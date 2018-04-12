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    «Газпром» – о слухах об отставке Миллера: «Можете сами сделать выводы, как это отразилось на «Зените»

    Пресс-служба ПАО «Газпром» прокомментировала слухи о том, что председатель правления компании Алексей Миллер может покинуть свой пост.

    Ранее СМИ сообщили, что Миллер написал заявление об уходе и это якобы может всерьез отразиться на дальнейшей судьбе «Зенита».

    «Подобная «информация» появляется регулярно с момента назначения Алексея Миллера на должность председателя правления ПАО «Газпром» в 2001 году, то есть уже почти 18 лет.

    Как это отразилось на футбольном клубе «Зенит», вы можете сделать выводы сами», – сообщили в пресс-службе «Газпрома».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.04.2018 18:13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 13 апреля 2018, 19:10

      Слухи об отставке Миллера никак не могут отразиться на Зените. Хотя бы потому что тот, кто придет на смену М. тоже будет любителем футбола из Петербурга. А вот продажа Миллером Зенита вполне возможна, и даже может пойти на пользу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:27

      Это мало похоже на правду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 апреля 2018, 10:59

      Надеюсь)) и зенит вернется к свои корням.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 13 апреля 2018, 10:51

      Эти слухи уже давно протухли, а их опять на свет вытаскивают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 13 апреля 2018, 10:25

      Может и к лучшему...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2018, 23:01

      думаю хуже не будет

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 12 апреля 2018, 22:50

      А может и лучше будет.

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > SapogSpb 15 апреля 2018, 18:24

      Я лично не переживаю за судьбу Миллера, Фурса и т.д. и т.п., Зенит и без них жить будет.

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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 12 апреля 2018, 22:05

      Дыма без огня не бывает (с)

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 12 апреля 2018, 21:06

      Одни слухи) мир балаболов...

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      Рейтинг: +52

      Allanon 12 апреля 2018, 20:33

      Пусть вернет наворованное и валит

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