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    Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и не сумел выйти в полуфинал

    ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Арсеналом» 2:2. В составе ЦСКА голы забили Федор Чалов и Кирилл Набабкин. У «канониров» голами отметились форвард Дэнни Уэлбек и хавбек Аарон Рэмзи.

    «Арсенал» по сумме двух матчей проходит в следующую стадию турнира.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч

    ЦСКА (Россия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 39; 2:0 – Набабкин, 50; 2:1 – Уэлбек, 76; 2:2 – Рэмзи, 90+2.

    Первый матч: 1:4

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович (Натхо, 71), Головин, Дзагоев (Витиньо, 38), Чалов (Миланов, 79), Муса.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшер (Чемберс, 68), Озил, Лаказетт (Ивоби, 77), Уэлбек.

    Предупреждение: Головин, 86 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2018 23:59
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 13:14

      Эту игру можно занести ЦСКА в актив.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 10:14

      молодцы армейцы! пусть дальше пройти и не удалось но показали достойную игру и сражались очень хорошо. ну и спасибо конечно же большое за этот еврокубковый сезон!

      5
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      Рейтинг: +29

      valentin1968 13 апреля 2018, 09:28

      Спасибо за храбрость и самоотдачу!!! Акинфей- хам. Взял привычку орать на своих. Из-за него Дзага ушел. Две последние замены испортили игру. Интересно что Гинер думает делать с командой или он болт на нее положил?

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 13 апреля 2018, 09:07

      Просто супер! Кони в этой игре были молодцы! Настоящий европейский футбол. Приятно смотреть.

      5
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 апреля 2018, 08:55

      Надежда оххх как появилась после 2-0)) Но все равно молодцы!!!!
      Да вообще всем российским клубам спасибо за это евроПАТИ 2017-2018))) Ни одна из команд не ударила "в грязь лицом", достойно выступили, ну и заработали денег)))

      5
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      Рейтинг: +452

      denzillo > Артурка32 13 апреля 2018, 09:24

      Молодцы, согласен! отдельный респект, что без г... в сторону народной команды!)

      3
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      Рейтинг: +29

      valentin1968 > Артурка32 13 апреля 2018, 09:36

      за исключением Зенита

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 апреля 2018, 07:17

      Чудеса не для нас...

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 апреля 2018, 04:45

      Парни просто молодцы!Не смотря на вылет из кубка могут совершенно спокойно смотреть своим болельщикам в глаза!Армейцы!Спасибо за игру от всех болельщиков.В том числе и других клубов.С таким ограниченным составом пройти так далеко - это дорогого стоит.Гиннеру стоит задуматься о обновлении линии обороны и усилении в атаке.Нефиг жмотничать!Без глубины запаса "скамейки" многого не добьёшься! Ну а во внутреннем чемпионате всё рассудят поле,судья и игра!Тут уж каждому своё...

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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 13 апреля 2018, 03:16

      Спасибо за этот Еврокубковый сезон!

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 апреля 2018, 00:34

      спасибо ЦСКА,молодцы старались,уважуха!Не получилось и хер с ним,спасибо.

      6
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 13 апреля 2018, 00:32

      Самая большая проблема Цска, это в составе, некого выпускать на поле, скамейки вообще нету,

      2
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