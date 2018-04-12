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Кьеллини обвинил «Реал» в подкупе судьи

12 апреля 2018, 10:15
29

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини обвинил футболистов «Реала» во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в том, что они заплатили судье встречи Майкла Оливера.

«Вы заплатили, вы заплатили», – сказал Кьеллини после назначения пенальти в ворота итальянской команды в компенсированное время.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Ювентус Реал Кьеллини Джорджо Оливер Майкл
Комментарии (29)
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Parker
1523517569
С учётом того, как в прошлом году убили Баварию в матчах с Реалом, то очень похоже на правду.
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3ton
1523519979
Все шло к тому,что в дополнительное время поставили бы пенальти от спины.
Деньги заплачены , их надо отработать.
Современный Реал в последние годы больше тратит на судей , чем на новых игроков .
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almanev
1523520257
Что бы написал Кьеллини, если бы такой пенальти не поставили в пользу его команды?
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m40
1523521186
На самом деле момент сложный и мнение людей зависит от симпатий к команде. Я всегда объективно оцениваю, вне зависимости от пристрастий. В этой игре желал победы Юве, но пенальти 50/50. Тут многое зависит от судьи. И если бы судья не свиснул, то игроки Реала обвиняли бы его в подкупе. Драматизма ситуации добавило время, то есть уже отсутствие возможности отыграться
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madrid__9530
1523521821
Признать 100% пенальти у мало кого хватает смелости,тут у многих бомбит,в частности у Барсаглоров потому что Барсу вышвырнули и Месси заплакал а Реал прошел борясь до конца!Вывод:Ложить надо на все комментарии так как побеждает сильнейший и лучший!А все разговоры это всего лишь оправдания чтобы не принять явный факт!В общем плевать!А если все было бы наоборот?То Кьелини самый первый прыгал бы там твердя что пенальти наичистейший!Так что хрен всем на воротник!Реал вперед!
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Pourport
1523522172
Да смысл ТОП-team взять полосатого?Рома например постаралась и всё вышло)
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VikNMar
1523523268
Не могли же допустить , что бы все 3 испанские команды пролетели ........
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ivanthebest
1523528931
Мда, вроде взрослый человек, а логики ноль.... Обычно судью подкупают думается в других ситуациях, а не тогда когда команда в гостях в первом матче побеждает 3-0 и по сути оформляет выход... В Джорджио говорят эмоции, а пенальти был чистый. Да, и если по чесноку, Реал был лучше в этом противостоянии и должен был решать все вопросы куда раньше, но где-то не везло, а где-то кстати, и судья очень спорно увидел оффсайд когда Реал забивал... Так что ныть не нужно.
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Danish Dynamite
1523530255
Заплатили до матча при счёте 3-0 в свою пользу? )) Или в перерыве, прям не шифруясь? Или прям на поле во 2 тайме?))) Уж если кто и платит, то не игроки. Уровень базарной бабки.
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Жёлто-синий
1523536471
1000% так судить нельзя.надо вводить видео повторы.вспомните тот год когда реал обыграл Бавария из за ошибок судей, и выграл турнир,получаеться не справедливо, ичему тут радоваться
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