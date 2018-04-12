РФПЛ в течение месяца представит новый логотип. Среди вариантов изображение медведя

Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин рассказал RNS о том, что в течение месяца лига представит новый логотип.

«Где-то в течение месяца мы представим новый логотип. Планируется, что новый сезон начнем с ним.

Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», – сказал Савин.

По информации «Спорт-Экспресса», новым логотипом практически точно станет изображение с медведем.

Также среди возможных вариантов есть логотипы с названиями Лига орла, Наследие лига, Футбольная драма, Голос российского футбола и Лига-спутник.