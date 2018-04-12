Зидан: «Ювентус» сыграл здорово, мы – нет. Но «Реал» заслужил проход в полуфинал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3).

«Мы не планировали пропускать быстрый гол. Он дал «Ювентусу» надежду. Они поверили в себя, заиграли. У нас же игра не ладилась. Мы создавали моменты, но в целом играли недостаточно хорошо. У нас не получалось играть в тот футбол, в который мы хотели играть.

«Юве» здорово сыграл, мы – нет. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает», – сказал Зидан.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов состоится завтра, 13 апреля.