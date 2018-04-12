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    РФПЛ в течение месяца представит новый логотип. Среди вариантов изображение медведя

    Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин рассказал RNS о том, что в течение месяца лига представит новый логотип.

    «Где-то в течение месяца мы представим новый логотип. Планируется, что новый сезон начнем с ним.

    Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», – сказал Савин.

    По информации «Спорт-Экспресса», новым логотипом практически точно станет изображение с медведем.

    Также среди возможных вариантов есть логотипы с названиями Лига орла, Наследие лига, Футбольная драма, Голос российского футбола и Лига-спутник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2018 23:16
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 13 апреля 2018, 20:55

      гинер проплатил цветовую гамму

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 13:07

      Слишком мрачно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 апреля 2018, 11:01

      Маркетинг в деле))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 10:07

      лучше бы реальными проблемами занялись, а не этой чушью никому ненужной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 апреля 2018, 09:30

      "Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», – сказал Савин"

      "Во как дочка нарисовала! И всего за какой-то жалкий миллион рублей", - забыл добавить Савин.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      NotFound 13 апреля 2018, 09:26

      Медведь в ушанке с балалайкой и с бутылкой водки. Чтоб еще сильнее укоренились взгляды про Россию ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > NotFound 13 апреля 2018, 10:27

      ...про лапти забыл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 13 апреля 2018, 09:23

      Конечно, слизано с АПЛ, но медведь годится. По крайней мере это дизайнер рисовал, а не Мутко в Пэйнте в 2001-м.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 13 апреля 2018, 08:55

      Чёт не очень... и почему цвета конюшни ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1743

      Alex Y 13 апреля 2018, 08:44

      что за позорище

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 13 апреля 2018, 07:34

      $- вот логотип рфпл, продаться и продать ВСЕ возможное, даже "поля" или "хозяина", как в матче локо-Амкар, или ослы становились гостями у себя на поле, тоже самое и болотный клуб такое вытворял.

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