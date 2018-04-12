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    Зидан: «Ювентус» сыграл здорово, мы – нет. Но «Реал» заслужил проход в полуфинал»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3).

    «Мы не планировали пропускать быстрый гол. Он дал «Ювентусу» надежду. Они поверили в себя, заиграли. У нас же игра не ладилась. Мы создавали моменты, но в целом играли недостаточно хорошо. У нас не получалось играть в тот футбол, в который мы хотели играть.

    «Юве» здорово сыграл, мы – нет. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает», – сказал Зидан.

    Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов состоится завтра, 13 апреля.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2018 14:19
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 11:26

      Если бы Реал проиграл по сумме 2 матчей,это было бы для него сильным ударом.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 апреля 2018, 18:42

      Пеналду нырял нырял, сто процентов уверен был в конце пенальти будет, если с игры не могут то с пенальти.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 апреля 2018, 18:38

      ***** там пенальти небыло!

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 12 апреля 2018, 16:41

      На последней минуте получить заслуженный пенальти в свои ворота... В Италии сожгли всех колдунов.а в Испании они видимо ещё есть. Иначе объяснить такое трудно. :) Шутка?

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Егор Велунов 12 апреля 2018, 18:41

      Игрок падал до прикосновения, смотри очень внимательно момент, там рукой не успел дотронутся он уже падал.

      А судья ска Буффону мог жёлтый дать, но не красный, он Капитан. В прошлом ЛЧ эту же судью не помню точно кто, головой ударил. Он даже жёлтую не дал. А тут.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 12 апреля 2018, 15:30

      Какая разница каковы заслуги? Главное, не забыть чему такие матчи учат и больше их не повторять. Знать бы теперь что не повторять.

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 апреля 2018, 14:32

      Сыграли классно!!!

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      Рейтинг: +575

      Mark68 12 апреля 2018, 14:30

      Я знаю что сейчас "минусами закидают", но я всё же спрошу или скажу -"Чем в данной игре заслужил!???"

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Mark68 12 апреля 2018, 14:32

      Там написано, заслужили победу по сумме двух матчей

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      Рейтинг: +575

      Mark68 > кузнецов артем 12 апреля 2018, 14:34

      Это ничего не меняет, и по сумме двух матчей они были равны!

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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Mark68 12 апреля 2018, 14:37

      Я болею за Барсу, и я после первой игры Барсы в 4-1, сказал,что это ещё ничего не значит! что Барса ,что Реал...решили "шапками закидать"...во второй игре и были наказаны за самонадеянность....или же(не очень хочется ) придётся верить что футбол сейчас это шоу и бизнес!!!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Mark68 12 апреля 2018, 14:41

      Ну ну, в Туринском матче Реал мог еще более крупно выигрывать и не останавливаясь играл, а тут Ювентус после своего 3 гола на 62 минуте сел в оборону и сидел там 30 минут и ждал непонятно чего. 60 минут Ювентус из 2х матчей провел хорошо, а остальные 120 Реал.

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      Рейтинг: +575

      Mark68 > кузнецов артем 12 апреля 2018, 14:52

      Я не собираюсь с Вами спорить. В нынешнем футболе...50% мастерства, а 50% везения и удачи!)...К слову...,раньше было 80% на 20%, и это не мои слова, а людей, которые действительно "Отцы" футбола!)

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Mark68 12 апреля 2018, 14:56

      Да с тобой все ясно, на статистику отвечаешь "везением". Ювентусу ни не повезло они стали в оборону, на 30 минут и в последствии этого ошиблись, вот и все.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > кузнецов артем 12 апреля 2018, 16:16

      а еще Аллегри решил играть без замен... свежести бы добавил - дошло бы до доп времени

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Mark68 12 апреля 2018, 18:53

      Лично мое мнение, что Барса однозначно игру слила!!! Это было видно не вооруженным глазом! Месси все бил куда то в космос! И куда пропали все атаки??? Где все эти люди были? Альба, Суарес, Роберто...? Короче Барса не плохо заработала на ставках, другого ответа нет! Бизнес рулит!

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