды в компенсированное время.
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.
Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!
twit text
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 апреля 2018 г.