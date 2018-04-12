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  • Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и не сумел выйти в полуфинал

Лига Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и не сумел выйти в полуфинал

12 апреля 2018, 23:59
59

ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Арсеналом» 2:2. В составе ЦСКА голы забили Федор Чалов и Кирилл Набабкин. У «канониров» голами отметились форвард Дэнни Уэлбек и хавбек Аарон Рэмзи.

«Арсенал» по сумме двух матчей проходит в следующую стадию турнира.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответный матч

ЦСКА (Россия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 39; 2:0 – Набабкин, 50; 2:1 – Уэлбек, 76; 2:2 – Рэмзи, 90+2.

Первый матч: 1:4

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович (Натхо, 71), Головин, Дзагоев (Витиньо, 38), Чалов (Миланов, 79), Муса.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшер (Чемберс, 68), Озил, Лаказетт (Ивоби, 77), Уэлбек.

Предупреждение: Головин, 86 – нет.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Арсенал
Комментарии (59)
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Shogun
1523566921
Молодцы, особенно Головин, и зачем менять парня, который матч отыграл без ошибок на жида, который через минуту по своей зоне привёз гол, а Миланова и бразильца можете сразу в аэропорт отправить, кони молодцы бились как могли
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mialkov
1523567189
Как бы там ни было, армейцам огромное спасибо за еврокубки!
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Мары
1523567191
Достойно. Снимаю шляпу.
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VVM1964
1523567194
Спасибо ЦСКА за игру , им даже удалось вернуть интригу в противостоянии , но реально соперник конечно сильнее сегодняшних армейцев . Молодцы .
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Viper for CSKA
1523567197
Натхо ужасен. Как только он Бистровича заменил, проблемы и начались. Каждая вторая передача чужому. Стыдно, что такое играет за нас, да ещё и нос воротит. В Европу он собрался, хах) А вот хорват отличное впечатление оставил. Моментами просто монстр. Стротмана напоминает - полезен в контроле мяча, достойно играет в защите, ну и динамика позволяет уверенно в штрафную подключаться. Пока рано выводы делать, но есть вероятность, что это будет лучшее приобретение армейцев по соотношению цена качество за продолжительное время. Команде спасибо за игру. Боролись и были лучше Арсенала. Жалеть не о чем, противостояние с англичанами можно в принципе себе в актив записывать.
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sevsor
1523567293
Ну что же, спасибо армейцы за игру, видно было что старались, но...на данный момент уровень нашего футбола далёк от европейского...надеемся на лучшее.
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BRO_football
1523567530
Эх, а ведь счастье было так близко. Но ЦСКА всё равно хорошо сыграл, даже при Слуцком такого еврокубкового сезона не было. По игре сказалось, что скорее всего Арсенал чуть сбавил в уровне игры, чем ЦСКА прибавил. Если бы Венгер захотел, то Арсенал с самого начала игры играл бы в жёсткий и атакующий футбол, как это было в первом матче. Но главный тренер решил поберечь силы, за что чуть было не поплатился. Различие в уровне игры показала концовка матча, когда Арсенал собравшись с силами забил 2 гола ослабленному ЦСКА. Этим и отличается европейский футбол от российского.
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panmon
1523567583
Красавцы. Заслужили место в ЛЧ на следующий год вне зависимости от занятого места. Такой футбол нам нужен
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Shaitan.
1523567687
Жалко, почти добили. Молодежь в физике концовку не вытянула Не ожидал после Лондона такой игры, молодцы
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cska-62
1523567942
Спасибо игрокам за 75 минут надежды! Кирилл Набабкин вообще провёл лучший за всю свою футбольную карьеру матч. Теперь о грустном. 71 минута. Гончаренко меняет Бистровича на Натхо. В голове: «ВСЁ! ПИПЕЦ!». И через четыре минуты он не заставил себя ждать. Вся играющая с первых минут матча машина, не позволившая лондонцам вообще ударить по воротам Акинфеева, рухнула. Сначала гол на 75 минуте пропустили, провалившись именно в центре поля, потом Акинфеев вытащил мёртвый мяч, а на закуску пропустили ещё один, когда уже никакой Акинфеев сделать ничего не мог. И опять провал по центру поля. После замены Бистровича и пропущенного первого мяча была ещё замена Чалова на Миланова… Вообще никак не объяснимая, в принципе… Допускаю, что есть какие-то обстоятельства, которые заставили Виктора Михайловича принимать эти просто БЕЗУМНЫЕ внешне решения с заменами… Но внешне они выглядят именно как БЕЗУМНЫЕ! Иначе не скажешь. Равно как и нахождение на поле от матча к матчу Мусы и Витиньо, когда Тимур Жамалетдинов сидит в запасе. Радует только то, что в команде появился Бистрович, который через пару сезонов будет играть уже в европейской команде топ-уровня. И возможный, хотя и крайне нежелательный, уход Вернблума не станет для ЦСКА трагедией. Что же касается Натхо, то контракт с ним продлевать нельзя. Бибрас уже не тот, что был когда-то в «Рубине», и в первые свои сезоны в ЦСКА. К его классической болезни, связанной с медлительностью, прибавились хронический брак и постоянные «обрезы».
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