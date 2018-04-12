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    Подмосковные Бронницы готовятся ко дню рождения Месси

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отметит 31-летие 24 июня. В это время аргентинцы будут находится в подмосковных Бронницах. Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал о подготовке к празднику.

    «Мы готовимся вместе с городским округом Бронницы провести большое мероприятие на площадке фестиваля футбола.

    Специально для болельщиков мы хотим перевести меню всех ресторанов на их родной язык, чтобы они почувствовали себя как дома. Думаю, никто не останется равнодушным», – цитирует Терюшкова сайт министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2018 14:33
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