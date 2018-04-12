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    Президент «Ювентуса»: «В национальных чемпионатах есть VAR, а в Лиге чемпионов – нет. ЛЧ нуждается в обновлении»

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) остался недоволен отсутствием на играх еврокубка системы видеопомощника арбитра.

    По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб прошел в 1/2 финала турнира.

    «В национальных чемпионатах есть VAR, а в Лиге чемпионов – нет. Я выведу этот момент на обсуждение. ЛЧ нуждается в обновлении. Много спорных ситуаций возникает в матчах итальянских клубов. Это проблема Коллины (главы судейского комитета УЕФА – прим. «Бомбардира»)», – сказал Аньели.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Twitter

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    12.04.2018 00:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 10:22

      правильно, игры на таком уровне должны исключать крупные ошибки.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 апреля 2018, 10:10

      Поддерживаю!Слишком долго раскачиваются.

      2
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 12 апреля 2018, 09:08

      Последние 36 дней этот судья не судил, и раз дали ему матч ЛЧ. Ему 33 года, как этому начинающему дать такой матч?!?!? Это все не просто так. Футбольная мафия остановила Ювентус.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 апреля 2018, 00:27

      Абсолютно в ШОПУ правильно!!!Что то судейских ошибок НУ ОЧЕНЬ МНОГО!!!

      0
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      Рейтинг: +38

      vaneavnea109 12 апреля 2018, 00:22

      что же ты про барсу вчера так ее базарил, контакт был вот и ответ, не игроки решают или команда есть судья,а если в сторону реала назн.пен. то это норм бы было без вопросов а как реплик то сразу симуляторы!!!

      -1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > vaneavnea109 12 апреля 2018, 00:58

      а когда последний раз в ворота реала назначали пенальти или давали красную? вот то то же!

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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 апреля 2018, 00:17

      Зачем, тогда испанские команды с их симуляциями, которые из года в год, из групп выходить не будут

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