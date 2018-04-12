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  • РФПЛ в течение месяца представит новый логотип. Среди вариантов изображение медведя

РФПЛ в течение месяца представит новый логотип. Среди вариантов изображение медведя

12 апреля 2018, 23:16
27

Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин рассказал RNS о том, что в течение месяца лига представит новый логотип.

«Где-то в течение месяца мы представим новый логотип. Планируется, что новый сезон начнем с ним.

Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», – сказал Савин.

По информации «Спорт-Экспресса», новым логотипом практически точно станет изображение с медведем.

Также среди возможных вариантов есть логотипы с названиями Лига орла, Наследие лига, Футбольная драма, Голос российского футбола и Лига-спутник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (27)
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Freyk
1523564883
Хоть и очевидная аналогия с английским львом в английской премьер-лиге, но всё-таки неплохо.
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biber.ru
1523565230
горе подойдёт
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SKS6891
1523565967
Я за Потапыча. Символ России.
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Супермачо
1523566353
При всей своей интеллигентности охарактеризовать представленные варианты логотипов могу исключительно словом "уё..щ.ые".
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Shogun
1523566499
Х...й с крыльями или ладонь судейская и на нее падают деньги и внизу надпись - ГазПром мечты Фурсенко сбываются
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ЖОРРО
1523567514
Медведь намёк на что в РПЛ футболисты косолапые?))))А ещё пол года в спячке на поле....))
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a_who
1523598926
Чёт не очень... и почему цвета конюшни ?
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Обер-КанцлерЪ
1523601054
"Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», – сказал Савин" "Во как дочка нарисовала! И всего за какой-то жалкий миллион рублей", - забыл добавить Савин.
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OfaZavr
1523603277
лучше бы реальными проблемами занялись, а не этой чушью никому ненужной.
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zigbert
1523614023
Слишком мрачно.
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