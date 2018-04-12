Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и не сумел выйти в полуфинал

ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Арсеналом» 2:2. В составе ЦСКА голы забили Федор Чалов и Кирилл Набабкин. У «канониров» голами отметились форвард Дэнни Уэлбек и хавбек Аарон Рэмзи.

«Арсенал» по сумме двух матчей проходит в следующую стадию турнира.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч

ЦСКА (Россия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 39; 2:0 – Набабкин, 50; 2:1 – Уэлбек, 76; 2:2 – Рэмзи, 90+2.

Первый матч: 1:4

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович (Натхо, 71), Головин, Дзагоев (Витиньо, 38), Чалов (Миланов, 79), Муса.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшер (Чемберс, 68), Озил, Лаказетт (Ивоби, 77), Уэлбек.

Предупреждение: Головин, 86 – нет.

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