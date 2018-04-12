«Газпром» – о слухах об отставке Миллера: «Можете сами сделать выводы, как это отразилось на «Зените»

Пресс-служба ПАО «Газпром» прокомментировала слухи о том, что председатель правления компании Алексей Миллер может покинуть свой пост.

Ранее СМИ сообщили, что Миллер написал заявление об уходе и это якобы может всерьез отразиться на дальнейшей судьбе «Зенита».

«Подобная «информация» появляется регулярно с момента назначения Алексея Миллера на должность председателя правления ПАО «Газпром» в 2001 году, то есть уже почти 18 лет.

Как это отразилось на футбольном клубе «Зенит», вы можете сделать выводы сами», – сообщили в пресс-службе «Газпрома».