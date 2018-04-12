Президент «Ювентуса»: «В национальных чемпионатах есть VAR, а в Лиге чемпионов – нет. ЛЧ нуждается в обновлении»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) остался недоволен отсутствием на играх еврокубка системы видеопомощника арбитра.

По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб прошел в 1/2 финала турнира.

«В национальных чемпионатах есть VAR, а в Лиге чемпионов – нет. Я выведу этот момент на обсуждение. ЛЧ нуждается в обновлении. Много спорных ситуаций возникает в матчах итальянских клубов. Это проблема Коллины (главы судейского комитета УЕФА – прим. «Бомбардира»)», – сказал Аньели.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!